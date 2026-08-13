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Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος – Λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023
Ειδήσεις
13:05 - 13 Αυγ 2026

Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος – Λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023

Reporter.gr Newsroom
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Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου το Σάββατο 8 Αυγούστου έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι.

Σύμφωνα με μετάδοση της ΕΡΤ, η απόφαση για τη σφράγιση της κολυμβητικής δεξαμενής ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, μετά τα στοιχεία που προέκυψαν και σύμφωνα με τα οποία η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023.

Κατόπιν της απόφασης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την τραγωδία που συγκλόνισε την Πάρο, με τις αρμόδιες Αρχές να συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό παιδί έχασε τη ζωή του.

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