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Dardanel Greece: Στα €25,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025 και ισχυρή ρευστότητα
Επιχειρήσεις
09:54 - 21 Οκτ 2026

Dardanel Greece: Στα €25,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025 και ισχυρή ρευστότητα

Reporter.gr Newsroom

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Η Dardanel Greece επιβεβαιώνει τη σταθερή της πορεία στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με την Έκθεση Διαχείρισης για τη χρήση 2025, ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε σε €25,88 εκατ., έναντι €25,52 εκατ. το 2024, καταγράφοντας αύξηση 1,4%. Η επίδοση αυτή έρχεται σε συνέχεια της ιδιαίτερα δυναμικής διεύρυνσης της δραστηριότητας της εταιρείας τα προηγούμενα χρόνια και επιβεβαιώνει τη σταθεροποίηση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά.

Η εταιρεία συνεχίζει παράλληλα να ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της, με τα προϊόντα που διαχειρίζεται να κερδίζουν μερίδιο αγοράς. Παρά τις πιέσεις από το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον και την καταναλωτική ζήτηση, η κατηγορία των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων, εμφανίζει τάσεις σταθεροποίησης.

Η εταιρεία το 2025, εστίασε στην κατηγορία σούσι, με το brand Sushida, προχωρώντας σε αλλαγή του τρόπου εξυπηρέτησης της αγοράς. Δημιούργησε το δικό της δίκτυο Ex Van επιτυγχάνοντας τη βελτίωση της διανομής και την ανάπτυξή της στη Λιανική. Έτσι, η Sushida στο 1ο εξάμηνο του 2026, έχει πετύχει πανελλαδικά μερίδιο αγοράς 13%. (πηγή Circana YTD06 26)

Στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της μάρκας στη λιανική, στο HoReCa αλλά και τις εξαγωγές, εστιάζοντας στις ανάγκες κάθε καναλιού.

Στην κατηγορία των κατεψυγμένων, η εταιρεία επένδυσε στην ανάπτυξη προϊόντων με προστιθέμενη αξία που δίνουν λύσεις στις επιθυμίες και προτιμήσεις των καταναλωτών για έτοιμα/ ημι-έτοιμα γεύματα, με σύντομη προετοιμασία (σε airfryer κτλ), φέρνοντας την εμπειρία της ταβέρνας ή του εστιατορίου στο σπίτι.

Ισχυρή κεφαλαιακή βάση και μηδενικός δανεισμός

Σημαντικό πλεονέκτημα για την επόμενη φάση ανάπτυξης αποτελεί η χρηματοοικονομική βάση της εταιρείας.

Τα ίδια κεφάλαια της Dardanel Greece ανέρχονταν σε €13,09 εκατ., ενώ διατηρεί μηδενικό δανεισμό. Παράλληλα, η Έκθεση Διαχείρισης επισημαίνει την ικανοποιητική ρευστότητα και επάρκεια σε ίδια κεφάλαια και κεφάλαιο κίνησης.
Ενδεικτικά, ο δείκτης κυκλοφορούντων στοιχείων προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε στο 226%, στοιχείο που αποτυπώνει την ισχυρή κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας.

Παράλληλα, η περιορισμένη δανειακή επιβάρυνση περιορίζει την έκθεση της εταιρείας στις μεταβολές των επιτοκίων, ενώ η κύρια πελατειακή της βάση εντός της ζώνης του ευρώ περιορίζει αντίστοιχα τον συναλλαγματικό κίνδυνο.

Επένδυση στη νέα φάση ανάπτυξης

Η σημαντική επένδυση σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στα εργοστάσια της εταιρείας στο Αίγιο, ξεκίνησε το 2025 και αποτελεί μια σημαντική επένδυση η οποία ενίσχυσε την ενεργειακή αυτονομία επιταχύνοντας ταυτόχρονα τη μετάβασή της σε ένα πιο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο. Η επένδυση, που ολοκληρώθηκε στις αρχές 2026 εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της εταιρείας για την ενίσχυση της βιώσιμης λειτουργίας της, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες που συμβάλλουν στην υπεύθυνη διαχείριση των ενεργειακών πόρων και στη δημιουργία αξίας με θετικό αντίκτυπο για το περιβάλλον, τους ανθρώπους και την τοπική κοινωνία.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η εταιρεία κατέγραψε επιστροφή στην κερδοφορία, εξέλιξη που αποτυπώνει τη βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων. Με τη δυναμική αυτή να αποτυπώνεται ήδη στην πορεία της χρονιάς, η εταιρεία συνεχίζει με στρατηγική σταθεροποίησης και περαιτέρω ανάπτυξης. Δίνει έμφαση στην εδραίωση της θέσης της στην αγορά και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επόμενη φάση ανάπτυξής της.

Στόχος της Dardanel Greece είναι η επίτευξη ισορροπημένης ανάπτυξης και η περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πελάτες και συνεργάτες της. Αξιοποιώντας την εμπειρία, την οργάνωση και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, θέτει ως προτεραιότητα τη διατήρηση και στη συνέχεια την αύξηση του μεριδίου της στην αγορά.

Η Dardanel Greece συνεχίζει την πορεία της με έμφαση στη σταθερότητα, την οικονομική ανθεκτικότητα και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη στην ελληνική αγορά.

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