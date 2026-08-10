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ΔΑΕΕ: Πανελλαδική εισαγγελική έρευνα για τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων και τυχόν σύνδεσή τους με πυρκαγιές
Ειδήσεις
22:19 - 10 Αυγ 2026

ΔΑΕΕ: Πανελλαδική εισαγγελική έρευνα για τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων και τυχόν σύνδεσή τους με πυρκαγιές

Reporter.gr Newsroom
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Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διέταξε η εποπτεύουσα Εισαγγελέας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), έπειτα από συνεννόηση με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Πιο συγκεκριμένα, η εισαγγελική παραγγελία δόθηκε με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική έρευνα, αλλά και λόγω άλλων περιστατικών πυρκαγιάς που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν σε εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων.

Στο επίκεντρο της προκαταρκτικής εξέτασης βρίσκεται η διαπίστωση του κατά πόσο λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα εγκαταστάσεις αιολικών σταθμών χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, καθώς και εάν πληρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε αιολικά πάρκα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρμόδιες Αρχές, λόγω περιστατικών εκδήλωσης φωτιάς ή πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις τους.

Για τις ανάγκες της έρευνας θα συγκεντρωθεί το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό, με την αναζήτηση στοιχείων από τις συναρμόδιες Αρχές και υπηρεσίες. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα πραγματοποιηθούν πραγματογνωμοσύνες, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη ανακριτική ενέργεια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές και διοικητικές απαιτήσεις.

Παράλληλα, θα διερευνηθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τυχόν παραβάσεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με τη λειτουργία των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

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