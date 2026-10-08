ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Όμιλος Qualco: Η Ανάπτυξη Αποκτά Υπεύθυνο Αποτύπωμα
Επιχειρήσεις
11:01 - 08 Οκτ 2026

Όμιλος Qualco: Η Ανάπτυξη Αποκτά Υπεύθυνο Αποτύπωμα

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 καταγράφει τη σταθερή πρόοδο του ομίλου στην κοινωνία και το περιβάλλον, μέσα από δράσεις με σαφή προσανατολισμό για το μέλλον

Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 δημοσίευσε σήμερα ο όμιλος Qualco, καταγράφοντας ουσιαστική πρόοδο με μετρήσιμα αποτελέσματα στους τρεις πυλώνες ESG, Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση. Η δημοσίευση έρχεται σε μια χρονιά-ορόσημο για την πορεία του ομίλου, καθώς το 2025 οι μετοχές του εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Euronext Athens, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή του στη διαφάνεια, την ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για μετόχους, εργαζόμενους, συνεργάτες, πελάτες και την ευρύτερη κοινωνία.

Όπως δήλωσε η κ. Όλγα Σταμαθιουδάκη, Corporate Affairs and Sustainability Director του ομίλου Qualco: «Για εμάς, η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο αναπτυσσόμαστε και δημιουργούμε αξία. Το 2025 επενδύσαμε ουσιαστικά στους ανθρώπους μας και ενισχύσαμε την κοινωνική μας συνεισφορά, ενώ θωρακίσαμε περαιτέρω το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που θεμελιώνει την εμπιστοσύνη εργαζομένων, πελατών, συνεργατών και μετόχων. Η Έκθεση αποτυπώνει την πρόοδο και τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε με συνέπεια, διαφάνεια και μετρήσιμους στόχους».

Πρόοδος με μετρήσιμο αποτύπωμα στους τρεις πυλώνες

Στον πυλώνα «Περιβάλλον», ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει σε πρακτικές μείωσης του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και προώθησης της κυκλικής οικονομίας. Μέσω της πρωτοβουλίας Just Go Zero, ανακυκλώθηκαν 3,3 τόνοι υλικών, ενώ 0,7 τόνοι ηλεκτρονικού εξοπλισμού επαναχρησιμοποιήθηκαν ή διατέθηκαν υπεύθυνα μέσω δωρεών σε ΜΚΟ και κοινωφελείς οργανισμούς. Ο όμιλος διαθέτει πλέον 20 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στις εγκαταστάσεις του, ενώ το 65,5% του στόλου εταιρικών οχημάτων αφορά ήδη «πράσινα» οχήματα. Οι πρακτικές περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 14001 και ISO 50001.

Στον πυλώνα «Κοινωνία», ο όμιλος ξεπέρασε τον ετήσιο στόχο ελάχιστης εκπροσώπησης γυναικών 40%, με τις γυναίκες να αποτελούν το 43% του ανθρώπινου δυναμικού. Ο μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανήλθε σε 25,6 ώρες ανά εργαζόμενο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Στο πεδίο υγείας και ασφάλειας, το πιστοποιημένο κατά ISO 45001 Σύστημα Διαχείρισης κάλυψε σχεδόν το 60% του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «SupportRoom» αξιοποιήθηκε από το 27% του προσωπικού με ποσοστό ικανοποίησης 76%.

Στο κοινωνικό αποτύπωμα εντάσσεται η πρωτοβουλία «Bringing AI Closer to the Next Generation», μέσω της οποίας στελέχη του ομίλου παρουσίασαν σε 36 μαθητές του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και ρομποτικής. Η εθελοντική πρωτοβουλία «Give Back» οδήγησε σε πάνω από 20 δράσεις κοινωνικής προσφοράς, ενώ μέσω της Τράπεζας Αίματος Qualco συγκεντρώθηκαν 183 μονάδες αίματος.

Στη «Διακυβέρνηση», ο όμιλος ενσωμάτωσε τη βιωσιμότητα στους μηχανισμούς εποπτείας, διαχείρισης κινδύνων και λήψης αποφάσεων. Η συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις κανονιστικής συμμόρφωσης ανήλθε σε 65% για τις λειτουργίες υψηλότερου κινδύνου και σε 81% για υφιστάμενο και νεοπροσληφθέν προσωπικό.

