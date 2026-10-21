Fourlis: Το σχέδιο για πωλήσεις έως €800 εκατ. το 2029 και το στοίχημα του κόστους

Στη νέα φάση ανάπτυξης που σχεδιάζει έως το 2029, ο όμιλος Fourlis επιχειρεί να μετατρέψει τις επενδύσεις των προηγούμενων ετών σε υψηλότερη παραγωγικότητα, ισχυρότερα λειτουργικά αποτελέσματα και μεγαλύτερη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Το σχέδιο που παρουσίασε την Τρίτη 20/10 η διοίκηση στο πρώτο Investor Day του ομίλου, με τίτλο «Shaping What's Next», προβλέπει αύξηση των πωλήσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,5%-7,5%, ταχύτερη άνοδο των λειτουργικών κερδών και σταδιακή ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης.

Κεντρική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη να μην προέρχεται μόνο από την επέκταση του δικτύου, αλλά και από την καλύτερη απόδοση της υφιστάμενης δραστηριότητας. Με κοινές υποστηρικτικές υπηρεσίες, αναβαθμισμένη εφοδιαστική αλυσίδα, νέες ψηφιακές υποδομές και αυστηρότερα κριτήρια επενδύσεων, η Fourlis επιδιώκει να αυξάνει την κερδοφορία ταχύτερα από τον κύκλο εργασιών της.

Το σχέδιο περιλαμβάνει, παράλληλα, ένα πιο εστιασμένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, μετά την αποενοποίηση της Trade Estates, την πώληση της δραστηριότητας του Sofia South Ring Mall (SSRM) και την υιοθέτηση νέου λειτουργικού μοντέλου για τα H&B. Σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του οργανωτικού και ψηφιακού μετασχηματισμού, οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν τη μετάβαση από την αναδιοργάνωση στην αξιοποίηση των επενδύσεων.

Οι στόχοι του 2029 και η επιτάχυνση της κερδοφορίας

Το επιχειρηματικό πλάνο προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν από 645 εκατ. ευρώ το 2026 σε 785–800 εκατ. ευρώ το 2029. Την ίδια περίοδο, τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) αναμένεται να ενισχυθούν στα 40–45 εκατ. ευρώ, από 15–17 εκατ. ευρώ το 2026, ενώ το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 5,1%-5,6%, έναντι 2,3%-2,6% φέτος.

Η σύγκριση της κερδοφορίας του 2026 με τα επόμενα έτη χρειάζεται, ωστόσο, να λαμβάνει υπόψη τις έκτακτες δαπάνες μετασχηματισμού ύψους 10,7 εκατ. ευρώ. Χωρίς αυτές, το EBIT της φετινής χρονιάς εκτιμάται σε 26–27 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση, πάντως, χαρακτηρίζει το 2026 μεταβατική περίοδο, κατά την οποία ολοκληρώνονται παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των μελλοντικών επιδόσεων.

Για το 2027, τα λειτουργικά κέρδη προβλέπεται να αυξηθούν στα 30–32 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2028 αναμένεται περαιτέρω βελτίωση, καθώς η υφιστάμενη δραστηριότητα ενισχύει την παραγωγικότητά της και τα καταστήματα που άνοιξαν τα προηγούμενα χρόνια περνούν σταδιακά σε πιο ώριμη φάση λειτουργίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αύξηση του EBIT θα κινηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 17%-18% σε προσαρμοσμένη βάση, δηλαδή χωρίς την επίδραση των έκτακτων εξόδων μετασχηματισμού του 2026. Οι στόχοι, όπως επισημαίνει η διοίκηση, δεν ενσωματώνουν πλήρως τα δυνητικά πρόσθετα οφέλη από τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την περαιτέρω ωρίμανση του δικτύου.

Ενιαία πλατφόρμα λιανικής και εξοικονόμηση κόστους

Βασικός πυλώνας του σχεδίου είναι η δημιουργία μιας κοινής λειτουργικής πλατφόρμας για τα brands του ομίλου, με ενοποιημένες υποστηρικτικές υπηρεσίες, κοινή εφοδιαστική αλυσίδα και ενιαίες τεχνολογικές υποδομές. Στόχος είναι κάθε νέο κατάστημα, αγορά ή ψηφιακό κανάλι να αξιοποιεί τις υπάρχουσες υποδομές, περιορίζοντας τις πρόσθετες επενδυτικές ανάγκες και επιταχύνοντας την ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της κεντρικοποίησης, περίπου 35 υποστηρικτικοί ρόλοι έχουν συγκεντρωθεί σε κοινές υπηρεσίες, με το αναμενόμενο επαναλαμβανόμενο ετήσιο όφελος να υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ από το 2027.

