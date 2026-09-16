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FOURLIS: Νέα αύξηση κεφαλαίου €242.785 – Εκδίδονται 242.785 νέες μετοχές
Ανακοινώσεις
18:40 - 16 Σεπ 2026

FOURLIS: Νέα αύξηση κεφαλαίου €242.785 – Εκδίδονται 242.785 νέες μετοχές

Reporter.gr Newsroom
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Η FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 12.06.2026, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€242.785,00) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους διανεμητών αποθεματικών και έκδοση διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε (242.785) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) της κάθε μετοχής.

Δυνάμει της εν λόγω αύξησης, εκδόθηκαν 242.785 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν σε ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν είχαν δικαίωμα προτίμησης στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης του ως άνω αποθεματικού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ενώ επιπλέον δεν απαιτείται μεταγενέστερη πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης κατ’ άρθρο 20 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Για την έκδοση των ως άνω μετοχών δεν απαιτήθηκε δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, καθώς εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 1 παρ. 5 περ. (η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Οι 242.785 εκδοθείσες νέες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,47% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά της Euronext Athens.

Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (€52.132.455,00) διαιρούμενο σε πενήντα δύο εκατομμύρια εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα πέντε (52.132.455) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) της κάθε μετοχής.

Στις 10.07.2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 6108161, η με αρ. πρωτ. 4136364ΑΠ/10-07-2026 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε., της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Euronext Athens στις 16.09.2026 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίζεται η Παρασκευή 18.09.2026. Την ίδια ημέρα οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στη μερίδα των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Euronext Athens.

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