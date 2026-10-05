ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
FARAD S.A.: Νέα εποχή ανάπτυξης στις νέες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Παιανία
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14:17 - 05 Οκτ 2026

FARAD S.A.: Νέα εποχή ανάπτυξης στις νέες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Παιανία

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η FARAD S.A. ολοκλήρωσε τη συνολική μετεγκατάσταση της εταιρικής της έδρας και του συνόλου της παραγωγικής της δραστηριότητας στις νέες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Παιανία, συνολικής έκτασης άνω των 7.500 τ.μ., σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή της πορεία.

Με σχεδόν μισό αιώνα συνεχούς εξέλιξης, η FARAD S.A. αξιοποιεί την τεχνογνωσία που ανέπτυξε ήδη από το 1979 στην κατασκευή εναλλακτών θερμότητας για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και σήμερα έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων θερμικής διαχείρισης (thermal management solutions) και εναλλακτών θερμότητας υψηλών επιδόσεων στην Ευρώπη. Οι λύσεις της χρησιμοποιούνται σε ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές, όχι μόνο στη ναυτιλία αλλά και στους τομείς της διύλισης πετρελαίου, της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, της φαρμακοβιομηχανίας, της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, καθώς και σε άλλες κρίσιμες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Με παρουσία σε όλο τον κόσμο, η FARAD S.A. συμμετέχει, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση κομβικών ευρωπαϊκών αμυντικών και εξοπλιστικών προγραμμάτων, επιβεβαιώνοντας την υψηλή τεχνογνωσία και τις προηγμένες κατασκευαστικές της δυνατότητες.

Η επένδυση στις νέες εγκαταστάσεις αποτελεί στρατηγικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Σχεδιασμένο αποκλειστικά με βάση τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και το μακροπρόθεσμο όραμα της FARAD S.A., το νέο βιομηχανικό συγκρότημα ενσωματώνει σύγχρονες παραγωγικές υποδομές, προηγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, διευρυμένες δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και σημαντικά αναβαθμισμένες κατασκευαστικές δυνατότητες. Παράλληλα, βελτιστοποιεί τη διαχείριση της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), επιτρέπει την κατασκευή ακόμη μεγαλύτερων και πιο σύνθετων συστημάτων θερμικής διαχείρισης, αυξάνει την παραγωγική δυναμικότητα και μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της λειτουργίας της εταιρείας. Η νέα αυτή επένδυση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της FARAD S.A. τα επόμενα χρόνια, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που τη χαρακτηρίζουν εδώ και σχεδόν μισό αιώνα.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της FARAD S.A., κ. Κωνσταντίνος Φανουριάδης, δήλωσε:

«Η μεταφορά μας στις νέες εγκαταστάσεις στην Παιανία αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για τη FARAD S.A. Η επένδυση αυτή αντικατοπτρίζει τη διαρκή μας δέσμευση για εξέλιξη, τεχνολογική αναβάθμιση και ενίσχυση των παραγωγικών μας δυνατοτήτων. Σε ένα σύγχρονο, πλήρως οργανωμένο βιομηχανικό περιβάλλον, μπορούμε πλέον να υποστηρίζουμε ακόμη αποτελεσματικότερα τους πελάτες μας, να ενισχύουμε την παραγωγικότητά μας και να δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.»

Η επένδυση υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» (ΕΣΠΑ).

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παιανία: Εννέα συλλήψεις για επίθεση με ρόπαλο και ληστεία σε πάρκο
Ειδήσεις

Παιανία: Εννέα συλλήψεις για επίθεση με ρόπαλο και ληστεία σε πάρκο

Πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού στους Δήμους Αγίας Παρασκευής, Μαραθώνος, Παιανίας, Πεντέλης &amp; Ραφήνας - Πικερμίου
ΥΔΡΕΥΣΗ

Πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού στους Δήμους Αγίας Παρασκευής, Μαραθώνος, Παιανίας, Πεντέλης & Ραφήνας - Πικερμίου

ΔΕΔΔΗΕ: Αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε Πικέρμι, Σπάτα και Παιανία
Ειδήσεις

ΔΕΔΔΗΕ: Αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε Πικέρμι, Σπάτα και Παιανία

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αγία Μαρίνα Παιανίας - Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Ειδήσεις

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αγία Μαρίνα Παιανίας - Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/10/2026 - 14:45

Η Kumho Tire ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/10/2026 - 14:38

To «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» έφερε τη Formula 1 στην Ελλάδα

