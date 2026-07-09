ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα: Οι πρωταθλητές, τα καμπανάκια και οι γεωγραφικές κατανομές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:13 - 09 Ιουλ 2026

Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα: Οι πρωταθλητές, τα καμπανάκια και οι γεωγραφικές κατανομές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ξεπέρασε το ορόσημο των 6 GW η αιολική ισχύς που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Συγκεκριμένα, 6.017 MW ήταν η συνολική αιολική ισχύς στην Ελλάδα στο τέλος του Α’ εξαμήνου 2026. Αυτό προκύπτει από την εξαμηνιαία Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα που ανακοίνωσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

Με βάση τη Στατιστική, κατά το Α’ εξάμηνο 2026 συνδέθηκαν στο δίκτυο 65 νέες ανεμογεννήτριες συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 320,6 MW που αντιστοιχούν σε επενδύσεις συνολικού ύψος 400 εκατ. ευρώ περίπου. Αυτό αποτελεί αύξηση 5,6% σε σχέση με το τέλος του 2025.

Αυτό επίσης σημαίνει ότι τους πρώτους έξι μήνες του 2026, συνδέθηκαν όσα σχεδόν αιολικά πάρκα συνδέθηκαν καθ’ όλο το 2025. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη που δείχνει την ανθεκτικότητα του κλάδου. Οφείλεται στις προσπάθειες των αιολικών επιχειρήσεων, των στελεχών τους και του επιστημονικού κόσμου που μελετούν και υλοποιούν έργα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον με πολλά εμπόδια και γραφειοκρατία.

Οι δρομολογημένες επενδύσεις

Κατά το τέλος του Α’ εξαμήνου 2026 ήταν υπό κατασκευή περίπου 700 MW νέων αιολικών πάρκων, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αναμένεται να συνδεθούν στο δίκτυο εντός των επόμενων 18 μηνών. Ως αποτέλεσμα η συνολική αιολική ισχύς θα ξεπεράσει σαφώς τα 6,5 GW εντός του επόμενου 1,5 έτους.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο παρατηρείται κάμψη στις νέες κατασκευές, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο μηχανισμός ανάπτυξης και αδειοδότησης έργων χρειάζεται σημαντικές βελτιώσεις.

Η γεωγραφική κατανομή

Σε επίπεδο Περιφερειών, η Στερεά Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων αφού φιλοξενεί 2.603 MW (43,3%) και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 819 ΜW (13,6%) και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη όπου βρίσκονται 535 MW (8,9%).


Οι επενδυτές

Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, στο Top-5 κατατάσσονται:

  • η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 1040,3 MW (17,3%)
  • η ΜORE με 796,4 MW (13,2%)
  • η Principia με 514,1 MW (8,5%)
  • η Iberdrola Rokas με 409,2 MW (6,8%)
    και
  • η ΔΕΗ Ανανεώσιμες με 319,2 MW (5,3%)
    Ακολουθούν η Quantum Energy Partners, η EDF, η Total Energies, η METLEN, η Jasper Energy, η Cubico κ.α.

Οι κατασκευαστές

H εικόνα για τους κατασκευαστές των ανεμογεννητριών είναι η εξής:

H Vestas έχει προμηθεύσει το 43,1% της συνολικής αποδιδόμενης αιολικής ισχύος στην Ελλάδα. Ακολουθούν η Enercon με 23,6%, η Siemens Gamesa με 15,0%, η Nordex με 12,2% και η GE Renewable Energy με 4,1%. Μικρότερα μερίδια κατέχουν οι Goldwind, EWT, Leitwind και Vensys.

To Α’ εξάμηνο 2026 τις νέες ανεμογεννήτριες προμήθευσαν: η Nordex (207,2ΜW – 64,6%), η Vestas (88,2MW – 27,5%) και η Goldwind (25,2MW – 7,9%).

Σημειώνεται ότι όλα τα ως άνω αναφερόμενα μεγέθη αφορούν αιολική ισχύ που αποδίδεται στο δίκτυο.

Τα έργα των διαγωνισμών

Κατά την περίοδο 2018-2022 έχουν επιλεγεί μέσω των διαγωνισμών της ΡΑΕ αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 1.592MW, δηλαδή ώριμα έργα που θα έπρεπε ήδη να έχουν όλα τεθεί σε λειτουργία.

Όμως εξαιτίας κυρίως των καθυστερήσεων που προκαλούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, μόλις τα 1.191 MW, δηλ. το 75%, είχαν κατορθώσει να λειτουργούν κατά το τέλος του Α’ εξαμήνου 2026.

Οι καθυστερήσεις αυτές δεν είναι χωρίς συνέπειες. Η τιμή αποζημίωσης των αιολικών πάρκων που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμούς και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα είναι πολύ μικρότερη από το κόστος παραγωγής από φυσικό αέριο.