qg_sustainability_report_2025_gr_9fa46be99969e465.png

Qualco Foundation: Σταθερή δημιουργία αξίας

Το Qualco Foundation αποτελεί τον πυρήνα της κοινωφελούς προσφοράς του ομίλου Qualco. Μέσω του Qualco Foundation, το 2025 ο όμιλος υποστήριξε πάνω από 50 δράσεις κοινωνικού αντικτύπου, αγγίζοντας πάνω από 4.000 ανθρώπους στους πέντε πυλώνες: Παιδεία & Επιστήμη, Πολιτισμό, Εθνική Παρακαταθήκη, Αθλητισμό και Κοινωνική Αλληλεγγύη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στήριξη ακριτικών νησιωτικών κοινοτήτων μέσα από προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης, παροχής τεχνολογικού εξοπλισμού και ενίσχυσης βασικών υποδομών. Παράλληλα, το Qualco Foundation συνέχισε να επενδύει στον Πολιτισμό και την Εθνική Παρακαταθήκη, στηρίζοντας φορείς και πρωτοβουλίες που διαφυλάσσουν και αναδεικνύουν τον ελληνικό πολιτισμό, τη γλώσσα και τη μουσική παράδοση, μεταξύ άλλων το Ινστιτούτο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς (ΙΕΜΚ) και το Ινστιτούτο Ελληνογλωσσίας (ΙΝΕΛ). Ενδεικτικά, στο Διεθνές Συνέδριο για τα Ελληνικά ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα συμμετείχαν 41 ακαδημαϊκοί και ειδικοί επιστήμονες από 23 εκπαιδευτικά ιδρύματα από 5 ηπείρους.

Στον τομέα της Παιδείας & Επιστήμης, σημαντική ήταν η στήριξη της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο FIRST Global Challenge 2025 στον Παναμά με το έργο «ChromaHive», σύστημα παρακολούθησης μελισσοκομείων με τεχνητή νοημοσύνη, ανάμεσα στα 10 κορυφαία της κατηγορίας παγκοσμίως. Χάρη στην υποστήριξη του Qualco Foundation κατά τη διάρκεια του 2025, 600 μαθητές συμμετείχαν σε δράσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής, ενώ πάνω από 130 φοιτητές συμμετείχαν σε δράσεις καινοτομίας. Επίσης, χάρη σε νέο τεχνολογικό ή άλλο εκπαιδευτικό εξοπλισμό, περίπου 1.600 μαθητές σε 14 σχολεία της χώρας μας απολαμβάνουν αναβαθμισμένη εμπειρία μάθησης. Παράλληλα, στον χώρο του Αθλητισμού, 640 παιδιά έλαβαν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες, ενώ μέσω στοχευμένης υποστήριξης από το Qualco Foundation, 4 νέοι ανερχόμενοι αθλητές συνέχισαν την προσπάθεια να εξελίξουν το ταλέντο τους και να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο υψηλότερο επίπεδο.

Δεσμεύσεις για το μέλλον

Ο όμιλος Qualco θέτει συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους: διατήρηση ποσοστού γυναικών τουλάχιστον 40% στο ανθρώπινο δυναμικό, στόχο 40% γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις έως το 2030, συμμετοχή τουλάχιστον 80% των εργαζομένων στην ετήσια Έρευνα Δέσμευσης Εργαζομένων, συμμετοχή τουλάχιστον 70% στις ετήσιες αξιολογήσεις εργονομίας και 50% στις εκπαιδεύσεις Πρώτων Βοηθειών έως το 2028, καθώς και υπεύθυνη διαχείριση του 100% των ηλεκτρονικών αποβλήτων που παράγονται από τις δραστηριότητές του.

Διαβάστε τον πλήρη απολογισμό εδώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΟ: Επιστροφή ΕΦΚ στους αγρότες και ηλεκτρονικές πληρωμές στα courier
Οικονομία

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΟ: Επιστροφή ΕΦΚ στους αγρότες και ηλεκτρονικές πληρωμές στα courier

Eurogroup στη σκιά της ενεργειακής κρίσης - Αναζητούνται «απαντήσεις»
Οικονομία

Eurogroup στη σκιά της ενεργειακής κρίσης - Αναζητούνται «απαντήσεις»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αύξηση τζίρου 8,6% στο εξάμηνο – Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για διψήφια ανάπτυξη
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Αύξηση τζίρου 8,6% στο εξάμηνο – Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για διψήφια ανάπτυξη

Παρέμβαση Κρ. Χατζημηνά (Ε.ΕΝ.Ε.) στους FT: Οι οικονομίες να εξετάσουν διαφορετική φορολόγηση της ανάπτυξης
Επιχειρήσεις

Παρέμβαση Κρ. Χατζημηνά (Ε.ΕΝ.Ε.) στους FT: Οι οικονομίες να εξετάσουν διαφορετική φορολόγηση της ανάπτυξης

ΔΝΤ: «Καμπανάκι» για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη – Στο 2,5% οι προοπτικές ανάπτυξης
Ειδήσεις

ΔΝΤ: «Καμπανάκι» για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη – Στο 2,5% οι προοπτικές ανάπτυξης

Qualco Foundation: Πρώτη συναυλία στον Εθνικό Κήπο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MERITAcubed
Magazino

Qualco Foundation: Πρώτη συναυλία στον Εθνικό Κήπο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MERITAcubed