Εμπορεύματα
05/10/2026 - 14:35

Ρωσία: Ηχηρή πτώση στα ενεργειακά έσοδα – Χαμηλό 17 ετών στην παραγωγή πετρελαίου

Ειδήσεις
05/10/2026 - 14:31

Κομισιόν: Η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου αναμένεται να λειτουργήσει θετικά

Υγεία
05/10/2026 - 14:22

Οκτώβριος στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων με δωρεάν δράσεις προληπτικής ιατρικής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
05/10/2026 - 14:17

FARAD S.A.: Νέα εποχή ανάπτυξης στις νέες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Παιανία

Πολιτική
05/10/2026 - 14:02

Μητσοτάκης: Νέα... επιστολή στην ΕΕ για δημοσιονομική ευελιξία – «Όχι» σε τουρκική συμμετοχή στο SAFE

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/10/2026 - 13:57

Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης: Παρουσιάζει προϊόντα με ελληνική ταυτότητα στο Thessaloniki Beer Festival 2026

Ναυτιλία
05/10/2026 - 13:55

PCT – Αύξηση εσόδων 12% παρά τη μείωση της διακίνησης στον Πειραιά

Ναυτιλία
05/10/2026 - 13:51

MSC Cruises και Royal Caribbean: Νέος τερματικός σταθμός κρουαζιέρας στην Οκινάουα της Ιαπωνίας

Ειδήσεις
05/10/2026 - 13:47

Μάχη με τις φλόγες στο Σουφλί - 220 πυροσβέστες και ισχυρές εναέριες δυνάμεις στο μέτωπο

Ναυτιλία
05/10/2026 - 13:45

Νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο της Dynacom στα Στενά του Ορμούζ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/10/2026 - 13:38

Chery Τiggo 9 και Robert Lewandowski: Δύο «9άρια», μία κοινή πορεία προς την κορυφή

Νομίσματα
05/10/2026 - 13:36

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά crypto – Στη ζώνη των $86.000 το Bitcoin

Ειδήσεις
05/10/2026 - 13:35

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 14 Νοεμβρίου με σκοπό την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης φωτισμού

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/10/2026 - 13:30

Chery: 3η μάρκα σε πωλήσεις λιανικής στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2026

Εμπορεύματα
05/10/2026 - 13:28

Έντονες διακυμάνσεις στο πετρέλαιο - Πάνω από τα $102 η τιμή του Brent

Πολιτική
05/10/2026 - 13:24

«Ναύαρχε, καλώς ήρθες»: Ο Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στο ΠΑΣΟΚ τον Αποστολάκη

Ανεμοδείκτης
05/10/2026 - 13:20

Ο Δούκας βράβευσε τον Σάντσεθ και... έπεσε η κυβέρνηση στην Ισπανία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/10/2026 - 13:16

«Πικρός» ο λογαριασμός του καφέ: Γιατί ανεβαίνουν ξανά οι τιμές – Τι λέει η αγορά

Ειδήσεις
05/10/2026 - 13:16

Νόμπελ Ιατρικής στην αποκωδικοποίηση των μυστηρίων του εγκεφάλου

Πολιτική
05/10/2026 - 13:10

«Αρχηγική» εμφάνιση Δένδια με αιχμές για Πιερρακάκη, Άδωνι: «Ήμουν πάντα ΝΔ»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/10/2026 - 13:02

CrediaBank: Δυναμική παρουσία στην έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina 2026

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/10/2026 - 12:53

Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» της Πειραιώς, για τη Γενιά 60+

Ειδήσεις
05/10/2026 - 12:52

Goldman Sachs: Προτείνει χαμηλότερες κρατικές δαπάνες για να περιοριστεί το κόστος δανεισμού

Ειδήσεις
05/10/2026 - 12:44

Γαλλία: Νέα εβδομάδα καταλήψεων στα λύκεια ενόψει πανεθνικών διαδηλώσεων

Ειδήσεις
05/10/2026 - 12:35

Ελευθέριος Βενιζέλος: Συνελήφθη 42χρονη με 450 λαθραία καπνικά προϊόντα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/10/2026 - 12:34

Εμπορικό «άνοιγμα» της Sunlight Group στη ναυπηγική βιομηχανία της Κίνας μέσω της Lehmann Marine

Τεχνολογία
05/10/2026 - 12:31

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες της ψηφιακής οικονομίας: Το ετήσιο θεσμικό συνέδριο του ΣΕΠΕ επιστρέφει

Πολιτική
05/10/2026 - 12:30

Καρυστιανού: Θεωρώ πολύ πιθανή την αυτοδυναμία της «Ελπίδας»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