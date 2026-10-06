Επιτροπή Ανταγωνισμού: Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία Cosmos Sports επί της Sport Vision

Στις 02 Οκτωβρίου 2026 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού συγκέντρωση με την οποία η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λειτουργούσα υπό τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ Α.Ε.» (εφεξής «Cosmos Sport»), θυγατρική της JD Sports Fashion plc (εφεξής «JD Sports» και από κοινού με τις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες της ο «Όμιλος JD»), προτίθεται να αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρείας με την επωνυμία «Sport Vision ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής «Sport Vision»), αποκτώντας το σύνολο (100%) του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της από την BDSSPORT GROUP LTD.

Ο σχετικός οικονομικός τομέας της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης είναι κατά κύριο λόγο η λιανική προμήθεια αθλητικών ειδών στην Ελλάδα.

Η CosmosSport είναι Ελληνική εταιρεία λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών και μέλος του Ομίλου JD, δραστηριοποιούμενη στη λιανική πώληση αθλητικών υποδημάτων, ενδυμάτων και εξοπλισμού στην Ελλάδα και την Κύπρο, μέσω φυσικών και διαδικτυακών καταστημάτων υπό τις πολυεπώνυμες αλυσίδες «Cosmos Sport», «JDSports», «Sneaker10», «Slam Dunk», και «Rundome».

Η SportVision είναι μέλος του ευρύτερου Ομίλου λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών Sport Vision με έδρα το Βελιγράδι. Οι δραστηριότητες της Sport Vision στην Ελλάδα αφορούν στη λιανική πώληση αθλητικών ειδών (υποδήματα, ενδύματα και εξοπλισμός) στην Ελλάδα μέσω των πολυεπώνυμων αλυσίδων καταστημάτων λιανικής Sport Vision και Buzz Sneaker Station, του concept καταστήματος Tike και των καταστημάτων outlet.