Σημαντική είναι και η συμβολή του νέου κέντρου διανομής της Inter IKEA στον Ασπρόπυργο, επιφάνειας 50.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο εξυπηρετεί πέντε αγορές. Η εγκατάσταση επιτρέπει ταχύτερο ανεφοδιασμό, καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων και περιορισμό των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. Ενδεικτικά, ο χρόνος τροφοδοσίας της Κύπρου μειώνεται από εννέα σε τρεις εβδομάδες.

Παράλληλα, ο όμιλος προχωρά στην ανάπτυξη νέας πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου, ενιαίου συστήματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), αναβαθμισμένων βασικών πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σταδιακά έως το 2029, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων, την ενίσχυση των omnichannel υπηρεσιών και τη βελτίωση της εμπειρίας του καταναλωτή.

Ενέργεια και πετρέλαιο κίνησης: Οι πιέσεις που πρέπει να περιοριστούν

Στην προσπάθεια βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους, η διαχείριση του ενεργειακού και μεταφορικού κόστους αποτελεί κρίσιμη παράμετρο. Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Fourlis, Γιάννης Βασιλάκος, η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε κινήσεις που περιορίζουν την έκθεσή της στις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας, εξασφαλίζοντας κόστος κατανάλωσης σε επίπεδα χαμηλότερα από τα σημερινά.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις έχουν γίνει για τον περιορισμό της έκθεσης στις μεταβολές των επιτοκίων δανεισμού, ώστε να ενισχυθεί η προβλεψιμότητα των οικονομικών μεγεθών.

Δεν συνέβη το ίδιο εγκαίρως με το πετρέλαιο κίνησης, η άνοδος του οποίου επιβάρυνε σημαντικά τις μεταφορές το 2026. Ο κ. Βασιλάκος αναγνώρισε ότι η διοίκηση δεν κινήθηκε αρκετά γρήγορα για να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου κοντά στα 95–100 δολάρια το βαρέλι είχε δημιουργήσει την προσδοκία σταθεροποίησης της αγοράς.

Η εξέλιξη των τιμών διέψευσε τις αρχικές εκτιμήσεις, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων μεταφοράς. Η παρέμβαση επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στη δραστηριότητα της IKEA, η οποία εμφανίζει τη μεγαλύτερη έκθεση στο συγκεκριμένο κόστος.

Οι νέοι όροι προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία έναντι μελλοντικών ανατιμήσεων, χωρίς να εξαλείφουν πλήρως τον κίνδυνο. Κατά τη διοίκηση, ο καλύτερος έλεγχος των βασικών κατηγοριών δαπανών δημιουργεί πλέον πιο σταθερές προϋποθέσεις για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

IKEA: Η βασική πηγή κερδοφορίας και ταμειακών ροών

Η IKEA παραμένει η μεγαλύτερη δραστηριότητα του ομίλου και βασικός πυλώνας της λειτουργικής κερδοφορίας του. Για το 2029, οι πωλήσεις στις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου και της Βουλγαρίας προβλέπεται να φτάσουν τα 465–470 εκατ. ευρώ, από περίπου 390 εκατ. ευρώ το 2026, ενώ τα λειτουργικά κέρδη εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 40–42 εκατ. ευρώ.

Η ανάπτυξη θα στηριχθεί κυρίως στην ενίσχυση της υφιστάμενης δραστηριότητας, με παράλληλη επέκταση σε μικρότερα καταστήματα και νέα formats, όπως τα IKEA Hubs. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στην εταιρεία να έρθει πιο κοντά στον καταναλωτή με μικρότερες επενδύσεις ανά σημείο πώλησης.

Συμπληρωματικά, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών πωλήσεων, οι υπηρεσίες ταχύτερης παράδοσης, το click & collect, οι υπηρεσίες συναρμολόγησης και οι λύσεις για εταιρικούς πελάτες αναμένεται να διευρύνουν τις δυνατότητες εξυπηρέτησης. Το νέο κέντρο διανομής και οι κοινές υποστηρικτικές λειτουργίες εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση του περιθωρίου κέρδους.

Foot Locker και INTERSPORT: Ανάπτυξη με διαφορετικές ταχύτητες

Ο δεύτερος βασικός κινητήριος μοχλός είναι η δραστηριότητα των ειδών αθλητισμού, με τα Foot Locker να αναλαμβάνουν τον ρόλο της ταχύτερα αναπτυσσόμενης αλυσίδας και την INTERSPORT να ακολουθεί πιο επιλεκτική στρατηγική ανάπτυξης.

