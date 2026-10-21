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Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Εισφορά 10 ευρώ κάθε μήνα επί 15 χρόνια – Ποιοι ωφελήθηκαν;
ΕΜΠΟΡΙΟ
09:56 - 21 Οκτ 2026

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Εισφορά 10 ευρώ κάθε μήνα επί 15 χρόνια – Ποιοι ωφελήθηκαν;

Reporter.gr Newsroom

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Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς επανέρχεται στο ζήτημα της ειδικής μηνιαίας εισφοράς των 10 ευρώ που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, ζητώντας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πλήρη οικονομικό απολογισμό και ουσιαστική αξιολόγηση της λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας.

Η εισφορά θεσπίστηκε το 2011, σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης, και εξακολουθεί να επιβαρύνει τους υπόχρεους ασφαλισμένους με 120 ευρώ ετησίως.

Ο εμπορικός κόσμος είχε υποδεχθεί θετικά τη δημιουργία του συγκεκριμένου μηχανισμού, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να υπάρχει ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας για τους αυτοαπασχολούμενους που αναγκάζονται να διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, όμως, είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί εάν ο μηχανισμός ανταποκρίθηκε στον σκοπό του και εάν η υποχρεωτική εισφορά εξακολουθεί να δικαιολογείται με τη σημερινή της μορφή.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη του Συλλόγου και χρήζουν επίσημης επιβεβαίωσης, οι μηνιαίες αποδόσεις του e-ΕΦΚΑ προς τη ΔΥΠΑ εκτιμάται ότι κυμαίνονται μεταξύ 6 και 8 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για χρηματοδοτική ροή που, εφόσον επιβεβαιωθεί, αντιστοιχεί σε 72 έως 96 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο ΕΣΠ διευκρινίζει ότι δεν αμφισβητεί την απόδοση των εισφορών στη ΔΥΠΑ. Θέτει όμως το ουσιαστικό ζήτημα της διαφάνειας και της τελικής αξιοποίησής τους.

Πόσα χρήματα έχουν συγκεντρωθεί από το 2011 μέχρι σήμερα; Πόσα έχουν διατεθεί σε επιδόματα ανεργίας και άλλες κοινωνικές παροχές; Πόσοι επαγγελματίες έχουν πραγματικά ωφεληθεί; Και ποιο είναι σήμερα το διαθέσιμο αποθεματικό του λογαριασμού;

Τα ερωτήματα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι σκοποί του λογαριασμού έχουν διευρυνθεί διαχρονικά, περιλαμβάνοντας πλέον και τη χρηματοδότηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας των αυτοαπασχολούμενων μητέρων.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς αναγνωρίζει τη σημασία αυτών των κοινωνικών παροχών. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι η διατήρηση μιας υποχρεωτικής εισφοράς επί δεκαπέντε χρόνια επιβάλλει διαφάνεια, λογοδοσία και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Με νέα επιστολή του προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά:

1.Πλήρη οικονομικό απολογισμό της περιόδου 2011–2026, με αναλυτικά στοιχεία εισπράξεων, αποδόσεων, δαπανών και αποθεματικών.

2.Δημοσιοποίηση του αριθμού των πραγματικών δικαιούχων, των αιτήσεων, των εγκρίσεων και των απορρίψεων για το βοήθημα ανεργίας.

3.Αναλυτική καταγραφή της χρηματοδότησης όλων των κοινωνικών παροχών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της μητρότητας.

4.Επανεξέταση της εισφοράς των 10 ευρώ, με δυνατότητα μείωσης, ανασχεδιασμού ή κατάργησης, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τα οικονομικά δεδομένα και διασφαλίζεται η συνέχιση των κοινωνικών παροχών.

5.Δημιουργία πραγματικού μηχανισμού δεύτερης ευκαιρίας για όσους αναγκάζονται να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, με ουσιαστική οικονομική στήριξη και δυνατότητες επαγγελματικής επανένταξης.

6. Ο Σύλλογος προτείνει, επίσης, την καθιέρωση ετήσιου δημόσιου απολογισμού του λογαριασμού, ώστε οι ασφαλισμένοι να γνωρίζουν πώς αξιοποιούνται οι εισφορές τους.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Το ελληνικό εμπόριο είχε υποδεχθεί θετικά τη δημιουργία ενός μηχανισμού προστασίας των αυτοαπασχολουμένων. Ήταν και παραμένει αναγκαίο να υπάρχει κοινωνική προστασία για τον επαγγελματία που αναγκάζεται να κλείσει την επιχείρησή του.

Δεκαπέντε χρόνια μετά, όμως, έχουμε κάθε λόγο να ζητούμε έναν πλήρη απολογισμό. Εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες καταβάλλουν κάθε μήνα μια υποχρεωτική εισφορά και δικαιούνται να γνωρίζουν πόσα χρήματα έχουν συγκεντρωθεί, πώς αξιοποιήθηκαν και πόσοι πραγματικά ωφελήθηκαν.

Δεν ζητάμε απλώς να καταργηθούν τα 10 ευρώ. Ζητάμε πρώτα να ανοίξει ο λογαριασμός.

Και στη συνέχεια να αποφασίσουμε με πραγματικά στοιχεία: εάν η εισφορά είναι αναγκαία, να διασφαλίσουμε ότι προσφέρει ουσιαστική προστασία. Εάν δεν δικαιολογείται στο σημερινό της ύψος, να μειωθεί ή να καταργηθεί, με παράλληλη διασφάλιση των κοινωνικών παροχών.

Η κοινωνική προστασία δεν μπορεί να αποτελεί απλώς μια υποχρεωτική χρέωση στο ασφαλιστικό ειδοποιητήριο. Πρέπει να είναι ένα πραγματικό δικαίωμα για τον επαγγελματία που τη χρειάζεται».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς υπογραμμίζει, ότι η διαφάνεια στη διαχείριση των εισφορών και η ουσιαστική αποτελεσματικότητα των παροχών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ της Πολιτείας και της επιχειρηματικής κοινότητας.
Δεκαπέντε χρόνια μετά, ήρθε η ώρα του απολογισμού και των αποφάσεων.

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