Waterdrop: Δια χειρός ... Μουράτογλου στην Ελλάδα – E-shop, καταστήματα και επέκταση στο HORECA

Με στόχο να διεκδικήσει μερίδιο στην αναπτυσσόμενη αγορά των ροφημάτων με γεύση και των προϊόντων ενυδάτωσης, η Waterdrop ξεκινά την οργανωμένη παρουσία της στην Ελλάδα, μεταφέροντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο που έχει ήδη αναπτυχθεί σε περισσότερες από 40 χώρες. Η αυστριακή εταιρεία, γνωστή για τους συμπυκνωμένους κύβους από εκχυλίσματα φρούτων και φυτών που διαλύονται στο νερό, ποντάρει στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών, επιχειρώντας να μετατρέψει την καθημερινή ενυδάτωση σε μια πιο απολαυστική εμπειρία, όπως αναφέρθηκε κατά τη δημοσιογραφική παρουσίαση της ανάπτυξης στην Ελλάδα, χθες, Δευτέρα (19/10).

Το ελληνικό εγχείρημα, όπως αναφέρθηκε, ενεργοποιήθηκε με την ίδρυση της Waterdrop Hellas τον Αύγουστο, ενώ το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την εμπορική ανάπτυξη της εταιρείας είναι η έναρξη λειτουργίας του e-shop στις 30 Οκτωβρίου. Σε επόμενη φάση, το πλάνο προβλέπει την ανάπτυξη φυσικών καταστημάτων, αρχικά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με την εταιρεία να επιδιώκει να ενισχύσει σταδιακά την αναγνωρισιμότητα του brand και να δημιουργήσει μια σταθερή βάση πελατών στην εγχώρια αγορά.

Κομβικό ρόλο στο εγχείρημα έχει ο Πατρίκ Μουράτογλου, ο οποίος συμμετέχει ως ενεργός επενδυτής, στρατηγικός συνεργάτης και Brand Ambassador της Waterdrop Hellas. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος προπονητής τένις, που συνεργάστηκε επί μία δεκαετία με τη Σερένα Γουίλιαμς και έχει αναπτύξει ένα διεθνές δίκτυο ακαδημιών και προπονητικών κέντρων, συνδέει την ανάπτυξη της εταιρείας με τον χώρο του αθλητισμού και της ευεξίας. Η Waterdrop έχει επενδύσει διεθνώς στη σύνδεσή της με το τένις, ενώ στην Ελλάδα συνεργάζεται και με τη Veto, εταιρεία διανομής αθλητικών ειδών, επιδιώκοντας να διευρύνει την πρόσβασή της στο αθλητικό κοινό.

Πέρα από το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα φυσικά καταστήματα, η εταιρεία αναζητά ευκαιρίες ανάπτυξης και μέσω του κλάδου HORECA, δηλαδή των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και των επιχειρήσεων καφέ και φιλοξενίας. Πρόκειται για ένα κανάλι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά, δεδομένης της βαρύτητας του τουρισμού και της αυξημένης κατανάλωσης ροφημάτων κατά τη διάρκεια της μεγάλης θερινής περιόδου. Στα σχέδια ανάπτυξης περιλαμβάνεται επίσης η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου με ανθρακούχα προϊόντα, με στόχο να καλυφθούν περισσότερες καταναλωτικές ανάγκες και περιστάσεις κατανάλωσης.

Η επιλογή της Ελλάδας δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι κλιματικές συνθήκες, ο δραστήριος τρόπος ζωής, η τουριστική κίνηση και η ποιότητα του νερού βρύσης σε πολλές περιοχές δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων. Η Waterdrop επιχειρεί να αξιοποιήσει το νερό βρύσης ως βάση για τη δημιουργία ροφημάτων με γεύση, προτείνοντας μια εναλλακτική στα έτοιμα εμφιαλωμένα προϊόντα και ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές να πίνουν περισσότερο νερό.

