ΕΛΕΤΑΕΝ: €38,9 εκατ. η οικονομική συνεισφορά από τα αιολικά πάρκα στις τοπικές κοινότητες που τα φιλοξενούν

Ενισχύονται με 39 εκατ. ευρώ οι ΟΤΑ και οι καταναλωτές των περιοχών εγκατάστασης αιολικών πάρκων και άλλων ΑΠΕ. Από αυτά, πάνω από 15 εκατ. ευρώ μειώνουν τους λογαριασμούς ρεύματος των οικιακών καταναλωτών.

Ανάμεσα στις πιο ευνοημένες, περιοχές με σημαντική αιολική ανάπτυξη στη νότια Εύβοια, τη Θράκη, τη Βοιωτία και την Κρήτη.

Μεγάλη είναι, με βάση ανακοίνωση της ΕΛΕΤΑΕΝ, η ενίσχυση που προσφέρει το «ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ και καταναλωτών» στους Δήμους και τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που διαμένουν σε περιοχές (Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες) της Ελλάδας όπου λειτουργούν αιολικά πάρκα.



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση., "πάρα πολλοί από τους ενισχυόμενους πληθυσμούς κατοικούν σε μικρές ορεινές ή νησιωτικές κοινότητες. Η διατήρηση του ανθρώπινου αυτού δυναμικού στους τόπους καταγωγής και μόνιμης κατοικίας τους είναι μια στρατηγική εθνικής σημασίας. Η αιολική ενέργεια συμβάλλει σε αυτή τη στρατηγική, όχι μόνο με το ειδικό τέλος που αποδίδει στις κοινότητες αλλά και μέσω των έργων υποδομής και των άλλων αναπτυξιακών ωφελειών που προσφέρει.



Τα ποσά του ειδικού τέλους παρακρατούνται, με βάση το νόμο, αυτόματα από τις πληρωμές προς τα αιολικά πάρκα με σκοπό την ενίσχυση των τοπικών Δήμων και τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος των οικιακών καταναλωτών και αντιστοιχούν στο 3% του τζίρου των έργων. Αντίστοιχες παρακρατήσεις γίνονται από τα μικρά υδροηλεκτρικά (ΜΥΗΣ), τους σταθμούς βιοενέργειας, φωτοβολταϊκά και υβριδικά έργα.



Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουν δημοσιοποιηθεί τα ποσά ανά κοινότητα που θα λάβουν οι Δήμοι και οι καταναλωτές για την παραγωγή Α.Π.Ε. του έτους 2025.



Το συνολικό ποσό για την παραγωγή του έτους 2025 ανέρχεται σε 38,9 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό:

15,6 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιούνται για τη μείωση των λογαριασμών των οικιακών καταναλωτών.

23,4 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιούνται για οικονομική ενίσχυση των τοπικών Δήμων.

Το 75% αυτών των ποσών, ήτοι πάνω από 29 εκατ. ευρώ, προέρχεται από τα αιολικά πάρκα.



Η διανομή των 15,6 εκατ. ευρώ στους καταναλωτές θα ξεκινήσει με την οριστικοποίηση του καταλόγου που δημοσιοποίησε το ΥΠΕΝ. Από αυτά, περί τα 12 εκατ. ευρώ προέρχονται από τα αιολικά πάρκα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματα από την επεξεργασία των αναλυτικών στοιχείων:



Τα ποσά από τα αιολικά πάρκα και λοιπές Α.Π.Ε. στους ΟΤΑ και τους καταναλωτές ρεύματος ανά Δήμο



Τα υψηλότερα συνολικά ποσά για τους ΟΤΑ και τους κατοίκους, αφορούν τους ακόλουθους Δήμους:

Καρύστου Ευβοίας (7 εκατ. ευρώ)



(7 εκατ. ευρώ) Θηβαίων Βοιωτίας (2,8 εκατ. ευρώ)



(2,8 εκατ. ευρώ) Κοζάνης (1,6 εκατ. ευρώ)



(1,6 εκατ. ευρώ) Τανάγρας Βοιωτίας (1,5 εκατ. ευρώ)



(1,5 εκατ. ευρώ) Αρριανών Ροδόπης (1,4 εκατ. ευρώ)



(1,4 εκατ. ευρώ) Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας (1,1 εκατ. ευρώ)



