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Αλιείς: «Τελεσίγραφο» στην κυβέρνηση για συνάντηση – Προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16:21 - 07 Οκτ 2026

Αλιείς: «Τελεσίγραφο» στην κυβέρνηση για συνάντηση – Προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Reporter.gr Newsroom

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Για έβδομη ημέρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αλιέων, με τα αλιευτικά σκάφη να παραμένουν δεμένα στην παραλία της Θεσσαλονίκης και τις ιχθυόσκαλες να παραμένουν κλειστές.

Οι εκπρόσωποι των αλιέων, μετά από σύσκεψη διάρκειας περίπου δύο ωρών με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 13 λιμάνια της χώρας, αποφάσισαν να ζητήσουν συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, έως αύριο.

Όπως έγινε γνωστό, οι αλιείς προειδοποιούν ότι, εφόσον δεν υπάρξει συνάντηση, προτίθενται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlyjqoz6xqwh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ3, ο πρόεδρος των Παράκτιων Αλιέων Νέας Κρήνης – Καλαμαριάς, Δημήτρης Τσιπούρας, και ο γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Αλιέων Γρι-Γρι, Αποστόλης Χούλης, αναφέρθηκαν στα αιτήματα του κλάδου και στο αυξημένο λειτουργικό κόστος που αντιμετωπίζουν οι αλιείς.

Ζητούν υψηλότερη επιδότηση στο πετρέλαιο

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η επιδότηση στο πετρέλαιο, καθώς οι αλιείς υποστηρίζουν ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί δεν επαρκούν για να καλύψουν το αυξημένο κόστος των καυσίμων.

Με βάση τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, η επιδότηση διπλασιάζεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, από 16 λεπτά, ενώ για το διάστημα Ιουνίου – Αυγούστου διαμορφώνεται στα 24 λεπτά το λίτρο, από 12 λεπτά προηγουμένως.

Οι αλιείς ζητούν η ενίσχυση να αυξηθεί τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, υποστηρίζοντας ότι, με τα σημερινά δεδομένα, το κόστος των καυσίμων καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την έξοδο των σκαφών στη θάλασσα.

Όπως αναφέρουν, ένα μεσαίου μεγέθους αλιευτικό χρειάζεται περίπου 1.200 έως 1.600 ευρώ μόνο για καύσιμα, ενώ για μεγαλύτερα σκάφη η σχετική δαπάνη μπορεί, σύμφωνα με τους ίδιους, να ξεπεράσει τα 2.500 ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlyjobzlzdsh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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