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Καραμανλής: «Η Ελλάδα χρειάζεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική» – Αιχμές για Τουρκία και Δύση
Πολιτική
12:04 - 07 Οκτ 2026

Καραμανλής: «Η Ελλάδα χρειάζεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική» – Αιχμές για Τουρκία και Δύση

Reporter.gr Newsroom

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Για μια Ελλάδα που χρειάζεται μια πιο σύνθετη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα πιο ασταθής και απρόβλεπτος, έκανε λόγο ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στο πρόγραμμα Executive Master in Business Administration του Πανεπιστημίου Tsinghua, με θέμα «20 χρόνια Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας και η εμπειρία της COSCO».

Η ομιλία του πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα με την παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, με τον κ. Καραμανλή να αναφέρεται εκτενώς στις αλλαγές που συντελούνται στο διεθνές σύστημα και στη θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτό.

«Το διεθνές τοπίο είναι σήμερα πολύ πιο ασταθές από οποιαδήποτε άλλη φάση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ζούμε πλέον σε έναν πολυπολικό κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το διεθνές σύστημα επιστρέφει σε μια λογική realpolitik, με τις σφαίρες επιρροής και την ισχύ να αποκτούν εκ νέου κεντρικό ρόλο.

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι η νέα πραγματικότητα επιβάλλει μια πιο σύνθετη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, «απαλλαγμένη από τις άκαμπτες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος». Όπως σημείωσε, η Ελλάδα είναι αναμφίβολα ευθυγραμμισμένη με τη Δύση, ωστόσο η ίδια η Δύση βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού ή ακόμη και διχασμού.

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά» για Τουρκία και Κύπρο

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο κ. Καραμανλής αναφερόμενος στη στάση της Δύσης απέναντι στην Τουρκία και την Κύπρο.

Μίλησε για «δύο μέτρα και δύο σταθμά», υποστηρίζοντας ότι ενώ η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία καταδικάζεται και συνοδεύεται από κυρώσεις και στήριξη προς το Κίεβο, η Τουρκία, παρά τις αναθεωρητικές αξιώσεις έναντι της Ελλάδας, τις απειλές πολέμου και την κατοχή τμήματος της Κύπρου, εξακολουθεί να θεωρείται από πολλά δυτικά κράτη πολύτιμος εταίρος και σύμμαχος.

Κατά τον πρώην πρωθυπουργό, η συγκεκριμένη ασυνέπεια υπονομεύει την πολιτική, νομική και ηθική αξιοπιστία του δυτικού αφηγήματος.

Το μήνυμα για την Κίνα και η COSCO

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσαν οι σχέσεις Ελλάδας-Κίνας. Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές ανησυχίες αλλά και κοινά συμφέροντα, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη στήριξη της Κίνας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ελληνική υποστήριξη στην αρχή της «μίας Κίνας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επένδυση της COSCO στον Πειραιά, την οποία συνέδεσε με τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησής του για μια πιο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και την ανάδειξη της Ελλάδας σε στρατηγικό κόμβο και πύλη προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίστηκε δικαιωμένος για την επιλογή της συμφωνίας με την COSCO, σημειώνοντας ότι εκείνη την περίοδο κανένας άλλος αξιόπιστος διεθνής παράγοντας δεν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για το λιμάνι του Πειραιά. Όπως υποστήριξε, το σημερινό ενδιαφέρον για τη δημιουργία ανταγωνιστικών λιμενικών υποδομών στην περιοχή αποτελεί, κατά την εκτίμησή του, ένδειξη της στρατηγικής αξίας που απέκτησε ο Πειραιάς.

Παράλληλα, στάθηκε στις δυνατότητες που δημιουργεί η παρουσία της COSCO για ευρύτερους παραγωγικούς κλάδους, μέσω της ανάπτυξης logistics και της σύνδεσης του λιμανιού με διεθνείς επιχειρήσεις και αγορές.

Ευρώπη και ΗΠΑ σε νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε ακόμη στον πόλεμο στην Ουκρανία και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ διατηρούν τον ηγετικό τους ρόλο, αλλά δυσκολεύονται πλέον να επιβάλουν τη βούλησή τους όπως στο παρελθόν.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε σημαντικό γεωπολιτικό παίκτη, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τα συμφέροντα και την ευημερία της.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα οφείλει να διατηρεί τους ισχυρούς δεσμούς της με τη Δύση, αλλά ταυτόχρονα να αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας με την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Κίνας που εγκαινιάστηκε πριν από 20 χρόνια «πρωτοποριακή», υποστηρίζοντας ότι απέφερε αμοιβαία οφέλη και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την ανάπτυξη αντίστοιχων συνεργασιών και με άλλες ασιατικές χώρες.

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