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Ανδριανός και κλιμάκιο του ΕΛΓΑ στις πληγείσες περιοχές της Κρήτης: Η διαδικασία αποτίμησης ζημιών
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16:07 - 05 Οκτ 2026

Ανδριανός και κλιμάκιο του ΕΛΓΑ στις πληγείσες περιοχές της Κρήτης: Η διαδικασία αποτίμησης ζημιών

Reporter.gr Newsroom

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Ο Προϊστάμενος του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου και οι συνεργάτες του, συμμετέχουν στο Κυβερνητικό Κλιμάκιο, στο οποίο προΐσταται ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  Γιάννης Ανδριανός και το οποίο επισκέπτεται τις πληγείσες περιοχές της Κρήτης. Ο ΕΛ.Γ.Α., ευρίσκεται ήδη στο πεδίο των καταστρεπτικών ζημιών, τις οποίες προκάλεσαν τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα των βροχοπτώσεων στην Κρήτη. 

Ο Προϊστάμενος του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, Νικόλαος Δασκαλάκης, σε συνεργασία με την Διευθύντρια Ασφάλισης της Κεντρικής Διοίκησης, Αναστασία Μπελεσιώτη, οργανώνουν συνεργεία με Γεωτεχνικούς υπαλλήλους, οι οποίοι αφενός θα οριοθετήσουν τις πληγείσες περιοχές και θα εντοπίσουν τις καλλιέργειες οι οποίες υπέστησαν ζημίες και αφετέρου, θα προσδιορίσουν τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου.

Η διαδικασία, την οποία θα ακολουθήσει ο ΕΛ.Γ.Α. για την καταγραφή των ζημιών και τον προϋπολογισμό των αποζημιώσεων, έχει ως εξής:

Τα συνεργεία, τα οποία βρίσκονται στο πεδίο, θα οριοθετήσουν τις πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, οι ανταποκριτές του Οργανισμού, έχουν ανοίξει τις αναγγελίες ζημιάς, ώστε οι παραγωγοί να υποβάλλουν τις δηλώσεις για ζημίες τις οποίες υπέστησαν.

Τα συνεργεία του ΕΛ.ΓΑ., όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και κυρίως μετά την απόσυρση των υδάτων, θα αναπτύξουν το εκτιμητικό τους έργο.

Η Κεντρική Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α., θα ενισχύσει το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, με το απαιτούμενο Ανθρώπινο Δυναμικό, για να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν η διαδικασία των εκτιμήσεων.

Οι Γεωτεχνικοί του ΕΛ.Γ.Α., οι οποίοι θα απασχοληθούν με τις εκτιμήσεις της απώλειας ζωικού κεφαλαίου, θα εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις των κανονισμών και θα επισπεύσουν την ολοκλήρωσή τους για την προστασία της δημόσιας υγείας.

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