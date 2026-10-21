OsteoStrong®: Επεκτείνεται σε Ελλάδα και Κύπρο – Νέο κέντρο στη Λευκωσία εντός του έτους

Στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της σε Ελλάδα και Κύπρο προχωρά η OsteoStrong® Greece & Cyprus, δρομολογώντας το άνοιγμα νέου κέντρου στη Λευκωσία εντός του έτους και εξετάζοντας τις προοπτικές για την ανάπτυξη επιπλέον σημείων.

Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 2019, έχει αναπτύξει δίκτυο τεσσάρων κέντρων σε Αθήνα, Μαρούσι, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη, απασχολώντας περισσότερους από 20 εργαζομένους. Με την επέκταση στην Κύπρο, επιδιώκει να ενισχύσει τη γεωγραφική παρουσία της και να διευρύνει το πελατολόγιό της, αξιοποιώντας το ενδιαφέρον για υπηρεσίες που σχετίζονται με την οστική υγεία και τη μυοσκελετική ενδυνάμωση.

Συγκεκριμένα, το νέο κέντρο στη Λευκωσία αποτελεί το επόμενο βήμα στη στρατηγική ανάπτυξης της OsteoStrong® Greece & Cyprus, με τον σχεδιασμό να περιλαμβάνει την αναζήτηση περαιτέρω ευκαιριών επέκτασης. Η πορεία του δικτύου και οι δυνατότητες ανάπτυξης νέων σημείων θα αποτελέσουν βασικούς παράγοντες για την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή, όπου η αμερικανική αυτή μπράντα έχει σημαντική παρουσία (Ρουμανία, αλλά και σε άλλες χώρες εντός Ευρώπης, αλλά και Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία).

Επένδυση σε μια αναπτυσσόμενη αγορά υπηρεσιών ευεξίας

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε την Τρίτη σε ειδική εκδήλωση για την παρουσίασή της, η δραστηριότητα της OsteoStrong® επικεντρώνεται στην οστεογονική φόρτιση, μια μέθοδο που αξιοποιεί ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό για την εφαρμογή ελεγχόμενων μηχανικών φορτίων στα οστά και στους μύες. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συνεδρία διαρκεί περίπου 10 λεπτά την εβδομάδα και πραγματοποιείται με το σύστημα Spectrum, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα ειδικά μηχανήματα.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί τον πυρήνα του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας, η οποία απευθύνεται σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση της οστικής υγείας και της λειτουργικότητας του μυοσκελετικού συστήματος.

Παράλληλα, η OsteoStrong® δίνει έμφαση στην επιστημονική διερεύνηση της μεθόδου της, επιδιώκοντας να συνδέσει την ανάπτυξη του δικτύου της με την τεκμηρίωση των εφαρμογών της.

Τα ευρήματα επιστημονικής μελέτης για την οστική πυκνότητα

Στο πλαίσιο αυτό, μελέτη που δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM) εξέτασε την επίδραση της οστεογονικής φόρτισης σε 147 γυναίκες, σε διάστημα 12 μηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατέθηκαν στην εκδήλωση, για την έρευνα της ομάδας του Δρ. Γεωργίου Π. Χρούσου, ενδοκρινολόγου και ομότιμου καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην ομάδα που ακολούθησε αποκλειστικά το πρόγραμμα OsteoStrong®, χωρίς φαρμακευτική αγωγή, καταγράφηκε μέση αύξηση της οστικής πυκνότητας στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης κατά περίπου 1,4% και του δείκτη δοκιδώδους μικροαρχιτεκτονικής των οστών (TBS) κατά περίπου 1,7%.

Στην ομάδα που συνδύασε τη μέθοδο με αντιοστεοκλαστική φαρμακευτική αγωγή, οι αντίστοιχες μέσες αυξήσεις διαμορφώθηκαν περίπου στο 3,8% για την οστική πυκνότητα της οσφυϊκής μοίρας και στο 3,3% για τον δείκτη TBS.

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν το ενδιαφέρον για την περαιτέρω διερεύνηση της οστεογονικής φόρτισης ως συμπληρωματικής προσέγγισης στην υποστήριξη της οστικής υγείας. Δεν υποκαθιστούν, ωστόσο, την ανάγκη για ιατρική αξιολόγηση ούτε τεκμηριώνουν από μόνα τους την αποτελεσματικότητα της μεθόδου για κάθε πληθυσμό.

Η στρατηγική της εταιρείας

Η συνιδρύτρια της OsteoStrong® Greece & Cyprus, Μυρτώ Μαυρολέων, ανέδειξε από την πλευρά της, τη σημασία της πρόληψης και της επιστημονικής τεκμηρίωσης στη φροντίδα του μυοσκελετικού συστήματος.

Όπως επισήμανε, η οστική υγεία συνδέεται άμεσα με τη δύναμη, την κινητικότητα και την ανεξαρτησία σε κάθε στάδιο της ζωής, ενώ η συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί σημαντικό στοιχείο της προσπάθειας για την ανάπτυξη λύσεων που υποστηρίζουν μια πιο δραστήρια ζωή.