Ο Όμιλος CSG συμμετέχει στην ανάπτυξη του αυτόνομου συστήματος αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών SwarmShot

Ο Όμιλος CSG, μέλος του οποίου αποτελεί η Hellenic Ammunition SA, μέσω της Federal Ammunition, εταιρείας του The Kinetic Group, του αμερικανικού ομίλου πυρομαχικών της CSG, εντάχθηκε στην ανάπτυξη του SwarmShot™, ενός νέου αυτόνομου αερομεταφερόμενου συστήματος αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (counter-UAS), σε συνεργασία με τις O.F. Mossberg & Sons και Palladyne AI. Η λύση θα συνδυάζει εξειδικευμένα πυρομαχικά, μια ελαφριά αερομεταφερόμενη μονάδα οπλισμού και προηγμένες τεχνολογίες αυτονομίας, δημιουργώντας επαναχρησιμοποιούμενα μέσα εναέριας αναχαίτισης σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση εχθρικών drones.

Το έργο διευρύνει τη δραστηριοποίηση του Ομίλου CSG στις προηγμένες τεχνολογίες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία των αμερικανικών εταιρειών του στον τομέα των πυρομαχικών με τα αυτόνομα συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν την ταχέως εξελισσόμενη απειλή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Μέσω της Federal Ammunition, ο Όμιλος CSG αξιοποιεί την εξειδίκευσή του στα ειδικά πυρομαχικά και στη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος επί του στόχου στο πρόγραμμα ανάπτυξης του SwarmShot.

Το SwarmShot αναπτύσσεται ως ένα αρθρωτό σύστημα που μπορεί να μετατρέπει συμβατά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε επαναχρησιμοποιούμενα μέσα εναέριας αναχαίτισης. Πολλαπλά αεροσκάφη εξοπλισμένα με SwarmShot θα μπορούν να επιχειρούν συνεργατικά ως ένα συντονισμένο αμυντικό σμήνος.

Η λύση συνδυάζει τα εξειδικευμένα φυσίγγια τύπου shotshell της Federal για αποστολές αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μια ελαφριά μονάδα οπλισμού της Mossberg ειδικά σχεδιασμένη για χρήση από αέρος μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών και το σύστημα αυτονομίας IntelliSwarm™ της Palladyne AI, το οποίο συνδυάζει τα αεροηλεκτρονικά συστήματα Brain με το λογισμικό συνεργατικής αυτονομίας SwarmOS™. Η Federal θα ηγηθεί του σχεδιασμού των πυρομαχικών και της βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας του πυρομαχικού επί του στόχου, αξιοποιώντας την εμπειρία της από την πρόσφατη σύμβασή της με τον Αμερικανικό Στρατό για πυρομαχικά αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η Mossberg θα ηγηθεί της ανάπτυξης της ελαφριάς μονάδας οπλισμού ειδικά σχεδιασμένης για χρήση από αέρος μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων του τηλεχειρισμού, του ελέγχου της ανάκρουσης, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας. Η Palladyne AI θα ηγηθεί της ενσωμάτωσης στο UAS, του ελέγχου πυρός, της αυτόνομης αναχαίτισης τελικής φάσης και του συντονισμού μεταξύ πολλαπλών μέσων αναχαίτισης.

«Η Federal σχεδιάζει πάντοτε τα πυρομαχικά της με γνώμονα την αποστολή», δήλωσε ο Jason Vanderbrink, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της The Kinetic Group. «Η πρόσφατη εργασία μας στον τομέα της αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών για τον Αμερικανικό Στρατό μάς προσφέρει μια ισχυρή τεχνολογική βάση για το SwarmShot. Η συνεργασία με τη Mossberg και την Palladyne AI μάς επιτρέπει να βελτιστοποιήσουμε εξαρχής τα πυρομαχικά, το οπλικό σύστημα και τη γεωμετρία εμπλοκής ως ένα ενιαίο σύνολο.»

Το σύστημα θα αναπτυχθεί αρχικά ως αρθρωτό πρόσθετο πακέτο εξοπλισμού για το Gremlin‑X™, ένα μικρού μεγέθους οπλισμένο drone με τέσσερις έλικες που έχει αναπτύξει η Palladyne AI. Η αρθρωτή σχεδίαση του συστήματος επιτρέπει στο ίδιο το αεροσκάφος να χρησιμοποιείται είτε για την υφιστάμενη αποστολή πλήγματος ακριβείας είτε για αποστολές αυτόνομης αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Μετά την πιστοποίηση στο Gremlin‑X, οι εταιρείες σχεδιάζουν να διαθέσουν το SwarmShot και σε άλλους κατασκευαστές ως κιτ ενσωμάτωσης για συμβατά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Αυτόνομη Λειτουργία Σμήνους για την Αεράμυνα

