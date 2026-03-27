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Πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού στους Δήμους Αγίας Παρασκευής, Μαραθώνος, Παιανίας, Πεντέλης &amp; Ραφήνας - Πικερμίου
ΥΔΡΕΥΣΗ
14:06 - 27 Μαρ 2026

Πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού στους Δήμους Αγίας Παρασκευής, Μαραθώνος, Παιανίας, Πεντέλης & Ραφήνας - Πικερμίου

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης, θα σημειωθεί πλήρης διακοπή της υδροδότησης στα Δημοτικά Διαμερίσματα Μαραθώνα και Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος.

Παράλληλα, θα σημειωθεί ενδεχόμενη πτώση πίεσης έως και πλήρης διακοπή της υδροδότησης:

στα υψηλά σημεία:

  • του Δήμου Αγίας Παρασκευής
  • του Δήμου Παιανίας (περιοχή Γλυκών Νερών)
  • του Δήμου Πεντέλης (περιοχή Νταού Πεντέλης)
  • του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου (περιοχή Καλλιτεχνούπολης)

Διάρκεια: από ώρα 6 το απόγευμα της Τρίτης 31 Μαρτίου με σταδιακή επαναφορά στις διάφορες περιοχές από τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 1ης Απριλίου

Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της διάρκειας των εργασιών και την ταχύτερη αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.

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