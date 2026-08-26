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AUSTRIACARD: Στη DNP το 96,55% και ο δρόμος προς την έξοδο από τα χρηματιστήρια
Ανακοινώσεις
14:00 - 26 Αυγ 2026

AUSTRIACARD: Στη DNP το 96,55% και ο δρόμος προς την έξοδο από τα χρηματιστήρια

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με ανακοίνωση, η DNP συγκέντρωσε το 96,55% των μετοχών της AUSTRIACARD μέσω της δημόσιας πρότασης, με την έγκριση των αυστριακών Αρχών να αποτελεί το τελευταίο εκκρεμές βήμα πριν από το squeeze-out.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των από 13.05.2026, 12.06.2026, 19.06.2026 και 03.08.2026 ανακοινώσεών της σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση εξαγοράς (η «Πρόταση») της Dai Nippon Printing Co., Ltd. («DNP»), ενημερώνει το επενδυτικό
κοινό ότι σύμφωνα με την από 26 Αυγούστου 2026 ανακοίνωση της DNP για τα αποτελέσματα της Πρότασης, μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι 21 Αυγούστου 2026, 17:00 τοπική ώρα Βιέννης/18:00 τοπική ώρα Αθήνας, 35.099.096 μετοχές AUSTRIACARD έχουν προσφερθεί προς πώληση στο πλαίσιο της Πρότασης, αριθμός που αντιπροσωπεύει συμμετοχή περίπου 96,55% στο εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της DNP έχουν ικανοποιηθεί όλες οι Προϋποθέσεις και Αιρέσεις σύμφωνα με την Ενότητα 4.1. του Πληροφοριακού Δελτίου, εκτός από την έγκριση της αρμόδιας Αυστριακής αρχής άμεσων ξένων επενδύσεων (“FDI”) σύμφωνα με την Ενότητα 4.1.3 του Πληροφοριακού Δελτίου, η οποία εκκρεμεί.

Με βάση το αποτέλεσμα της Πρότασης και τη συμμετοχή της DNP στην Εταιρεία, με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης της εκκρεμούς Προϋπόθεσης και Αίρεσης, η DNP ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να προχωρήσει στα απαιτούμενα βήματα για την υλοποίηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) σύμφωνα με τις διατάξεις του Αυστριακού νόμου περί δικαιώματος Εξαγοράς (Gesellschafter-Ausschlussgesetz). Η υλοποίηση της εξαγοράς (squeeze-out) θα οδηγήσει επίσης στη διαγραφή της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο της Βιέννης και το Euronext Athens. Γίνεται παραπομπή στην Ενότητα 6.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με την DNP, η Πρόταση θα διακανονιστεί σύμφωνα με την Ενότητα 5 του Πληροφοριακού Δελτίου. Η προσφερόμενη τιμή της Πρότασης των 10 ευρώ ανά μετοχή AUSTRIACARD θα καταβληθεί συνεπώς στους κατόχους των μετοχών που προσφέρθηκαν προς πώληση στην Πρόταση το αργότερο εντός 10 ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία κατά την οποία η Πρόταση θα καταστεί άνευ αιρέσεων δεσμευτική, δηλαδή μετά την έγκριση της αρμόδιας Αυστριακής αρχής άμεσων ξένων επενδύσεων, μέσω των αντίστοιχων λογαριασμών αξιών τους.

Τέλος, η DNP σημείωσε ότι σύμφωνα με την Ενότητα 19 παρ. 3 ÜbG, η Περίοδος Αποδοχής θα παραταθεί για όλους τους μετόχους της AUSTRIACARD που δεν έχουν ακόμη αποδεχθεί την Πρόταση για τρεις μήνες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων («Πρόσθετη Περίοδος Αποδοχής»). Έτσι, η Πρόσθετη Περίοδος Αποδοχής ξεκινά στις 26 Αυγούστου 2026 και διαρκεί έως και (συμπεριλαμβανόμενη) την 26η Νοεμβρίου 2026, 17:00 τοπική ώρα Βιέννης /18:00 τοπική ώρα Αθήνας. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που δεν έχουν ακόμη αποδεχθεί την
Πρόταση μπορούν να προσφέρουν τις μετοχές τους, με τους ίδιους όρους, κατά τη διάρκεια της Πρόσθετης Περιόδου Αποδοχής».

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