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/10/2026 - 13:33

ΣΕΒ: Υπέγραψε την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Εμπορίας Πετρελαιοειδών για την τριετία 2026-2029

Πολιτική
08/10/2026 - 13:22

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Δεν τον νοιάζει να κερδίσει τον Μητσοτάκη αλλά να «καταλάβει» τον προοδευτικό χώρο

Εμπορεύματα
08/10/2026 - 13:19

«Άλμα» 4% στο πετρέλαιο λόγω διαταραχών στην προσφορά - Κοντά στα $80 το φυσικό αέριο

Πολιτική
08/10/2026 - 13:17

Μητσοτάκης προς αλιείς: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 13:04

25 χρόνια Hellas Sat: Επόμενο βήμα ο HELLAS SAT 5

Αναλύσεις
08/10/2026 - 13:04

METLEN-METKA: Το πλάνο για το Euronext Athens και η νέα αυτόνομη πλατφόρμα υποδομών

Πολιτική
08/10/2026 - 12:59

Μάντζος: Το δόγμα της ωμής ισχύος ανοίγει τον δρόμο για να αναγνωριστούν «ευαισθησίες» της Τουρκίας

Ναυτιλία
08/10/2026 - 12:58

Η κυβερνοασφάλεια των λιμανιών γίνεται κρίσιμος παράγοντας για το εμπόριο

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 12:57

Αττικά Πολυκαταστήματα: Πρόγραμμα επαναγοράς έως 1,5 εκατ. ιδίων μετοχών

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/10/2026 - 12:43

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή άνοδος 26,7% στις εξαγωγές τον Αύγουστο

Πολιτική
08/10/2026 - 12:35

Τσίπρας: Θα δημιουργήσουμε προοδευτικό πόλο ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των εκλογών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/10/2026 - 12:33

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα η πρώτη Προεδρία του NEFI

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/10/2026 - 12:31

Οι «ίσες αποστάσεις» του Ρούμπιο στα ελληνοτουρκικά

Οικονομία
08/10/2026 - 12:02

Η Ελλάδα αγνόησε το τελεσίγραφο της Κομισιόν για τα ληξιπρόθεσμα - Είναι πλέον τριπλάσια από το 2019

Ειδήσεις
08/10/2026 - 11:59

Γαλλία: Αποδέσμευση 10 εκατ. βαρελιών ντίζελ εν μέσω των μαζικών μαθητικών κινητοποιήσεων

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/10/2026 - 11:44

4E: Να εντάξουμε το ελαιόλαδο και τις ελιές στην καθημερινή μας διατροφή

Σχόλια Αγοράς
08/10/2026 - 11:39

Χρηματιστήριο: Κινδυνεύουν και οι 2.600 μονάδες

Εργασιακά
08/10/2026 - 11:32

ΔΥΠΑ: Πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας στην 58η «Ημέρα Καριέρας»

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/10/2026 - 11:21

ΕΣΠ: Το ελληνικό εμπόριο δεν φοβάται τον ανταγωνισμό – Απαιτεί ίδιους κανόνες για όλους

Αναλύσεις
08/10/2026 - 11:20

Citi: «Βλέπει» υψηλότερα τη Metlen – Στο επίκεντρο η METKA και οι παραχωρήσεις

Πολιτική
08/10/2026 - 11:17

Μανιάτης προς Ευρωπαίο Επίτροπο για τουρκικές προκλήσεις: «Θα περάσετε επιτέλους από τα λόγια στις πράξεις;»

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 11:01

Όμιλος Qualco: Η Ανάπτυξη Αποκτά Υπεύθυνο Αποτύπωμα

Οικονομία
08/10/2026 - 10:57

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΟ: Επιστροφή ΕΦΚ στους αγρότες και ηλεκτρονικές πληρωμές στα courier

Οικονομία
08/10/2026 - 10:51

Eurogroup στη σκιά της ενεργειακής κρίσης - Αναζητούνται «απαντήσεις»

Πολιτική
08/10/2026 - 10:44

Οι συμφωνίες $4 δισ. για εξοπλιστικά στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο

Χρηματιστήρια
08/10/2026 - 10:35

Σε ελεύθερη πτώση οι διεθνείς αγορές – Πιέσεις από πετρέλαιο και ομόλογα

Εργασιακά
08/10/2026 - 10:31

Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της μισθολογικής διαφάνειας και της ίσης αμοιβής γυναικών και ανδρών

Ειδήσεις
08/10/2026 - 10:18

Αθώοι κρίθηκαν οι δύο ψαράδες για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

Αναλύσεις
08/10/2026 - 10:04

ΧΑ: Στις 2.620 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη 

Πολιτική
08/10/2026 - 09:59

Το ΠΑΣΟΚ επιστρατεύει τον ΦΠΑ στα νησιά στην «προγραμματική αναμέτρηση» με τη ΝΔ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