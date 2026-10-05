FARAD S.A.: Νέα εποχή ανάπτυξης στις νέες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Παιανία

Η FARAD S.A. ολοκλήρωσε τη συνολική μετεγκατάσταση της εταιρικής της έδρας και του συνόλου της παραγωγικής της δραστηριότητας στις νέες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Παιανία, συνολικής έκτασης άνω των 7.500 τ.μ., σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή της πορεία.

Με σχεδόν μισό αιώνα συνεχούς εξέλιξης, η FARAD S.A. αξιοποιεί την τεχνογνωσία που ανέπτυξε ήδη από το 1979 στην κατασκευή εναλλακτών θερμότητας για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και σήμερα έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων θερμικής διαχείρισης (thermal management solutions) και εναλλακτών θερμότητας υψηλών επιδόσεων στην Ευρώπη. Οι λύσεις της χρησιμοποιούνται σε ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές, όχι μόνο στη ναυτιλία αλλά και στους τομείς της διύλισης πετρελαίου, της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, της φαρμακοβιομηχανίας, της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, καθώς και σε άλλες κρίσιμες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Με παρουσία σε όλο τον κόσμο, η FARAD S.A. συμμετέχει, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση κομβικών ευρωπαϊκών αμυντικών και εξοπλιστικών προγραμμάτων, επιβεβαιώνοντας την υψηλή τεχνογνωσία και τις προηγμένες κατασκευαστικές της δυνατότητες.

Η επένδυση στις νέες εγκαταστάσεις αποτελεί στρατηγικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Σχεδιασμένο αποκλειστικά με βάση τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και το μακροπρόθεσμο όραμα της FARAD S.A., το νέο βιομηχανικό συγκρότημα ενσωματώνει σύγχρονες παραγωγικές υποδομές, προηγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, διευρυμένες δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και σημαντικά αναβαθμισμένες κατασκευαστικές δυνατότητες. Παράλληλα, βελτιστοποιεί τη διαχείριση της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), επιτρέπει την κατασκευή ακόμη μεγαλύτερων και πιο σύνθετων συστημάτων θερμικής διαχείρισης, αυξάνει την παραγωγική δυναμικότητα και μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της λειτουργίας της εταιρείας. Η νέα αυτή επένδυση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της FARAD S.A. τα επόμενα χρόνια, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που τη χαρακτηρίζουν εδώ και σχεδόν μισό αιώνα.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της FARAD S.A., κ. Κωνσταντίνος Φανουριάδης, δήλωσε:

«Η μεταφορά μας στις νέες εγκαταστάσεις στην Παιανία αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για τη FARAD S.A. Η επένδυση αυτή αντικατοπτρίζει τη διαρκή μας δέσμευση για εξέλιξη, τεχνολογική αναβάθμιση και ενίσχυση των παραγωγικών μας δυνατοτήτων. Σε ένα σύγχρονο, πλήρως οργανωμένο βιομηχανικό περιβάλλον, μπορούμε πλέον να υποστηρίζουμε ακόμη αποτελεσματικότερα τους πελάτες μας, να ενισχύουμε την παραγωγικότητά μας και να δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.»

Η επένδυση υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» (ΕΣΠΑ).