Το SwarmShot αποτελεί αμυντική εφαρμογή της δυνατότητας αυτόνομης λειτουργίας σμήνους με συντονισμένη δράση της Palladyne AI, η οποία αναπτύχθηκε πρόσφατα με τον Αμερικανικό Στρατό στο πλαίσιο του Project Convergence Capstone 6 και άλλων πρόσφατων ασκήσεων. Κατά τη διάρκεια αυτών των ασκήσεων, το SwarmOS της Palladyne AI επέτρεψε σε ετερογενή μη επανδρωμένα αεροσκάφη από πολλούς κατασκευαστές να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να κατανέμουν αρμοδιότητες και να προσαρμόζουν συλλογικά τις ενέργειές τους σε πραγματικό χρόνο. Τα αεροσκάφη επιχειρούσαν συνεργατικά, ενώ οι στρατιώτες διατηρούσαν τον έλεγχο της χρήσης των όπλων.

Το SwarmShot αξιοποιεί την ίδια δυνατότητα στον τομέα της αεράμυνας. Το IntelliSwarm έχει σχεδιαστεί ώστε να λαμβάνει επικυρωμένα ίχνη απειλών από υπάρχοντες αισθητήρες ή συστήματα διοίκησης, να κατανέμει αυτόνομα τους στόχους μεταξύ των διαθέσιμων μέσων αναχαίτισης, να σχεδιάζει τις κατάλληλες πορείες προσέγγισης, να κατευθύνει κάθε αεροσκάφος σε κατάλληλη θέση εμπλοκής και να ανακατευθύνει το σμήνος καθώς οι στόχοι μετακινούνται ή εμφανίζονται νέες απειλές.

«Το SwarmShot αποτελεί αμυντική εφαρμογή της δυνατότητας αυτόνομης λειτουργίας σμήνους με συντονισμένη δράση που επιδείξαμε με τον Αμερικανικό Στρατό στο PC-C6 και σε άλλες ασκήσεις», δήλωσε ο Ben Wolff, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Palladyne AI. «Ένα αεροσκάφος εξοπλισμένο με SwarmShot αποτελεί ένα επαναχρησιμοποιούμενο μέσο εναέριας αναχαίτισης. Πολλαπλά αεροσκάφη που λειτουργούν μέσω του IntelliSwarm μετατρέπονται σε ένα συντονισμένο σμήνος μέσων αναχαίτισης. Το Gremlin‑X μάς προσφέρει το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα, ενώ το κιτ ενσωμάτωσης για συμβατά αεροσκάφη διαφορετικών κατασκευαστών ανοίγει το δρόμο για την ευρύτερη αξιοποίηση της λύσης».

Η Mossberg θα αξιοποιήσει περισσότερους από έναν αιώνα καινοτομίας στα πυροβόλα όπλα για την ανάπτυξη ενός οπλικού συστήματος ειδικά σχεδιασμένου για αυτόνομη χρήση από αέρος μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια συμβατική καραμπίνα τοποθετημένη σε ένα drone», δήλωσε ο Doug Bell, Πρόεδρος και COO της O.F. Mossberg & Sons. «Η Mossberg θα αναπτύξει μια ελαφριά μονάδα οπλισμού προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του τηλεχειρισμού, του ελέγχου της ανάκρουσης, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας. Το SwarmShot επεκτείνει τη δοκιμασμένη τεχνογνωσία της εταιρείας στα οπλικά συστήματα σε μια εντελώς νέα αμυντική εφαρμογή».

Η Palladyne AI θα παρέχει το αεροσκάφος, τα αεροηλεκτρονικά συστήματα και τις δυνατότητες αυτονομίας, προσδίδοντας στα συστήματα της Federal και της Mossberg εμβέλεια, δυνατότητα κατάλληλης τοποθέτησης και συντονισμένης λειτουργίας.

«Η Federal παρέχει τα πυρομαχικά που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική προσβολή του στόχου. Η Mossberg παρέχει το οπλικό σύστημα. Η Palladyne AI παρέχει την εμβέλεια, την ευφυΐα και τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των μέσων του σμήνους», δήλωσε ο Wolff. «Η καινοτομία προκύπτει από την ενιαία σχεδίαση και ανάπτυξη και των τριών στοιχείων».

Επαναχρησιμοποιούμενα μέσα αναχαίτισης για την αντιμετώπιση απειλών από drones

Τα μικρά και χαμηλού κόστους drones μπορούν να δημιουργήσουν μια δυσμενή σχέση μεταξύ του κόστους επίθεσης και του κόστους αντιμετώπισής τους από συμβατικά συστήματα αεράμυνας που βασίζονται σε πυραύλους. Το SwarmShot σχεδιάζεται ως ένα επαναχρησιμοποιούμενο μέσο άμυνας μικρής εμβέλειας, το οποίο συμπληρώνει τους υφιστάμενους αισθητήρες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα συστήματα διοίκησης και τα πιο προηγμένα μέσα αναχαίτισης.

