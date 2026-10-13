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Fraport Greece: Αύξηση 4,2% στην επιβατική κίνηση τον Σεπτέμβριο στα 14 αεροδρόμια
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:23 - 13 Οκτ 2026

Fraport Greece: Αύξηση 4,2% στην επιβατική κίνηση τον Σεπτέμβριο στα 14 αεροδρόμια

Reporter.gr Newsroom

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Η επιβατική κίνηση στα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece αυξήθηκε κατά 4,2% τον Σεπτέμβριο του 2026, με συνολικά 5,7 εκατ. επιβάτες, δηλαδή 229.000 περισσότερους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  

Καθοριστική ήταν η συμβολή των αεροδρομίων Κεφαλονιάς (EFL) και Σκιάθου (JSI), τα οποία ξεπέρασαν την επιβατική κίνηση ολόκληρου του 2025 σε λιγότερους από εννέα μήνες του τρέχοντος έτους, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παράλληλα, η κίνηση από και προς τη Θεσσαλονίκη ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σε σύγκριση με το 2025, χάρη στον αυξημένο αριθμό τακτικών πτήσεων. Η πρόσθετη χωρητικότητα που προσέφεραν οι αεροπορικές εταιρείες την περίοδο αυτή ανήλθε σε 16.000 επιβάτες, ή 6,2% περισσότερους από πέρυσι.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά της διεθνούς κίνησης, που αυξήθηκε κατά 196.000 επιβάτες (+4,2%). Η άνοδος οφείλεται κυρίως στα αεροδρόμια Ρόδου, Χανίων, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης, Κεφαλονιάς και Σκιάθου. Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στα αεροδρόμια Σαντορίνης (3,4%) και Ζακύνθου (1,7%).

Η συμβολή της Μέσης Ανατολής

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η Μέση Ανατολή, από όπου τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 44.000 επιπλέον επιβάτες, με την αύξηση να διαμορφώνεται στο 31,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Η άνοδος συνοδεύτηκε από σημαντική ενίσχυση της διαθέσιμης χωρητικότητας: οι προσφερόμενες θέσεις αυξήθηκαν κατά 56.000, ή 29,4%, ενώ ο συντελεστής πληρότητας των πτήσεων προς και από τη Μέση Ανατολή ανέβηκε στο 75,3%, από 74,1% τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.

Χαμηλότερη η μέση πληρότητα των πτήσεων

Παρά την αύξηση του συνολικού αριθμού επιβατών, ο μέσος συντελεστής πληρότητας των πτήσεων στα αεροδρόμια της Fraport Greece υποχώρησε. Διαμορφώθηκε στο 84,2% τον Σεπτέμβριο του 2026, από 85,4% τον ίδιο μήνα πέρυσι. Τα περισσότερα αεροδρόμια κατέγραψαν χαμηλότερη πληρότητα, με εξαίρεση τη Ρόδο, τη Ζάκυνθο και την Κω, όπου τα ποσοστά έμειναν στα περσινά επίπεδα, σύμφωνα με στοιχεία της Fraport Greece.

Η εγχώρια κίνηση ανήλθε σε 873.000 επιβάτες, αυξημένη κατά 4%, ή 33.000 επιβάτες, και αντιστοιχούσε στο 15% του συνόλου. Η διεθνής κίνηση έφτασε τα 4,8 εκατ. επιβάτες, με άνοδο 4,2%, ή 196.000 επιβάτες, καλύπτοντας το 85% της συνολικής κίνησης.

Τέλος, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από την έναρξη της παραχώρησης τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν υποδεχθεί περίπου 285 εκατ. επιβάτες.

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