Bureau Veritas Hellas: Η ενεργειακή αποδοτικότητα καθορίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

Η ενεργειακή αποδοτικότητα, η συμμόρφωση με τις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις και η αξιοποίηση διεθνών προτύπων πιστοποίησης αποκτούν καθοριστικό ρόλο για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων και αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Τις προκλήσεις αυτές, αλλά και τις δυνατότητες που δημιουργούνται για τις επιχειρήσεις μέσα από τη συστηματική διαχείριση της ενέργειας, ανέδειξε η Bureau Veritas Hellas, στο πλαίσιο του 2ου Ενεργειακού Forum του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, που πραγματοποιήθηκε στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ.

Την εταιρεία εκπροσώπησε ο Παναγιώτης Κεντερλής, Εμπορικός Διευθυντής Πιστοποίησης, ο οποίος συμμετείχε στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Προς μια έξυπνη κατανάλωση ενέργειας: Τεχνητή Νοημοσύνη, Έξυπνες Πόλεις και ο Νέος Ενεργειακός Καταναλωτής».

Στην παρέμβασή του, ο Παναγιώτης Κεντερλής επικεντρώθηκε στις αλλαγές που φέρνει το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα δεν αποτελεί πλέον μόνο μια επιλογή περιορισμού του λειτουργικού κόστους, αλλά συνδέεται άμεσα με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Ν. 4342/2015 και στις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, μέσω των οποίων διαμορφώθηκε το αρχικό εθνικό πλαίσιο εφαρμογής της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.

Παράλληλα, ανέλυσε τη σημασία της νέας Οδηγίας (ΕΕ) 2023/1791, η οποία αυξάνει τις απαιτήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και διευρύνει τον κύκλο των επιχειρήσεων και οργανισμών που καλούνται να προχωρήσουν σε συστηματική παρακολούθηση της κατανάλωσης και εφαρμογή μέτρων ενεργειακής βελτίωσης.

Κεντρικό στοιχείο της Οδηγίας αποτελεί η αρχή «Energy Efficiency First», σύμφωνα με την οποία η ενεργειακή αποδοτικότητα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά προτεραιότητα στον σχεδιασμό πολιτικών και επενδύσεων, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών στόχων για το 2030.

Η σημασία των διεθνών προτύπων και της πιστοποίησης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο των διεθνών προτύπων ως εργαλείων που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να οργανώνουν, να παρακολουθούν και να βελτιώνουν την ενεργειακή και περιβαλλοντική τους επίδοση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Bureau Veritas Hellas ανέδειξε τη σημασία των προτύπων ISO 50001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 14067 και ISO 14068, τα οποία καλύπτουν διαφορετικές πτυχές της ενεργειακής διαχείρισης, της περιβαλλοντικής προστασίας, της καταγραφής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και του ανθρακικού αποτυπώματος.

Η εφαρμογή των προτύπων αυτών προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αξιολογούν με μετρήσιμα στοιχεία την ενεργειακή τους κατανάλωση, να εντοπίζουν περιθώρια εξοικονόμησης και να σχεδιάζουν παρεμβάσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Παράλληλα, η πιστοποίηση από ανεξάρτητο οργανισμό συμβάλλει στην τεκμηρίωση των σχετικών επιδόσεων και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας απέναντι σε συνεργάτες, επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η ενεργειακή μετάβαση και ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος

Στην τοποθέτησή του, ο Παναγιώτης Κεντερλής αναφέρθηκε επίσης στον Εθνικό Κλιματικό Νόμο 4936/2022, ο οποίος θέτει το πλαίσιο για τη μετάβαση της Ελλάδας προς την κλιματική ουδετερότητα και περιλαμβάνει προβλέψεις για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η Bureau Veritas Hellas υπογραμμίζει ότι η προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις δεν εξαντλείται στην τυπική εκπλήρωση κανονιστικών υποχρεώσεων. Απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση, με συστηματική μέτρηση, αξιόπιστη τεκμηρίωση και διαρκή βελτίωση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις καλούνται να περιορίσουν το ενεργειακό τους κόστος, διατηρώντας παράλληλα την παραγωγική τους αποτελεσματικότητα και προσαρμοζόμενες στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης.

Από τη συμμόρφωση στην εμπιστοσύνη

Όπως υπογράμμισε ο Παναγιώτης Κεντερλής: «Η ενεργειακή αποδοτικότητα και η μείωση των εκπομπών δεν αποτελούν αποσπασματικές δράσεις προς τον άξονα της επιβράδυνσης της κλιματικής αλλαγής. Εντάσσονται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική που επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα λειτουργούν, θα επενδύουν και θα παραμένουν ανταγωνιστικές τα επόμενα χρόνια, ενώ η πιστοποίηση με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα από έναν αξιόπιστο οργανισμό πιστοποίησης διασφαλίζει τη μετάβαση από τη συμμόρφωση και τη λογοδοσία στην εμπιστοσύνη».

Το 2ο Ενεργειακό Forum του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου συγκέντρωσε εκπροσώπους της πολιτείας και της επιχειρηματικής κοινότητας, με τις εργασίες να ανοίγουν με συζήτηση μεταξύ του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, και του πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, Nicolas Kassianides. Στη θεματική συζήτηση για την έξυπνη κατανάλωση ενέργειας συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των TITAN GROUP, DATA4 GROUP και Schneider Electric, υπό τον συντονισμό της Μαρίνας Σταυροπούλου, Partner της LCI Law.