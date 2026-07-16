Bronze Effie Award στην Choose και τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»

Οι πιο δυνατές καμπάνιες δεν μετριούνται μόνο με αριθμούς. Μετριούνται και με τα συναισθήματα που προκαλούν. Αυτό ήταν το στοίχημα της καμπάνιας «Πίσω από τα Φώτα» που δημιούργησε η Choose για τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Ένα στοίχημα που επιβεβαιώθηκε με τη Bronze διάκριση της εταιρείας στα Effie Awards Hellas 2026, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στον χώρο του marketing και της επικοινωνίας, που αναγνωρίζει τις καμπάνιες που συνδυάζουν στρατηγική σκέψη, δημιουργικότητα και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.

Με την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα», η Choose επέλεξε να μιλήσει για εκείνους που σπάνια βρίσκονται στο προσκήνιο, αλλά η ενέργειά τους έχει τη δύναμη να κάνει τη διαφορά. Μια ιδέα αφιερωμένη στους γονείς, τους παππούδες, τους δασκάλους, τους μέντορες και όλους όσοι στηρίζουν τους ανθρώπους τους χωρίς να ζητούν αναγνώριση. Η ιστορία του παππού που ενέπνευσε την εγγονή του να κοιτάξει ψηλά και να κυνηγήσει τα όνειρά της, υπενθύμισε ότι πίσω από κάθε φως υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος που έδωσε στον άλλο τη δύναμη να προχωρήσει. Μήνυμα που συνδέεται με τον διαχρονικό ρόλο της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, η οποία εδώ και 169 χρόνια δίνει ενέργεια στη χώρα και τους ανθρώπους για να προχωράνε μπροστά.

Η στρατηγική της καμπάνιας βασίστηκε στην αξιοποίηση τηλεόρασης, ραδιοφώνου, ψηφιακών και έντυπων μέσων, εξασφαλίζοντας την ίδια δυνατή εμπειρία σε κάθε σημείο επαφής με το κοινό. Παράλληλα, μέσα από την πλατφόρμα «Ιστορίες Πίσω από τα Φώτα», ξεπέρασε τα όρια της διαφήμισης, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να μοιραστεί τις δικές του προσωπικές ιστορίες και να γίνει μέρος μιας συλλογικής αφήγησης που προβάλλει τη δύναμη της ανθρώπινης ενέργειας.

Η καμπάνια πέτυχε, σε μια αγορά που οι πελάτες αλλάζουν πολύ συχνά πάροχο, να φέρει τους πελάτες της ακόμη πιο κοντά στη μάρκα.

Η διάκριση στα Effie Awards αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση για την Choose, αποδεικνύοντας ότι δυνατή δεν είναι πάντα η επικοινωνία που φωνάζει, αλλά αυτή που μιλά πιο αληθινά.