(1,1 εκατ. ευρώ) Αλεξανδρούπολης Έβρου (1 εκατ. ευρώ)



(1 εκατ. ευρώ) Εορδαίας, Κοζάνης (1 εκατ. ευρώ)



(1 εκατ. ευρώ) Ύδρας (840 χιλ. ευρώ)



(840 χιλ. ευρώ) Δελφών Φωκίδας (800 χιλ. ευρώ)

Τα ποσά από τα αιολικά πάρκα στους οικιακούς καταναλωτές ρεύματος ανά Κοινότητα



Ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι οι κάτοικοι μικρών κοινοτήτων της Ελληνικής επαρχίας. Οι κοινότητες των οποίων οι οικιακοί καταναλωτές θα λάβουν τα μεγαλύτερα ποσά χάρη στα αιολικά πάρκα που φιλοξενούν είναι:

Η κοινότητα Κομίτου Ευβοίας (840 χιλ. ευρώ)



(840 χιλ. ευρώ) Η κοινότητα Ύδρας (336 χιλ. ευρώ)



(336 χιλ. ευρώ) Η κοινότητα Στουππαίων Ευβοίας (296 χιλ. ευρώ)



(296 χιλ. ευρώ) Η κοινότητα Αισύμης Έβρου (288 χιλ. ευρώ)



(288 χιλ. ευρώ) Η κοινότητα Πλατανιστού Ευβοίας (276 χιλ. ευρώ)



(276 χιλ. ευρώ) Η κοινότητα Θίσβης Βοιωτίας (263 χιλ. ευρώ)



(263 χιλ. ευρώ) Η κοινότητα Αμυγδαλέας Ευβοίας (245χιλ. ευρώ)



(245χιλ. ευρώ) Η κοινότητα Οργάνης Ροδόπης (234 χιλ. ευρώ)



(234 χιλ. ευρώ) Η κοινότητα Νέων Στύρων Ευβοίας (229 χιλ. ευρώ)



(229 χιλ. ευρώ) Η κοινότητα Κέχρου Ροδόπης (201 χιλ. ευρώ)



(201 χιλ. ευρώ) Η κοινότητα Δεσφίνας Φωκίδας (189 χιλ. ευρώ)



Οι Περιφέρειες της χώρας



Σε επίπεδο Περιφερειών, η πιο ευνοημένη περιοχή της ηπειρωτικής χώρας είναι η Στερεά Ελλάδα με 15,4 εκατ. ευρώ στους Δήμους και τους καταναλωτές των κοινοτήτων της. Ακολουθούν η Δυτική Μακεδονία και η Πελοπόννησος. Από τις νησιωτικές Περιφέρειες, η πιο ευνοημένη είναι η Κρήτη με 1,8 εκατ. ευρώ, χάρη κυρίως στα αιολικά πάρκα της ανατολικής Κρήτης.



Όλα, τα ανωτέρω ποσά αφορούν την καταβολή στους δικαιούχους Δήμους και καταναλωτές για την παραγωγή του έτους 2025. Βεβαίως, οι καταβολές θα συνεχίζονται με την μορφή πιστώσεων στους Δήμους και μειώσεων στους λογαριασμούς κατανάλωσης για όλη τη διάρκεια λειτουργίας των αιολικών πάρκων.



Η ΕΛΕΤΑΕΝ εκφράζει την ικανοποίησή της που οι αρμόδιες υπηρεσίες και γενικότερα η Πολιτεία συνεχίζουν να υλοποιούν στην πράξη ένα σημαντικό μέτρο ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών. Δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των συναδέλφων του ΥΠΕΝ να υποστηρίξει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες για επιτάχυνση των διαδικασιών.



Στους επόμενους χάρτες φαίνονται εποπτικά όλες οι κοινότητες της Ελλάδας, της νότιας Εύβοιας, της Ροδόπης, του Έβρου και της Βοιωτίας που λαμβάνουν το ειδικό τέλος χάρη στα αιολικά πάρκα που φιλοξενούν. Τα ποσά αφορούν το σύνολο του ειδικού τέλους (υπέρ καταναλωτών και ΟΤΑ). Ακολουθούν επίσης διαγράμματα με περισσότερες πληροφορίες, όπως και ένα παράδειγμα λογαριασμού ρεύματος οικιακού καταναλωτή με την έκπτωση χάρη στο ειδικό τέλος.