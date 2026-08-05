Viohalco: «Άλμα» κερδοφορίας στο εξάμηνο – Τζίρος €4,3 δισ., ισχυρές επιδόσεις σε καλώδια και μέταλλα

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 4,3 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 14% σε ετήσια βάση, καθώς η άνοδος των όγκων πωλήσεων σε όλους τους βασικούς κλάδους δραστηριότητας συνδυάστηκε με τις υψηλότερες τιμές μετάλλων. Παράλληλα, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 18%, στα 446 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 62%, στα 370 εκατ. ευρώ.

Η βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων συνοδεύτηκε από περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου. Ο δείκτης μόχλευσης υποχώρησε στο 1,9x, έναντι 2,1x στο τέλος του 2025, ενώ ο καθαρός δανεισμός παρέμεινε ελεγχόμενος στα 1,505 δισ. ευρώ, παρά το αυξημένο επενδυτικό πρόγραμμα. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 237 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 24% σε σχέση με πέρυσι, με στόχο την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των θυγατρικών.

Καλώδια και ενεργειακή μετάβαση στο επίκεντρο

Πρωταγωνιστική ήταν η επίδοση του κλάδου καλωδίων, ο οποίος συνέχισε να επωφελείται από τη διεθνή ζήτηση για ενεργειακές υποδομές, ηλεκτρικές διασυνδέσεις και έργα που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση.

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου αυξήθηκε κατά 13%, στα 824 εκατ. ευρώ, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 35%, στα 166 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών έφτασε σε ιστορικό υψηλό επίπεδο 3,4 δισ. ευρώ, μετά και την ανάθεση του Τμήματος Α της συμφωνίας-πλαισίου του ΑΔΜΗΕ ύψους 1,15 δισ. ευρώ για νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

Η Viohalco συνεχίζει παράλληλα την επέκταση της παραγωγικής της βάσης, με σημαντικές επενδύσεις στις μονάδες καλωδίων, μεταξύ των οποίων το νέο εργοστάσιο χερσαίων καλωδίων στο Maryland των ΗΠΑ.

Θετικές τάσεις σε αλουμίνιο και χαλκό

Ο κλάδος αλουμινίου κατέγραψε σημαντική βελτίωση, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 16%, στα 1,333 δισ. ευρώ, και το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφώνεται στα 109 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 12%. Η ανάπτυξη στηρίχθηκε στην ισχυρή ζήτηση από τις αγορές άκαμπτης συσκευασίας και μεταφορών, καθώς και στη βελτίωση του μείγματος προϊόντων.

Στον χαλκό, η άνοδος των τιμών στο LME ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών κατά 20%, στα 1,139 δισ. ευρώ. Παρά τις πιέσεις από το αυξημένο κόστος, ο κλάδος διατήρησε υψηλή λειτουργική κερδοφορία, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να ανέρχεται σε 55 εκατ. ευρώ, ενώ το θετικό αποτέλεσμα μετάλλου ενίσχυσε το συνολικό EBITDA στα 87 εκατ. ευρώ.

Ανθεκτικότητα σε χάλυβα και σωλήνες χάλυβα

Ο κλάδος σωλήνων χάλυβα διατήρησε ισχυρή δραστηριότητα, με αύξηση κύκλου εργασιών 11%, στα 309 εκατ. ευρώ, και EBITDA 52 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση για ενεργειακά έργα, αγωγούς φυσικού αερίου και εφαρμογές δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) συνέχισε να στηρίζει την πορεία του κλάδου.

Σημαντική στρατηγική κίνηση αποτέλεσε η εξαγορά της μονάδας παραγωγής σωλήνων LSAW στο Hartlepool του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία ενισχύει τη διεθνή παρουσία της Viohalco στις ενεργειακές υποδομές.

Στον κλάδο χάλυβα, η βελτίωση των περιθωρίων και η ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας οδήγησαν σε αύξηση του αναπροσαρμοσμένου EBITDA κατά 13%, στα 50 εκατ. ευρώ, παρά τις προκλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ανάπτυξη και στον τομέα ακινήτων

Ο τομέας ακινήτων συνέχισε τη θετική του πορεία, με τα έσοδα να ανέρχονται σε 47 εκατ. ευρώ και το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται κατά 41%, στα 16 εκατ. ευρώ.

Η Noval Property συνέχισε την ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου της, αξιοποιώντας τη ζήτηση για σύγχρονους επαγγελματικούς χώρους και νέα αναπτυξιακά έργα, ενώ η Ergosteel ενίσχυσε τη συνεισφορά του κατασκευαστικού σκέλους.

Διοίκηση: «Δημιουργούμε τις βάσεις για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Viohalco, Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος, σημείωσε ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου επιβεβαιώνουν τη δυναμική του διαφοροποιημένου βιομηχανικού χαρτοφυλακίου του ομίλου.

Όπως ανέφερε, οι ισχυρές θέσεις στους κλάδους μετάλλων, το υψηλό ανεκτέλεστο έργων στα καλώδια, η επέκταση στις ενεργειακές υποδομές και οι συνεχιζόμενες επενδύσεις ενισχύουν τη δυνατότητα του ομίλου να αξιοποιήσει τις μακροπρόθεσμες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Τέλος, η διοίκηση εκτιμά ότι οι προοπτικές παραμένουν θετικές, με βασικούς μοχλούς την ενεργειακή μετάβαση, την ανάπτυξη δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, τις επενδύσεις σε υποδομές και τη συνεχή βελτίωση της παραγωγικής αποδοτικότητας.