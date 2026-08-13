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Hellenic Cables: Αναλαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου–Κω
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20:00 - 13 Αυγ 2026

Hellenic Cables: Αναλαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου–Κω

Reporter.gr Newsroom
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Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της, ανέλαβε, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της Fulgor Α.Ε., σύμβαση «με το κλειδί στο χέρι» από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για τη Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή και Εγκατάσταση (EPCI) της ηλεκτρικής διασύνδεσης HVDC 320kV μεταξύ της Κορίνθου και της Κω, συνολικής αξίας περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει περίπου 1.260 χλμ. υποβρύχιων καλωδίων και 30 χλμ. υπόγειων καλωδίων για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κορίνθου με την Κω. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και να ολοκληρωθεί το 2030.

Η Hellenic Cables, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της Fulgor Α.Ε., είναι υπεύθυνη για την ολοκληρωμένη παράδοση του έργου, από τον έναν σταθμό μετατροπής έως τον άλλο, και θα κατασκευάσει τα καλώδια ισχύος HVDC στις εγκαταστάσεις της στην Κόρινθο και τη Θήβα.

Η διασύνδεση Κορίνθου–Κω είναι έργο στρατηγικής σημασίας που θα συνδέσει τα Δωδεκάνησα με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της χώρας. Με δυνατότητα μεταφοράς ισχύος 1 GW, το έργο θα συμβάλει στη σταδιακή απόσυρση των δαπανηρών πετρελαϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με υψηλές εκπομπές άνθρακα, ενισχύοντας παράλληλα σημαντικά την ασφάλεια και την αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού.

Η υπογραφή της σύμβασης προϋποθέτει την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων κανονιστικών διαδικασιών και εγκρίσεων.

Ο Αλέξης Αλεξίου, CEO της Cenergy Holdings, δήλωσε: «Έργα όπως η διασύνδεση Κορίνθου–Κω αναδεικνύουν την ολοένα αυξανόμενη σημασία της προηγμένης τεχνολογίας HVDC για την ανάπτυξη ανθεκτικών δικτύων και τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε το στρατηγικό όραμα του ΑΔΜΗΕ για ένα ισχυρότερο και πιο διασυνδεδεμένο εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας με την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες υλοποίησής μας σε αυτό το εμβληματικό έργο για την Ελλάδα».

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