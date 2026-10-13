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Αγγελάκης: Άνοδος 22% στον τζίρο το 2025 και βράβευση στα Super Market Awards
Επιχειρήσεις
14:29 - 13 Οκτ 2026

Αγγελάκης: Άνοδος 22% στον τζίρο το 2025 και βράβευση στα Super Market Awards

Reporter.gr Newsroom

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Ο κύκλος εργασιών της πτηνοτροφικής εταιρείας Αγγελάκης σημείωσε ετήσια αύξηση 22% το 2025, επίδοση που συνέβαλε στη διάκρισή της στα ετήσια Supermarket Awards.  

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η μάρκα αναπτύχθηκε με ρυθμό 63,5%, περίπου οκτώ φορές υψηλότερο από τον αντίστοιχο ρυθμό της αγοράς, καθιστώντας την την ταχύτερα αναπτυσσόμενη επώνυμη μάρκα της κατηγορίας της, σύμφωνα με στοιχεία της Circana.

Ως αποτέλεσμα, η Αγγελάκης κέρδισε το Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία «Αύξηση Πωλήσεων / Μεριδίου Προϊόντων (Food)» στα Supermarket Awards 2026. Η τελετή απονομής διεξήχθη την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στο Anais Club, παρουσία περισσότερων από 250 στελεχών του κλάδου των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών τους.

Σχολιάζοντας τη διάκριση, η εμπορική διευθύντρια της Αγγελάκης, Έλενα Καραγιάννη, δήλωσε: «η ασημένια διάκριση στα Supermarket Awards 2026 αποτελεί σημαντική αναγνώριση της εμπορικής μας στρατηγικής και της συστηματικής προσπάθειας για την ενίσχυση της παρουσίας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας στην αγορά. Η αύξηση των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς μας είναι αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, της στενής συνεργασίας με τους εμπορικούς μας συνεργάτες και πάνω απ’ όλα, της αφοσίωσης και της καθημερινής προσπάθειας της ομάδας της Αγγελάκης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ανθρώπους μας για την καθοριστική συμβολή τους σε αυτή την επιτυχία – μια επιτυχία που ανήκει σε όλους μας και μας δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, να καινοτομούμε και να δημιουργούμε αξία για τους καταναλωτές και τους συνεργάτες μας».

Σημείωση: στο πρωτότυπο η φράση «αναπτύχθηκε με ρυθμό 63,5%» δεν δηλώνει ρητά τι αναπτύχθηκε (πωλήσεις; μερίδιο;). Την απέδωσα ως «η μάρκα αναπτύχθηκε», αλλά αξίζει να το ελέγξεις με την εταιρεία.

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