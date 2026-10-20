Αθώοι ο πατέρας Αντώνιος και δύο συνεργάτες του για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου στα Ιωάννινα

Αθώοι για όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν στην υπόθεση της δομής της «Κιβωτού του Κόσμου» στα Ιωάννινα κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων ο ιδρυτής της οργάνωσης, πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, η πρώην διευθύντρια της δομής, Ανδριανή Θεοδωρακοπούλου, και ο παιδαγωγός Πασχάλης Σκορδάς.

Η αθωωτική απόφαση εκδόθηκε έπειτα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, καθώς οι αποδιδόμενες πράξεις δεν αποδείχθηκαν. Η υπόθεση αφορούσε καταγγελίες για τη μεταχείριση ανηλίκων στη συγκεκριμένη δομή, με τις κατηγορίες να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σωματική βλάβη ανηλίκων, παράνομη κατακράτηση και παράνομη βία.

Σε ανακοίνωσή τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης Δημήτριος Δήμος, Χριστίνα Μάστορα και Γεώργιος Γεωργίου υπογράμμισαν ότι το δικαστήριο αξιολόγησε τα αποδεικτικά στοιχεία και εξέδωσε την απόφασή του βάσει αυτών. Παράλληλα, άσκησαν κριτική στη δημόσια αντιμετώπιση των κατηγορουμένων κατά τη διάρκεια της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι το τεκμήριο αθωότητας δεν έγινε, όπως υποστηρίζουν, σεβαστό.

Οι δικηγόροι κάλεσαν, επίσης, τα μέσα ενημέρωσης να καλύψουν την αθωωτική απόφαση με την ίδια έκταση που είχε δοθεί στην ποινική δίωξη και στις προηγούμενες δικαστικές εξελίξεις. Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση αφορά αποκλειστικά τις κατηγορίες που εξετάστηκαν στη δίκη των Ιωαννίνων και δεν συνδέεται με διαφορετικές δικαστικές διαδικασίες για την «Κιβωτό του Κόσμου».

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο πατέρας Αντώνιος εξέφρασε τη συγκίνησή του και ευχαρίστησε τη Δικαιοσύνη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο έργο της οργάνωσης και στη στήριξη που, όπως ανέφερε, έλαβε από πολίτες όλα αυτά τα χρόνια. Όπως δήλωσε, μεγαλύτερη ικανοποίηση για τον ίδιο αποτελεί η αναγνώριση της προσφοράς της «Κιβωτού του Κόσμου» στην κοινωνία.