Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στη ΓΑΔΑ η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα που κατηγορείται για στημένα παιχνίδια

Η Τσαρούχα επέστρεψε στην Ελλάδα από την Κωνσταντινούπολη, όπου είχε ταξιδέψει προκειμένου να διευθύνει αγώνα διεθνούς διοργάνωσης. Κατά την άφιξή της στη χώρα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της, καθώς συγκαταλέγεται στα πρόσωπα για τα οποία έχει εκδοθεί ένταλμα στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, για την ίδια έρευνα έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος έξι προσώπων. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, και η Βάσω Τσαρούχα.

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Στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη σχετική λίστα συγκαταλέγεται επίσης ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος έχει αποσυρθεί από την ενεργό διαιτησία λόγω ηλικίας, καθώς και οι πρώην διαιτητές και πρώην παράγοντες της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Τάσος Πηλοΐδης και Ηλίας Κορομηλάς.

Το έκτο πρόσωπο είναι ο Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν διαθέτει θεσμική θέση στην ΕΟΚ, ωστόσο συνδέεται με τον Βαγγέλη Λιόλιο με στενή φιλική και επιχειρηματική σχέση.

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