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Chevron: «Θα ήταν λάθος» ένα αμερικανικό εμπάργκο στις εξαγωγές ντίζελ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:20 - 07 Οκτ 2026

Chevron: «Θα ήταν λάθος» ένα αμερικανικό εμπάργκο στις εξαγωγές ντίζελ

Reporter.gr Newsroom

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  Ο διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής πετρελαϊκής Chevron, Μάικ Γουίρθ, προειδοποίησε την Τετάρτη ότι θα ήταν «άσοφο» για την κυβέρνηση Τραμπ να προχωρήσει σε απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ, καθώς μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να επιδεινώσει, αντί να βελτιώσει, την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.

«Οι ΗΠΑ έχουν αποτελέσει έναν αξιόπιστο προμηθευτή για τον κόσμο σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλη ανάγκη», δήλωσε ο Γουίρθ στο CNBC.

«Θα ήταν άσοφο για τις ΗΠΑ να δημιουργήσουν αμφιβολίες στους συμμάχους και τους εταίρους μας σχετικά με το αν θα συνεχίσουμε να παρέχουμε αξιόπιστα προμήθειες όταν οι συνθήκες γίνονται δύσκολες. Υπάρχουν άλλες επιλογές», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του έρχονται καθώς οι αυξημένες εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την έκτακτη απελευθέρωση αποθεμάτων από τις χώρες της G7, φαίνεται να έχουν περιορίσει προσωρινά τις ανησυχίες για την επάρκεια εφοδιασμού. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στην ενεργειακή αγορά παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η Σαουδική Αραβία και οι υποστηριζόμενες από το Ιράν δυνάμεις των Χούθι συνεχίζουν τις επιθέσεις.

Ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν πιέζει τις αγορές

Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος από το οποίο διέρχεται συνήθως περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η αναταραχή έχει προκαλέσει ισχυρές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία και στις αγορές ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει περιορίσει τις πιθανότητες επιβολής απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ, μετά τη συμφωνία των χωρών της G7 για απελευθέρωση πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά τους αποθέματα.

Σε μια παράλληλη προσπάθεια να μειώσει το κόστος των καυσίμων, ο Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει προσωρινά την ευρύτερη χρήση του λεγόμενου «κόκκινου» ντίζελ από φορτηγατζήδες και αγρότες, ενώ παράλληλα αναστέλλει τους σχετικούς φόρους έως το τέλος του έτους.

Το κόκκινο ντίζελ χρησιμοποιείται συνήθως σε αγροτικά μηχανήματα, κατασκευαστικό εξοπλισμό και άλλα οχήματα εκτός δρόμου και απαλλάσσεται από τον ομοσπονδιακό φόρο 24,4 σεντς ανά γαλόνι που επιβαρύνει το ντίζελ για οδικές μεταφορές.

«Το ενεργειακό σύστημα είναι πλέον πιο ευάλωτο»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι μπορεί να χρειαστούν έως και δύο χρόνια για να αποκατασταθούν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, προειδοποιώντας ότι η πίεση στην προσφορά ενδέχεται να ενταθεί όσο παρατείνεται ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν.

Ερωτηθείς για το πόσο ευάλωτη είναι η παγκόσμια αγορά ενόψει του χειμώνα, ο Μάικ Γουίρθ χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ σοβαρή».

«Μπήκαμε στη φετινή χρονιά με υψηλά αποθέματα: υψηλά εμπορικά αποθέματα που διατηρούν οι εταιρείες, υψηλά στρατηγικά αποθέματα που διατηρούν οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο και, στην πραγματικότητα, σημαντικές ποσότητες πετρελαίου που βρίσκονταν εν πλω, ιδιαίτερα φορτία που είχαν υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ ή την ΕΕ», εξήγησε.

«Τους τελευταίους μήνες, όμως, είδαμε τα εμπορικά αποθέματα να μειώνονται, τα στρατηγικά αποθέματα να απελευθερώνονται και τα φορτία που βρίσκονταν υπό κυρώσεις να αποδεσμεύονται και να παραδίδονται», συνέχισε.

Όπως σημείωσε, όλα αυτά τα αποθέματα λειτούργησαν ως «μαξιλάρια ασφαλείας», δίνοντας χρόνο στην αγορά να απορροφήσει τις διαταραχές.

«Αυτά τα αποθέματα, όμως, έχουν πλέον μειωθεί. Και έτσι βρισκόμαστε σήμερα σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα αποθεμάτων, γεγονός που καθιστά το σύστημα πολύ πιο ευάλωτο σε οποιαδήποτε νέα διαταραχή», προειδοποίησε ο CEO της Chevron.

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