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Η Hellenic Cables διπλασιάζει την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας καλωδίων στη Βαλτιμόρη
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09:11 - 19 Οκτ 2026

Η Hellenic Cables διπλασιάζει την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας καλωδίων στη Βαλτιμόρη

Reporter.gr Newsroom

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Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση της παραγωγικής μονάδας της Hellenic Cables Americas στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ στις ΗΠΑ, μέσω της εγκατάστασης επιπλέον γραμμών μόνωσης καλωδίων.

Η επέκταση αυτή θα αυξήσει σημαντικά την αρχικά προβλεπόμενη παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας σε χερσαία καλώδια ενέργειας ενισχύοντας την ικανότητα της Hellenic Cables να εξυπηρετεί την ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ΗΠΑ και να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση που προκύπτει από τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, και τη γενικότερη τάση εξηλεκτρισμού. Η επέκταση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Ομίλου, καθώς τα έσοδα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου του 2024 διατίθενται ήδη για την αρχική ανάπτυξη της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Η απόφαση για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας αντανακλά τη σημαντική εμπορική δυναμική και το συνεχώς αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο νέων ευκαιριών στην αγορά των ΗΠΑ, τόσο στις εφαρμογές καλωδίων μέσης όσο και υψηλής τάσης. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της Cenergy Holdings στις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της αμερικανικής αγοράς ενεργειακών υποδομών και ενισχύει τη στρατηγική σημασία της εγχώριας παραγωγικής παρουσίας.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δεκαετιών, λόγω των κέντρων δεδομένων που σχετίζονται με την ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, της ενίσχυσης της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής και του αυξανόμενου εξηλεκτρισμού της οικονομίας. Σε αυτό το περιβάλλον, η μονάδα της Βαλτιμόρης αναπτύσσεται ως μια επεκτάσιμη, παραγωγική εγκατάσταση που συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, εγχώρια παραγωγή και εγγύτητα στους πελάτες.

Ο κ. Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, δήλωσε: «Η απόφαση να αυξήσουμε την αρχικά προβλεπόμενη παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας μας στη Βαλτιμόρη αντανακλά τις σημαντικές ευκαιρίες που διακρίνουμε στην αγορά των ΗΠΑ και την εμπιστοσύνη μας στις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξής της. Η Βαλτιμόρη εξελίσσεται σε μια επεκτάσιμη παραγωγική πλατφόρμα και σε μια ισχυρή βάση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επέκταση αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητά μας να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με αξιόπιστες, τοπικά παραγόμενες λύσεις καλωδίων, δημιουργώντας παράλληλα βιώσιμη μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας».

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