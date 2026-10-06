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Η AUSTRIACARD δωρίζει σύστημα Agentic AI GaiaB™ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
12:29 - 06 Οκτ 2026

Η AUSTRIACARD δωρίζει σύστημα Agentic AI GaiaB™ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Reporter.gr Newsroom

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Η AUSTRIACARD HOLDINGS προχώρησε στη δωρεά ενός GaiaB™ Tiny Appliance, ολοκληρωμένου συστήματος Agentic AI, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το σύστημα θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κυβερνοασφάλεια και Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.

Ο εξοπλισμός εντάσσεται άμεσα στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου. Τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται σε σύγχρονες υπολογιστικές υποδομές, σε απαιτητικά σενάρια κυβερνοασφάλειας, ενισχύοντας την προετοιμασία τους για ευρωπαϊκούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Παράλληλα, φοιτητές και ερευνητές θα αξιοποιήσουν το σύστημα για την ανάπτυξη και δοκιμή νέων εφαρμογών, καθώς και για πειραματισμό τόσο στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην κυβερνοασφάλεια όσο και στην ασφάλεια των ίδιων των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το GaiaB™ είναι η πλατφόρμα λογισμικού Agentic AI της AUSTRIACARD, που βοηθά οργανισμούς κάθε μεγέθους να αξιοποιούν το Agentic AI με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο. Το GaiaB™ Appliance, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Dell Technologies, συνδυάζει την πλατφόρμα GaiaB™ με προεπιλεγμένο υλισμικό (hardware). Το αποτέλεσμα είναι ολοκληρωμένα συστήματα Agentic AI, έτοιμα προς χρήση εντός των υποδομών του οργανισμού, σε τέσσερα μεγέθη (Tiny, Small, Medium, Large). Ως επεκτάσιμη λύση για sovereign enterprise AI, το GaiaB™ Appliance εξαλείφει τις απρόβλεπτες χρεώσεις ανά token (τη βασική μονάδα επεξεργασίας των γλωσσικών μοντέλων). Εξαλείφει επίσης τους κινδύνους από τη μεταφορά ευαίσθητων δεδομένων, πνευματικής ιδιοκτησίας και εσωτερικών διαδικασιών στο δημόσιο cloud. Πρόκειται για ζητήματα κόστους και ασφάλειας που περιορίζουν την απόδοση του Agentic AI στην πράξη.

Ο κ. Σπύρος Σακελλαρίου, Group AI and Data Analytics Director, AUSTRIACARD HOLDINGS, δήλωσε: «Στην AUSTRIACARD πιστεύουμε ότι η ασφαλής Τεχνητή Νοημοσύνη χρειάζεται ανθρώπους που τη γνωρίζουν σε βάθος. Είμαστε περήφανοι που το GaiaB™ θα στηρίξει την εκπαίδευση της νέας γενιάς Ελλήνων ειδικών κυβερνοασφάλειας και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.»

Ο Καθηγητής Χρήστος Ξενάκης, Επικεφαλής της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας και Διευθυντής του ΠΜΣ, δήλωσε: «Η δωρεά της AUSTRIACARD ενισχύει την πρακτική εκπαίδευση και την έρευνά μας σε δύο τομείς που εξελίσσονται ραγδαία. Η σύνδεση του Πανεπιστημίου με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αιχμή της τεχνολογίας δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τη νέα γενιά.»

Η πρωτοβουλία αποτελεί την αφετηρία για ακόμη στενότερη συνεργασία μεταξύ της AUSTRIACARD και του Πανεπιστημίου Πειραιώς στους τομείς της Κυβερνοασφάλειας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG αξιοποιεί πάνω από 130 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση πληροφοριών, την εκτύπωση και τις επικοινωνίες για να προσφέρει στους πελάτες της εμπειρίες που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και ασφάλεια. Προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων λύσεων πληρωμών, ταυτοποίησης, smart cards, card personalization, ψηφιοποίησης και ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων. Η ACAG απασχολεί παγκοσμίως 2.360 εργαζόμενους και είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Βιέννης με το σύμβολο ACAG.

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