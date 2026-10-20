Οι φούρνοι της γειτονιάς εκπέμπουν SOS - Επιστολή στον Μητσοτάκη για επιχορήγηση στην ενέργεια

Άμεση κρατική επιχορήγηση για την ενέργεια ζητά η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος.

Με επιστολή της στον πρωθυπουργό, η Ομοσπονδία σημειώνει πως οι φούρνοι της γειτονιάς εκπέμπουν SOS, καθώς κινδυνεύουν με λουκέτα.

Για το λόγο αυτό ζητούν στήριξη:

-Προς τον Αξιότιμο Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας

Κον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αθήνα, 19.10.2026

Αρ. Πρωτ:45311

Θέμα: Οι φούρνοι της γειτονιάς εκπέμπουν σήμα κινδύνου προ του οριστικού λουκέτου- Επιτακτική και άμεση κρατική επιχορήγηση για την ενέργεια

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Ο παραδοσιακός φούρνος της γειτονιάς, ένας διαχρονικός πυλώνας της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με τον άμεσο κίνδυνο του λουκέτου.

Η ανοχή και η υπομονή του κλάδου της Βιοτεχνικής αρτοποιίας έχουν εξαντληθεί. Με την παρούσα επιστολή, η Ομοσπονδία Αρτοποιών απευθύνει ένα ύστατο διάβημα προς την κυβέρνηση: χωρίς την άμεση θεσμοθέτηση μιας έκτακτης κρατικής επιχορήγησης για το ενεργειακό κόστος, ο παραδοσιακός φούρνος της γειτονιάς οδηγείται μαθηματικά στο κλείσιμο.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στα 157,508 €/MWh. Τον Ιανουάριο του 2025 ανέβηκε στα 161,464 €/MWh, ενώ τον Φεβρουάριο έφτασε στα 180,188 €/MWh.

Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεωρώντας ότι τα αρτοποιεία υπάγονται στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις και ότι ήταν απαραίτητη η στήριξη τους, προχώρησε σε επιδότηση 0,04 €/kWh για τον κλάδο της αρτοποιίας, επιδότηση 50% παραπάνω από εκείνη που δόθηκε σε όλες τις επιχειρήσεις.

‘Έτσι, παρά το γεγονός ότι κατά το παρελθόν η κυβέρνηση στο μέτρο του δυνατού στήριξε την βιοτεχνική Αρτοποιία με μία κρατική επιδότηση που αποδείχθηκε σωτήρια, σήμερα, παρόλο που η ενέργεια είναι σαφώς ακριβότερη από το 2024-2025, η κυβέρνηση επιλέγει να απέχει!

Τα δεδομένα προκαλούν και πάλι έντονο προβληματισμό.

Τον Αύγουστο του 2026, η Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς διαμορφώθηκε στα 155,083 €/MWh. Τον Σεπτέμβριο έφτασε στα 187,567 €/MWh, ενώ οι εκτιμήσεις για τον Οκτώβριο δείχνουν ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 190 €/MWh.!!!

Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει τη βοήθεια και την παρέμβαση της κυβέρνησης για σωρεία προβλημάτων που ταλανίζουν τον κλάδο μας.

Δυστυχώς, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μακρά λίστα εκκρεμοτήτων που παραμένουν στα συρτάρια των αρμόδιων υπουργείων, την ίδια στιγμή που οι επαγγελματίες αρτοποιοί έχουν αφεθεί στο έλεος ενός απόλυτα ασαφούς και ανύπαρκτου πλάνου στήριξης.

Το ζήτημα της κρατικής επιδότησης για την ενέργεια και την ηλεκτρική ισχύ για τους Φούρνους της Γειτονιάς δεν είναι απλώς ένα ακόμα αίτημα· είναι ζήτημα επιβίωσης και είναι εξαιρετικά επιτακτικό. Την ώρα που χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη τη χώρα κινδυνεύουν από το κρύο και τις άσχημες καιρικές συνθήκες, εξαιτίας των ανεξέλεγκτων αυξήσεων στο πετρέλαιο και τα καύσιμα, με τον ίδιο ακριβώς δραματικό τρόπο κινδυνεύουν και οι φούρνοι μας.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Το 2022 με την παρέμβασή σας δόθηκαν επιδοτήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια. Ομοίως, το 2024–2025 κρίθηκε αναγκαία η στήριξη των επιχειρήσεων, με ειδική πρόβλεψη για την αρτοποιία. Παρά το γεγονός αυτό, κι επειδή τα τελευταία χρόνια το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεών μας αυξήθηκε σημαντικά και ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τα BAKE OFF οδήγησαν 1500 περίπου αρτοποιεία να βάλουν λουκέτο, επισημαίνουμε ότι: Ο φούρνος της γειτονιάς χρειάζεται ενέργεια σε βιώσιμες τιμές για να κρατήσει τους κλιβάνους του αναμμένους και να συνεχίσει να προσφέρει το ψωμί στον κόσμο.

Υπάρχουν λύσεις αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση να ανατραπεί η κατάσταση.

Η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει άμεσα και έμπρακτα τον κλάδο μας. Εάν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση και ουσιαστική οικονομική ενίσχυση απέναντι στο δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος, η γειτονιά θα χάσει τον φούρνο της, και η κοινωνία ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της.

Ζητούμε μια συνάντηση μαζί σας, για να σας εκθέσουμε που βρίσκεται η βιοτεχνική αρτοποιία σήμερα, προκειμένου να βρεθούν οι απαραίτητες λύσεις πριν να είναι πολύ αργά για τον κλάδο της παραδοσιακής αρτοποιίας.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Έλσα Κουκουμέρια Κώστας Κεβρεκίδης