Οι πωλήσεις του τομέα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από περίπου 246,5 εκατ. ευρώ το 2026 σε 310–323 εκατ. ευρώ το 2029. Τα λειτουργικά κέρδη προβλέπεται να ανέλθουν σε 12–13,5 εκατ. ευρώ, από 0,7–1,4 εκατ. ευρώ φέτος, καθώς η υφιστάμενη δραστηριότητα βελτιώνει τις επιδόσεις της και τα νέα καταστήματα ωριμάζουν σταδιακά.

Στην περίπτωση των Foot Locker, ο σχεδιασμός προβλέπει επέκταση του δικτύου σε 45 καταστήματα και παρουσία σε πέντε νέες χώρες. Η ανάπτυξη της αλυσίδας ενισχύει την παρουσία του ομίλου στη νεανική αγορά των sneakers και συμπληρώνει τη δραστηριότητα της INTERSPORT, η οποία επικεντρώνεται περισσότερο στον αθλητισμό, την ενεργό ζωή και την οικογενειακή κατανάλωση.

Για την INTERSPORT, η διοίκηση επιλέγει να δώσει προτεραιότητα στην απόδοση κάθε καταστήματος. Νέα σημεία θα ανοίγουν μόνο εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, ενώ όπου απαιτείται θα πραγματοποιούνται μεταστεγάσεις και ανακαινίσεις. Παράλληλα, προβλέπονται κλεισίματα ζημιογόνων καταστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναδιάρθρωση του δικτύου στη Ρουμανία.

Η βελτίωση της κερδοφορίας στον τομέα αναμένεται να προέλθει τόσο από την καλύτερη απόδοση της υφιστάμενης βάσης όσο και από τη σταδιακή ωρίμανση των νέων καταστημάτων. Η δεύτερη αυτή παράμετρος αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα από το 2028 και μετά.

Πειθαρχία στις επενδύσεις και ισχυρότερες ταμειακές ροές

Η Fourlis συνδέει την αναπτυξιακή στρατηγική της με συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης κεφαλαίου. Κάθε νέο κατάστημα θα πρέπει να επιτυγχάνει απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου άνω του 10%, ενώ για τις ψηφιακές επενδύσεις ο αντίστοιχος πήχης τοποθετείται πάνω από το 15%.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2026 εκτιμώνται σε περίπου 27 εκατ. ευρώ, ενώ για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται να κινηθούν κοντά στο 4% των πωλήσεων. Η σταδιακή αποκλιμάκωση των επενδυτικών αναγκών, σε συνδυασμό με την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, αναμένεται να ενισχύσει τη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι σωρευτικές ελεύθερες ταμειακές ροές για την περίοδο 2026–2029 προβλέπονται σε 75–90 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την πώληση του SSRM, ύψους περίπου 49 εκατ. ευρώ. Για το 2026, οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμώνται σε 38–40 εκατ. ευρώ, με την επίδοση να περιλαμβάνει έκτακτη εισροή από την πώληση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Για το 2029, η πρόβλεψη διαμορφώνεται σε 20–25 εκατ. ευρώ από τη λειτουργική δραστηριότητα.

Παράλληλα, στόχος είναι ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένο EBITDA να υποχωρήσει κάτω από 1,5 φορά έως το 2029, από 2,5–3 φορές το 2026. Η ενίσχυση του ισολογισμού συνδέεται και με την πρόθεση της διοίκησης να επιστρέφει στους μετόχους το κεφάλαιο που δεν απαιτείται για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, μέσω μερισμάτων και αγορών ιδίων μετοχών.

Το 2026 ως αφετηρία για την επόμενη ημέρα

Για το 2026, επίσης, η Fourlis επιβεβαιώνει την πρόβλεψη για πωλήσεις 645 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,6%, και περιθώριο μικτού κέρδους περίπου 46,5%. Τα λειτουργικά κέρδη αναμένονται στα 15–17 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων εξόδων μετασχηματισμού, ενώ τα κέρδη προ φόρων εκτιμώνται σε 18–20 εκατ. ευρώ.

Στο τελευταίο μέγεθος περιλαμβάνεται έκτακτο καθαρό κέρδος περίπου 8,5 εκατ. ευρώ από την πώληση της δραστηριότητας του Sofia South Ring Mall. Ο καθαρός δανεισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί μεταξύ 65 και 70 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι το 2026 είναι η χρονιά κατά την οποία πραγματοποιούνται οι αναγκαίες επενδύσεις για τη μελλοντική κερδοφορία. Από το 2027, η επιδίωξη είναι ο όμιλος να αναπτύσσεται ταχύτερα από τις αγορές του, να κερδίζει μερίδια και να βελτιώνει σταθερά τα λειτουργικά του περιθώρια.