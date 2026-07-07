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Η AUSTRIACARD αποκτά την πρώτη παγκοσμίως δημόσια καταχωρισμένη έγκριση Visa 3.1
Επιχειρήσεις
11:59 - 07 Ιουλ 2026

Η AUSTRIACARD αποκτά την πρώτη παγκοσμίως δημόσια καταχωρισμένη έγκριση Visa 3.1

Reporter.gr Newsroom
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Η AUSTRIACARD HOLDINGS ανακοίνωσε σήμερα ένα σημαντικό τεχνολογικό ορόσημο. Το νέο λειτουργικό σύστημα (Operating System – OS) για έξυπνες κάρτες πληρωμών που ανέπτυξε συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων παγκοσμίως που υποστηρίζουν τις νέες προδιαγραφές Visa 3.1 VIS και VCPS, ενσωματώνοντας προηγμένη κρυπτογράφηση AES και ECC, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το νέο πρότυπο Mastercard ECOS. Η πρώτη παγκοσμίως δημόσια καταχωρισμένη έγκριση Visa 3.1 επιβεβαιώνει την ικανότητα της AUSTRIACARD να φέρνει πρώτη στην αγορά τεχνολογίες πληρωμών αιχμής.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη βαθιά τεχνογνωσία της AUSTRIACARD στην ανάπτυξη ιδιόκτητων λειτουργικών συστημάτων έξυπνων καρτών και προηγμένων κρυπτογραφικών τεχνολογιών, τοποθετώντας την μεταξύ ενός εξαιρετικά περιορισμένου αριθμού διεθνών εταιρειών που μπορούν να υποστηρίξουν τις αρχιτεκτονικές πληρωμών της επόμενης γενιάς.

Η νέα πλατφόρμα σχεδιάστηκε όχι μόνο για να καλύπτει τις σημερινές απαιτήσεις συμμόρφωσης, αλλά και για να προσφέρει τη μακροπρόθεσμη κρυπτογραφική ευελιξία που απαιτεί η διαρκής εξέλιξη του τοπίου κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητας για τη μετάβαση στη μετακβαντική κρυπτογραφία. Παράλληλα, δημιουργεί νέες δυνατότητες συνεργασίας με εκδότες καρτών και fintech οργανισμούς νέας γενιάς, διευκολύνει τη συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς συστημάτων πληρωμών και καλύπτει τις ανάγκες οργανισμών υψηλών απαιτήσεων ασφαλείας που προετοιμάζονται για τη μετάβαση στις κρυπτογραφικές τεχνολογίες του μέλλοντος.

Μία πλατφόρμα πληρωμών έτοιμη για το μέλλον

Για τις τράπεζες, τους εκδότες καρτών και τις εταιρείες fintechs, η νέα πλατφόρμα προσφέρει μια ολοκληρωμένη υποδομή πληρωμών, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του μέλλοντος. Συνδυάζει υποστήριξη των προτύπων Visa 3.1 VIS και VCPS, Mastercard ECOS, προηγμένη κρυπτογράφηση AES και ECC για το νέο EMVCo Contactless Kernel C8, καθώς και υποστήριξη AES για υφιστάμενα περιβάλλοντα πληρωμών.

Η υιοθέτηση σύγχρονων κρυπτογραφικών τεχνολογιών σηματοδοτεί μια καμπή για τον κλάδο των ηλεκτρονικών πληρωμών. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναζητούν πλέον συνεργάτες που μπορούν να υποστηρίξουν όχι μόνο τις σημερινές απαιτήσεις συμμόρφωσης, αλλά και τον μακροπρόθεσμο τεχνολογικό τους μετασχηματισμό. Η νέα πλατφόρμα της AUSTRIACARD ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτή την ανάγκη. Για τον κάτοχο της κάρτας η εμπειρία παραμένει απρόσκοπτη και οικεία, ενώ κάθε συναλλαγή πραγματοποιείται πάνω σε μια αρχιτεκτονική σχεδιασμένη για το μέλλον των ψηφιακών πληρωμών.

Ενισχύοντας τη διεθνή θέση της AUSTRIACARD

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της AUSTRIACARD ως διεθνούς εταιρείας τεχνολογίας πληρωμών με επίκεντρο την καινοτομία και βαθιά τεχνογνωσία στην ανάπτυξη ασφαλών λειτουργικών συστημάτων πληρωμών και προηγμένων κρυπτογραφικών τεχνολογιών.

Η πρώτη παγκοσμίως δημόσια καταχωρισμένη έγκριση Visa 3.1, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας Visa Digital Partner Services, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη υποστήριξη των Visa 3.1 και Mastercard ECOS, επιβεβαιώνει ότι η AUSTRIACARD διαθέτει την τεχνολογική ωριμότητα και τις δυνατότητες να ανταγωνίζεται στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο και να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς ασφαλών ψηφιακών πληρωμών.

Ο Mohamed Chemloul, Group CTO της AUSTRIACARD HOLDINGS, δήλωσε:

«Η συγκεκριμένη διάκριση δεν αφορά απλώς μία πιστοποίηση. Αποτελεί επιβεβαίωση της τεχνολογικής μας πρωτοπορίας, της ετοιμότητάς μας για τις προκλήσεις του μέλλοντος και της διεθνούς τεχνολογικής παρουσίας μας. Η πρώτη παγκοσμίως δημόσια καταχωρισμένη έγκριση Visa 3.1 αποτελεί σημείο αναφοράς για την AUSTRIACARD και επισφραγίζει χρόνια επενδύσεων στην προηγμένη κρυπτογραφία και στην ανάπτυξη ιδιόκτητων λειτουργικών συστημάτων. Αποδεικνύει ότι διαθέτουμε τόσο την τεχνογνωσία όσο και τη φιλοδοξία να ανταγωνιζόμαστε στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο. Για τους πελάτες μας — τράπεζες, εκδότες καρτών και fintech εταιρείες — σημαίνει ότι αποκτούν έναν αξιόπιστο συνεργάτη, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται μόνο στις απαιτήσεις του σήμερα, αλλά έχει σχεδιάσει τις λύσεις του με γνώμονα τις ανάγκες του αύριο.»

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