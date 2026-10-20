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THEON: Ανακοινώνει νέες παραγγελίες ύψους περίπου €45 εκατ. για συστήματα Νυχτερινής Όρασης
Επιχειρήσεις
22:25 - 20 Οκτ 2026

THEON: Ανακοινώνει νέες παραγγελίες ύψους περίπου €45 εκατ. για συστήματα Νυχτερινής Όρασης

Reporter.gr Newsroom

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Η Theon International Plc (THEON)  ανακοινώνει ότι της ανατέθηκαν συμβάσεις από δύο ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ για την προμήθεια συστημάτων Νυχτερινής Όρασης, συνολικής αξίας περίπου €45 εκατ. Η ανάθεση των συμβάσεων τελεί υπό τη λήψη τελικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές κατά τη συνήθη διαδικασία, ενώ οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του τρέχοντος έτους.

Οι αναθέσεις αυτές ενισχύουν περαιτέρω την ηγετική θέση της THEON στην παγκόσμια αγορά συστημάτων Νυχτερινής Όρασης και αποτελούν αναγνώριση της αποδεδειγμένης τεχνολογικής υπεροχής, της επιχειρησιακής αριστείας και της δυνατότητα της εταιρείας να πραγματοποιεί παραδόσεις σε μεγάλη κλίμακα. Παράλληλα, αναδεικνύουν τον καίριο ρόλο της THEON στη στήριξη του συνεχιζόμενου εκσυγχρονισμού και της αμυντικής ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

Ο Philippe Mennicken, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Business Development Director της THEON, δήλωσε: «Οι αναθέσεις αυτές αντανακλούν την ισχυρή ζήτηση για συστήματα Νυχτερινής Όρασης στις χώρες του ΝΑΤΟ και ενισχύουν περαιτέρω την ηγετική θέση της THEON στην παγκόσμια αγορά συστημάτων Νυχτερινής Όρασης. Παραμένουμε σε ισχυρή θέση για να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες και αναμένουμε περαιτέρω επιτάχυνση των νέων παραγγελιών προς το τέλος του έτους και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027, σύμφωνα με τη συνήθη εποχικότητα της εταιρείας και τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις.»

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