Αντί να αναμένει την είσοδο ενός εχθρικού drone στο περιορισμένο βεληνεκές ενός επίγειου οπλικού συστήματος, το SwarmShot μεταφέρει το όπλο και τα πυρομαχικά προς την απειλή. Το αεροσκάφος αναλαμβάνει να τοποθετηθεί στην κατάλληλη θέση εμπλοκής, η μονάδα οπλισμού της Mossberg εκτελεί τη βολή και τα εξειδικευμένα πυρομαχικά της Federal εξασφαλίζουν την αποτελεσματική προσβολή του στόχου.

Πιθανές εφαρμογές περιλαμβάνουν την προστασία αναπτυγμένων στρατιωτικών δυνάμεων, αεροδρομίων, κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων εφοδιαστικής υποστήριξης, πλοίων, κινητών σχηματισμών και άλλων κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών.

Το αρχικό πρόγραμμα ανάπτυξης αναμένεται να περιλαμβάνει δοκιμές πυρομαχικών και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους επί του στόχου, ενσωμάτωση της μονάδας οπλισμού στο αεροσκάφος, δοκιμές ανάκρουσης και σταθερότητας του αεροσκάφους, πτητικές δοκιμές με πραγματικά πυρά, συστήματα ασφαλείας για τη χρήση του όπλου, αυτόνομο συντονισμό πολλαπλών μέσων αναχαίτισης και ενσωμάτωση με αισθητήρες και συστήματα διοίκησης τρίτων κατασκευαστών.

Μετά την πιστοποίηση στο Gremlin‑X, το σχεδιαζόμενο κιτ SwarmShot αναμένεται να περιλαμβάνει πυρομαχικά της Federal για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τη μονάδα οπλισμού της Mossberg για χρήση από αέρος μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τον εξοπλισμό και το λογισμικό IntelliSwarm της Palladyne AI, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου πυρός, αρθρωτές διεπαφές σύνδεσης με τα αεροσκάφη και εξειδικευμένη υποστήριξη για την ενσωμάτωσή του σε κάθε πλατφόρμα.

Η σχεδίαση που επιτρέπει την ενσωμάτωση σε συμβατά αεροσκάφη διαφορετικών κατασκευαστών αποσκοπεί στη διεύρυνση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της λύσης πέρα από τα ολοκληρωμένα συστήματα Gremlin‑X. Θα μπορεί να καλύπτει πυρομαχικά, μονάδες οπλισμού, αεροηλεκτρονικά συστήματα, λογισμικό αυτονομίας, καθώς και υπηρεσίες ενσωμάτωσης και υποστήριξης για ένα ευρύτερο σύνολο συμβατών αεροσκαφών. Τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης, οι πιθανές επαφές με υποψήφιους πελάτες και οι οικονομικοί όροι δεν γνωστοποιήθηκαν.

Σχετικά με την CSG

Ο Όμιλος CSG N.V. («CSG») είναι ολλανδική εταιρεία και ένας από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς Oμίλους στον τομέα της άμυνας, με την ανώτατη διοίκησή της να εδρεύει στην Πράγα. Ο Όμιλος CSG αναπτύσσει και παρέχει αμυντικές και βιομηχανικές τεχνολογίες που συμβάλλουν σε ένα ασφαλέστερο και πιο σταθερό μέλλον. Ο Όμιλος επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και παραγωγή στρατηγικά σημαντικών προϊόντων, συστημάτων και τεχνολογιών στους τομείς της άμυνας και των πυρομαχικών, καθώς και σε συναφείς κλάδους όπως η αεροδιαστημική.

Ο Όμιλος CSG διαθέτει βασικές παραγωγικές μονάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία, τη Σερβία και την Ινδία, ενώ εξάγει τα προϊόντα της παγκοσμίως. Ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του και στην επέκταση των βασικών επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.

Βασικές εταιρείες του Ομίλου αποτελούν η Excalibur Army (Τσεχική Δημοκρατία, χερσαία συστήματα), η Tatra Trucks (Τσεχική Δημοκρατία, οχήματα), ο Όμιλος MSM (Σλοβακία, πυρομαχικά πυροβολικού) και η The Kinetic Group (Ηνωμένες Πολιτείες, πυρομαχικά μικρού διαμετρήματος). Ο Όμιλος CSG απασχολεί περισσότερους από 14.000 εργαζομένους στις ολοκληρωμένες και συνδεδεμένες εταιρείες της. Το 2024, ο Όμιλος ανέφερε ετήσια έσοδα ύψους 4,0 δισ. ευρώ. Οι μετοχές της CSG είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Euronext Amsterdam με το χρηματιστηριακό σύμβολο του ομίλου CSG.

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες εδώ: www.czechoslovakgroup.com.