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Επίδομα Παιδιού: Την Παρασκευή (9/10) η συμπληρωματική πληρωμή σε 49.545 δικαιούχους
Οικονομία
15:27 - 08 Οκτ 2026

Επίδομα Παιδιού: Την Παρασκευή (9/10) η συμπληρωματική πληρωμή σε 49.545 δικαιούχους

Reporter.gr Newsroom

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Την Παρασκευή (9/10) θα πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του Επιδόματος Παιδιού (Α21), μετά την ολοκλήρωση της μηχανογραφικής διαδικασίας για τον έλεγχο και την εκκαθάριση όλων των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Η πληρωμή είχε προαναγγελθεί από τον ΟΠΕΚΑ στις 29 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, μέσω της συμπληρωματικής πληρωμής, το Επίδομα Παιδιού θα καταβληθεί σε 49.545 δικαιούχους, οι οποίοι είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα την αίτησή τους. Το συνολικό ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 7.671.724,02 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην τέταρτη δόση του επιδόματος διαμορφώνεται σε 78.256.511,17 ευρώ.

Με την ολοκλήρωση και της συμπληρωματικής καταβολής της τέταρτης δόσης, τα στοιχεία για το Επίδομα Παιδιού το 2026, έως σήμερα, έχουν ως εξής:

  • 623.255 είναι συνολικά οι υποβληθείσες αιτήσεις.
  • 494.788 είναι οι εγκεκριμένες αιτήσεις.
  • 124.155 αιτήσεις έχουν απορριφθεί.
  • 4.312 αιτήσεις παραμένουν υπό περαιτέρω έλεγχο.

Ο συνολικός αριθμός των τέκνων που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες αιτήσεις ανέρχεται σε 852.024.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει την επεξεργασία των αιτήσεων που βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους. Όσες αιτήσεις εγκριθούν, θα ενταχθούν στην πληρωμή του Νοεμβρίου 2026.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν ήδη υποβληθείσες.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 μέσω της σχετικής πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Το ποσό που δικαιούται κάθε οικογένεια υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που δηλώνονται στην αίτηση Α21 για το έτος 2026.

Οι προϋποθέσεις για τη φοίτηση

Μεταξύ των προϋποθέσεων που ελέγχονται για τη χορήγηση του Επιδόματος Παιδιού περιλαμβάνεται η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το γυμνάσιο, καθώς και η επάρκεια της φοίτησής τους.

Για τον λόγο αυτό, στην αίτηση Α21 θα πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία:

  • τα στοιχεία της σχολικής μονάδας,
  • η τάξη στην οποία φοιτά το τέκνο,
  • ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που παρακολουθεί την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εφόσον πραγματοποιηθεί επιτυχής διασταύρωση όλων των στοιχείων του μαθητή ή της μαθήτριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η διασταύρωση, εμφανίζεται σχετική επισήμανση στην πλατφόρμα και ο αιτών θα πρέπει να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

Τέλος, για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η διαδικασία, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αιτήσεις που έχουν απλώς αποθηκευτεί προσωρινά θεωρούνται μη υποβληθείσες και, ως εκ τούτου, δεν λαμβάνονται υπόψη.

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