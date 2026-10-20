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CEO Ryanair: Έρχεται αύξηση-ρεκόρ στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έως 20% το 2027
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:25 - 20 Οκτ 2026

CEO Ryanair: Έρχεται αύξηση-ρεκόρ στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έως 20% το 2027

Reporter.gr Newsroom

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Ιστορικές αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, που μπορεί να φτάσουν έως και το 20%, προέβλεψε ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι.

Οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου, λόγω των συνεχών αναταραχών στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στο Ιράν, οδηγούν τις αεροπορικές εταιρείες να μετακυλήσουν το αυξημένο κόστος στους καταναλωτές.

Σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, ο Μάικλ Ο’Λίρι ανέφερε: «Θα δείτε τη μεγαλύτερη αύξηση στους ναύλους, θα έλεγα, στην ιστορία της Ευρώπης τους επόμενους 12 μήνες. Το ερώτημα είναι αν αυτή η αύξηση θα είναι αρκετή για να καλύψει τους δραματικά υψηλότερους λογαριασμούς πετρελαίου. Δεν νομίζω ότι θα είναι».

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα περιθώρια κέρδους των αερομεταφορέων θα δεχθούν ισχυρές πιέσεις, καθώς ούτε οι επίναυλοι καυσίμων επαρκούν για να καλύψουν τη ζημιά.

Παράλληλα, οι περισσότερες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Ryanair, στερούνται σημαντικών συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου για το επόμενο έτος.

Το τοπίο για τον κλάδο των αερομεταφορών επιδεινώνεται και από τη μειωμένη χωρητικότητα στην αγορά, τη διολίσθηση της ζήτησης των καταναλωτών και την αύξηση των φόρων.

Ο CEO της Ryanair εξαπέλυσε επίθεση κατά των ρυθμιστικών αρχών και της υψηλής φορολογίας σε αγορές όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, ανακοινώνοντας ότι η εταιρεία θα μειώσει την παρουσία της εκεί.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η ευρωπαϊκή αεροπορική βιομηχανία θα οδηγηθεί σε νέο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς οι ασθενέστεροι παίκτες δεν θα αντέξουν στο περιβάλλον υψηλού κόστους.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Σεπτέμβριο η Ryanair προχώρησε σε μείωση του ετήσιου στόχου επιβατών, ανακοινώνοντας περικοπή θέσεων για τη χειμερινή περίοδο.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2026 - 13:21
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