Eletaen_Statistics_S1_2026_07072026-site-map_e4fce.jpg

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΕΤΑΕΝ: «Fake news» η συσχέτιση των πυρκαγιών με ανεμογεννήτριες
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΛΕΤΑΕΝ: «Fake news» η συσχέτιση των πυρκαγιών με ανεμογεννήτριες

ΕΛΕΤΑΕΝ: Βάρη στην τσέπη από τους «κόφτες» του χωροταξικού των ΑΠΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Βάρη στην τσέπη από τους «κόφτες» του χωροταξικού των ΑΠΕ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Αναστάτωση και ισχυρές αντιδράσεις στον αιολικό κλάδο για το Χωροταξικό των ΑΠΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Αναστάτωση και ισχυρές αντιδράσεις στον αιολικό κλάδο για το Χωροταξικό των ΑΠΕ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Προκηρύσσει την φετινή υποτροφία «Αρθούρος Ζερβός»
Επιχειρήσεις

ΕΛΕΤΑΕΝ: Προκηρύσσει την φετινή υποτροφία «Αρθούρος Ζερβός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 11:32

Μερτς: Συμφωνία με τις ΗΠΑ για ανάπτυξη πυραύλων Tomahawk στο γερμανικό έδαφος

Πολιτική
09/07/2026 - 11:30

Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για εργασιακές διακρίσεις εις βάρος αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 11:21

Συνεργασία Δήμου Θεσσαλονίκης – Πειραιώς με ορατό αποτύπωμα στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στον πολιτισμό

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/07/2026 - 11:13

Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα: Οι πρωταθλητές, τα καμπανάκια και οι γεωγραφικές κατανομές

Ειδήσεις
09/07/2026 - 11:11

Τα ουκρανικά drones αλλάζουν τον πόλεμο: Στο στόχαστρο ακόμη και η Σιβηρία, σε αναθεώρηση η στρατηγική του ΝΑΤΟ

Υγεία
09/07/2026 - 11:05

Έρευνα ETERON για την ψυχική υγεία: Λιγότερα από τα μισά νοσοκομεία της χώρας διαθέτουν ψυχιατρικό τμήμα

Ειδήσεις
09/07/2026 - 10:54

Ανελκυστήρες: Νέα ρύθμιση δίνει περιθώριο έως το 2027 για απογραφή χωρίς πρόστιμο

Πολιτική
09/07/2026 - 10:52

Τάσεις MRB: Απέχει από την αυτοδυναμία η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ (17,6%), τρίτο το ΠΑΣΟΚ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/07/2026 - 10:39

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 10:39

Ανοδική αντίδραση στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές παρά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 10:37

TRASTOR: Πώληση Επαγγελματικού Ακινήτου στο Μαρούσι

Τεχνολογία
09/07/2026 - 10:24

MICE-1 by Prisma Electronics: Η πρώτη αποστολή του Ελληνικού Προγράμματος CubeSats εισέρχεται σε κανονική επιχειρησιακή λειτουργία

Αναλύσεις
09/07/2026 - 10:20

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίδραση στις 2520 μονάδες - Τα βλέμματα στα στοιχεία πληθωρισμού 

Τεχνολογία
09/07/2026 - 10:17

Οι ψηφιακές πληρωμές σε νέα... πίστα: Wallets, AI και ψηφιακή ταυτότητα στο οικοσύστημα συναλλαγών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/07/2026 - 10:13

Η ελληνική Surprice Mobility ανοίγει εταιρικό σταθμό στο Malpensa του Μιλάνου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 10:12

Eurogroup και ECOFIN με έμφαση στην τεχνολογία: Τεχνητή Νοημοσύνη, digital finance και τεχνολογική κυριαρχία

Πολιτική
09/07/2026 - 10:07

Μανιάτης: Τι απέγιναν τα €7,5 δισ. που υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στη Δυτική Μακεδονία για την απολιγνιτοποίηση;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/07/2026 - 10:06

Online τζόγος: Ανάπτυξη 19%, νέες άδειες και «σαφάρι» κατά της παράνομης αγοράς

Ειδήσεις
09/07/2026 - 10:04

Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο: 11 συνολικά τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι

Σχόλια Αγοράς
09/07/2026 - 09:35

Χρηματιστήριο: Επιβεβαίωση της κρίσιμης στήριξης των 2440 μονάδων - Οι άμυνες της ελληνικής αγοράς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
09/07/2026 - 09:20

Ελληνικό: Τα επόμενα ορόσημα για κατοικίες, malls και αθλητικό πάρκο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
09/07/2026 - 09:03

H Cloud Office επεκτείνεται στην Κύπρο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 09:02

Πανικός στο Σισμανόγλειο μετά από φωτιά σε δωμάτιο – Κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 08:50

SKAG & Henkel: Δύο κορυφαίοι του κλάδου ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ελληνική αγορά χαρτοσχολικών

Ναυτιλία
09/07/2026 - 08:46

YKNOT INVEST: Έσοδα περίπου $1,44 εκατ. από συμφωνία μεταφοράς φορτίου με την ArcelorMittal

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/07/2026 - 08:37

Σχεδόν οι μισοί ενήλικοι παίζουν τυχερά παιχνίδια – Στο 10,6% η διείσδυση της παράνομης αγοράς

Φορολογία
09/07/2026 - 08:32

Φορολογικές δηλώσεις: Κερδίζει έδαφος το σενάριο της ολιγοήμερης παράτασης

Οικονομία
09/07/2026 - 08:26

ΠΣΕ: Οι ελληνικές εξαγωγές παγιώνουν την ανοδική τους πορεία

Φορολογία
09/07/2026 - 08:06

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Η προθεσμία για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο – Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Ειδήσεις
08/07/2026 - 23:24

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία «έληξε»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