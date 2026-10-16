Coca-Cola Τρία Έψιλον: Αναδείχτηκε «Environmental Team of the Year» για τη στρατηγική της στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον αναδείχτηκε «Environmental Team of the Year» στα Environmental Awards 2026, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την υλοποίηση πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Η κορυφαία αυτή διάκριση, μαζί με ακόμη επτά βραβεία που απέσπασε η εταιρεία, αναγνωρίζει τη στρατηγική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής και βιώσιμης αλυσίδας αξίας. Από την προστασία των υδάτινων πόρων και την υπεύθυνη διαχείριση των υγρών αποβλήτων μέχρι τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την προώθηση πιο βιώσιμων συσκευασιών και τις επενδύσεις στον πράσινο μετασχηματισμό της παραγωγής, η εταιρεία υλοποιεί πρωτοβουλίες με μετρήσιμο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τις τοπικές κοινότητες όπου δραστηριοποιείται.

Ο Δημήτρης Μποσνίδης, Supply Chain Director στην Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε σχετικά: «Οι διακρίσεις αυτές μας τιμoύν ιδιαίτερα, καθώς επιβεβαιώνουν ότι η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής μας στην Coca‑Cola Τρία Έψιλον και καθοδηγούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και αναπτυσσόμαστε. Από τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας έως τη μείωση των εκπομπών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας, με στόχο την επίτευξη του NetZero έως το 2040 σε επίπεδο Ομίλου CCHBC, επενδύουμε συστηματικά σε λύσεις που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για το περιβάλλον και την κοινωνία. Η διάκρισή μας ως Environmental Team of the Year αποτελεί αναγνώριση της εξαιρετικής δουλειάς των ανθρώπων μας και μας δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα».

Πιο συγκεκριμένα, στα φετινά Environmental Awards, η Coca-Cola Τρία Έψιλον, απέσπασε τα εξής βραβεία: