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Αττικά Πολυκαταστήματα: Πρόγραμμα επαναγοράς έως 1,5 εκατ. ιδίων μετοχών
Επιχειρήσεις
12:57 - 08 Οκτ 2026

Αττικά Πολυκαταστήματα: Πρόγραμμα επαναγοράς έως 1,5 εκατ. ιδίων μετοχών

Reporter.gr Newsroom

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Πραγματοποιήθηκε σήμερα (8/10) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αττικά Πολυκαταστήματα με την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε, μεταξύ άλλων, πρόγραμμα επαναγοράς έως 1,5 εκατ. ιδίων μετοχών για την επόμενη διετία, καθώς και πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζομένους βάσει του κανονιστικού πλαισίου και της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης αναδείχθηκε η πρόοδος υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2026-2030, η θετική πορεία για το 9μηνο 2026 ενώ επιβεβαιώθηκε η δέσμευση της Αττικά Πολυκαταστήματα στη διαχρονική δημιουργία αξίας προς τους μετόχους μέσω ενός στοχευμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και μιας ελκυστικής μερισματικής πολιτικής.

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες της Έκτακτης Γ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα, κ. Δημοσθένης Μπούμης, αναφέρθηκε στις επιδόσεις της εταιρείας για το 9μηνο και τόνισε:

«Οι πωλήσεις του 9μήνου καταγράφουν αύξηση 8% σε σχέση με πέρυσι, ενώ στο διάστημα Ιουνίου–Σεπτεμβρίου πετύχαμε διψήφια αύξηση πωλήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η επίδοση αυτή αποδεικνύει ότι το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης έχει ήδη περάσει από τον σχεδιασμό στην πράξη και αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των πελατών μας, τη δύναμη του επιχειρηματικού και εμπορικού μας μοντέλου, τη συστηματική και αποτελεσματική εργασία των ανθρώπων μας».

Για την επόμενη φάση ανάπτυξης της Αττικά Πολυκαταστήματα, ο κ. Μπούμης αναφέρθηκε σε δύο σημαντικές εξελίξεις:

«Στις αρχές Νοεμβρίου ανοίγουμε στο The Mall Athens το πρώτο attica Beauty Store. Πρόκειται για το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη ενός νέου, ευέλικτου concept στον χώρο της ομορφιάς, το οποίο θα προσφέρει μια επιλεγμένη σύνθεση από niche και exclusive brands και μια αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης. Παράλληλα, δρομολογούμε το άνοιγμα πέντε καταστημάτων μέσα στο 2027 στο χώρο της μόδας και της ομορφιάς».

Όσον αφορά το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, δήλωσε:

«Το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης μας στις δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας. Προχωρούμε στην υλοποίησή του γιατί εκτιμούμε ότι η σημερινή αποτίμηση δεν αντανακλά πλήρως τις προοπτικές και τη δυναμική της Αττικά Πολυκαταστήματα. Παράλληλα, οι ίδιες μετοχές μπορούν να αξιοποιηθούν εκτός από το πλαίσιο των προγραμμάτων κινήτρων και αποδοχών της εταιρείας, στην υποστήριξη πιθανών μελλοντικών επιχειρηματικών κινήσεων ή συνεργασιών».

Κλείνοντας, ο κ. Δημοσθένης Μπούμης υπογράμμισε τη σταθερή προσήλωση της Αττικά Πολυκαταστήματα στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους:

«Με βάση τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα και την πορεία του 9μηνου, εκτιμούμε ότι βρισκόμαστε σε πορεία υλοποίησης των επιχειρηματικών μας στόχων για το 2026. Με την επίτευξη αυτού του στόχου στο τέλος του έτους, θεωρούμε εφικτή τη διανομή τουλάχιστον €12 εκατ. προς τους μετόχους, όπως είχαμε παρουσιάσει πριν από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Παράλληλα, εξετάζουμε το ενδεχόμενο να εισηγηθούμε στο βασικό μέτοχο τη διανομή ακόμη υψηλότερου μερίσματος για τη χρήση 2026. Η συνδυασμένη εφαρμογή μιας ελκυστικής μερισματικής πολιτικής και του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών υπογραμμίζει τη στρατηγική μας προσήλωση στην παροχή ουσιαστικών αποδόσεων στους μετόχους, διατηρώντας παράλληλα τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση του φιλόδοξου αναπτυξιακού μας πλάνου».

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2026 - 13:04
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