«Καρφιά» Μυτιληναίου κατά Κομισιόν: Οδηγεί τα δευτερογενή χυτήρια αλουμινίου σε απόγνωση

Με αιχμηρή παρέμβαση στο LinkedIn, ο επικεφαλής της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταγγέλλοντας την εγκατάλειψη της δέσμευσής της για τη λήψη μέτρων που θα ανακόψουν τη διαρροή απορριμμάτων αλουμινίου προς τρίτες χώρες. Όπως επισημαίνει, οι εξαγωγές ευρωπαϊκού scrap αλουμινίου έφτασαν σε επίπεδο-ρεκόρ το 2025, αγγίζοντας τους 1,27 εκατ. τόνους, αυξημένες κατά 50% σε σχέση με το 2019, ενώ οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ εκτινάχθηκαν κατά 243% σε σύγκριση με το 2024.

Ο κ. Μυτιληναίος προειδοποιεί ότι οι καθυστερήσεις υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ανακύκλωσης, την απανθρακοποίηση και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, καλώντας την Κομισιόν να προχωρήσει άμεσα σε αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό των εξαγωγών. «Αρκετά πια», είναι το ξεκάθαρο μήνυμά του προς τις Βρυξέλλες.

Αναλυτικά: Η ανάρτηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου:

« Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδηγεί τις μονάδες δευτερογενούς τήξης αλουμινίου στην απόγνωση – ξανά!

Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να θεσπίσει έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ένα στοχευμένο μέτρο για να σταματήσει τη διαρροή απορριμμάτων αλουμινίου από την Ευρώπη. Μάλιστα, πραγματοποίησε ειδική δημόσια διαβούλευση, αναγνωρίζοντας ρητά τη σημασία της διατήρησης του scrap αλουμινίου στην Ευρώπη για την απανθρακοποίηση, τη στρατηγική αυτονομία και τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της ηπείρου.

Ωστόσο, αυτή η επίσημη δέσμευση εγκαταλείφθηκε πρόσφατα. Αντί γι’ αυτό, ακούμε πλέον αόριστες υποσχέσεις για μια διαφορετική προσέγγιση, στο πλαίσιο εναλλακτικών νομικών πλαισίων, κάτι που ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για ακόμη έναν χρόνο συζητήσεων στις Βρυξέλλες.

Αρκετά πια.

Το ζήτημα του scrap αλουμινίου στην Ευρώπη δεν μπορεί να περιμένει.

Το μέγεθος του προβλήματος είναι ήδη σαφές. Οι εξαγωγές scrap αλουμινίου από την ΕΕ έφτασαν σε επίπεδο-ρεκόρ, στους 1,27 εκατομμύρια τόνους το 2025, αυξημένες κατά 50% σε σχέση με το 2019. Μόνο οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 243% το 2025 σε σύγκριση με το 2024.

Ενώ εμείς συνεχίζουμε τις συζητήσεις, αυτή η στρατηγική δευτερογενής πρώτη ύλη εγκαταλείπει την ΕΕ με ταχύτατους ρυθμούς, στερώντας από τις ευρωπαϊκές μονάδες ανακύκλωσης την πρώτη ύλη που χρειάζονται για να επενδύσουν, να απανθρακοποιήσουν τις δραστηριότητές τους και να αναπτυχθούν. Αυτό έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις δεσμεύσεις της Ευρώπης για την κυκλική οικονομία, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τη βιομηχανική ανθεκτικότητα.

Την ίδια στιγμή, οι εμπορικοί μας εταίροι αναλαμβάνουν δράση. Ο ένας μετά τον άλλο, εισάγουν εξαγωγικούς δασμούς, περιορισμούς και άλλα μέτρα για να διατηρήσουν το scrap για τις δικές τους βιομηχανίες. Η Ευρώπη, για άλλη μια φορά, φαίνεται αποφασισμένη να υπερασπιστεί μια εξιδανικευμένη εκδοχή του ελεύθερου εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες, η οποία ολοένα και περισσότερο μοιάζει να υπάρχει μόνο από τη δική μας πλευρά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει άμεσα ένα αποτελεσματικό μέτρο, το οποίο θα καλύπτει όλα τα σχετικά προϊόντα και όλους τους προορισμούς.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να οικοδομήσει μια κυκλική οικονομία συλλέγοντας στρατηγικά υλικά στο εσωτερικό της και στη συνέχεια επιτρέποντάς τους να γλιστρούν μέσα από τα δάχτυλά της»!