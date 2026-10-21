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Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: Στηρίζει το Watergas Project δίνοντας ενέργεια στη νέα γενιά δημιουργών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:03 - 21 Οκτ 2026

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: Στηρίζει το Watergas Project δίνοντας ενέργεια στη νέα γενιά δημιουργών

Reporter.gr Newsroom

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Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στηρίζει τη νέα γενιά καλλιτεχνών μέσα από το  Watergas Project, την ομαδική εικαστική έκθεση που φιλοξενείται στο Νέο Υδαταέριο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, με τη συνεργασία του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου. Ένας χώρος άρρηκτα συνδεδεμένος με την ενεργειακή ιστορία της Αθήνας γίνεται σημείο συνάντησης της βιομηχανικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Στο Watergas Project, 13 εικαστικές προτάσεις από νέους καλλιτέχνες ηλικίας 18 έως 35 ετών δίνουν μια νέα ανάγνωση στο παλιό εργοστάσιο φωταερίου. Εμπνευσμένοι από την ιστορία και την ιδιαίτερη ταυτότητα του χώρου, οι νέοι δημιουργοί προσεγγίζουν το βιομηχανικό παρελθόν μέσα από τη δική τους ματιά, συνδέοντάς το με σύγχρονες ιδέες και νέους τρόπους έκφρασης.

Για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, η συμμετοχή στο Watergas Project έχει ιδιαίτερη σημασία. Το παλιό εργοστάσιο φωταερίου αποτελεί το ιστορικό σημείο εκκίνησης της εταιρείας και μέρος της διαδρομής της ενέργειας στην Αθήνα. Αυτή η κοινή ιστορία συνεχίζεται σήμερα με έναν διαφορετικό τρόπο: μέσα από μια πρωτοβουλία που δίνει χώρο στη νέα γενιά να δημιουργήσει, να πειραματιστεί και να δώσει τη δική της προοπτική σε έναν χώρο με ξεχωριστή θέση στη συλλογική μνήμη της πόλης.

Η Ελένη Ράπτη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας και ESG στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, δήλωσε στα εγκαίνια της Έκθεσης :«Έχει ενδιαφέρον να βλέπεις έναν χώρο που συνδέθηκε με την ενέργεια και τη βιομηχανική εξέλιξη της πόλης να γίνεται σήμερα πηγή έμπνευσης για νέους καλλιτέχνες. Μέσα από το Watergas Project, η ιστορία της ενέργειας συναντά νέες ιδέες, αποκτά διαφορετικές ερμηνείες και συνεχίζει να είναι μέρος της ζωής της πόλης. Για εμάς, έχει αξία να στηρίζουμε αυτή τη συνάντηση, δίνοντας στη νέα γενιά τη δυνατότητα να εκφραστεί και να δημιουργήσει κάτι δικό της πάνω σε μια τόσο σημαντική πολιτιστική παρακαταθήκη».

Το Watergas Project είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψουμε ξανά έναν χώρο με ξεχωριστή ιστορία μέσα από τα μάτια της νέας γενιάς. Το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την έκθεση στο Νέο Υδαταέριο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, να γνωρίσει από κοντά τα 13 έργα και να ψηφίσει το αγαπημένο του στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα της δράσης: https://watergasproject.fysikoaerioellados.gr/, διεκδικώντας μοναδικά δώρα.

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