Η προσέγγιση αυτή συνδέεται και με τον περιβαλλοντικό προσανατολισμό της εταιρείας, η οποία προωθεί τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων μπουκαλιών και επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτηση από τα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει τρεις βασικές κατηγορίες: τους κύβους ενυδάτωσης, τα μπουκάλια και τα συστήματα φιλτραρίσματος νερού. Παράλληλα, η εταιρεία δίνει έμφαση στην εμπειρία του καταναλωτή, με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό στα καταστήματά της που παρέχει ενημέρωση για τα προϊόντα και την ενυδάτωση.

«Στην Ελλάδα οι άνθρωποι περνούν τον χρόνο τους σε εξωτερικούς χώρους, λόγω του καλοκαιριού, του δραστήριου τρόπου ζωής τους και της βαθιάς σύνδεσης με τη φύση και τη θάλασσα. Όλα αυτά την καθιστούν το ιδανικό κοινό για τη waterdrop®», σημειώνει ο Martin Murray, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Όπως προσθέτει, στόχος της Waterdrop είναι να κάνει την καθημερινή κατανάλωση νερού μια απολαυστική συνήθεια, προωθώντας παράλληλα ένα μοντέλο κατανάλωσης με λιγότερα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης.

Η είσοδος στην Ελλάδα πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Waterdrop αναπροσαρμόζει τη στρατηγική ανάπτυξής της, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη ανά χώρα και όχι αποκλειστικά στα επιμέρους κανάλια πωλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύει την παρουσία της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με επέκταση σε αγορές όπως η Κροατία, η Σερβία, η Σλοβενία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο.

Την ελληνική δραστηριότητα έχει αναλάβει η Μαριάνθη Ροντήρη, Country Manager της Waterdrop για την Ελλάδα, η οποία επέστρεψε πρόσφατα από το εξωτερικό, όπου εργαζόταν για περισσότερα από 15 χρόνια. Στο πλαίσιο της διετούς παρουσίας της στον όμιλο είχε την ευθύνη για την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων σε Γαλλία, Γερμανία και Βέλγιο. Στην παρουσίαση της εταιρείας στην Αθήνα, στις 19 Οκτωβρίου 2026, υπογράμμισε τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς, επισημαίνοντας την αυξανόμενη απήχηση των νερών με γεύση και των ηλεκτρολυτικών ροφημάτων, καθώς και τη σύνδεση των προϊόντων με την ευεξία.

Από τη Βιέννη σε περισσότερες από 40 χώρες

Σημειώνεται ότι η Waterdrop ιδρύθηκε στη Βιέννη το 2016 από τον Martin Murray, τον αδελφό του Henry Murray και τον Christoph Herrmann. Η ιδέα γεννήθηκε σε ένα ταξίδι από τη Βιέννη στη Σιγκαπούρη, όταν ο Martin Murray αναζητούσε ροφήματα χωρίς ζάχαρη και χωρίς πλαστική συσκευασία, τα οποία θα μπορούσε να καταναλώνει εύκολα εν κινήσει. Το αποτέλεσμα ήταν το Microdrink, ένας κύβος με συμπυκνωμένα εκχυλίσματα φρούτων και φυτών που διαλύεται στο νερό.

Σε μία δεκαετία, η εταιρεία έχει αναπτύξει παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες, συγκεντρώνοντας πάνω από 5 εκατομμύρια πελάτες και απασχολώντας περισσότερους από 400 εργαζομένους. Ο κύκλος εργασιών της διαμορφώνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, σε περίπου 150 εκατ. ευρώ, ενώ το δίκτυό της αριθμεί 66 καταστήματα, με ένα ακόμη να σχεδιάζεται στη Γερμανία. Παράλληλα, διαθέτει προϊόντα μέσω του οργανωμένου λιανεμπορίου, ηλεκτρονικών καταστημάτων και marketplaces όπως η Amazon, καθώς και σε περισσότερα από 25.000 σημεία λιανικής πώλησης.

Η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας συνοδεύεται από ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Τον Μάιο του 2026, η Waterdrop εξασφάλισε χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ από τις Aspeya και Atlantic Grupa, ενώ η ευρύτερη αγορά στην οποία δραστηριοποιείται εκτιμάται σε περίπου 4,5 δισ. ευρώ.