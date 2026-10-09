Από τις φυσικές καταστροφές στις κυβερνοεπιθέσεις. Οι νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις

Μια επιχείρηση μπορεί να χρειάστηκε χρόνια για να χτίσει τις εγκαταστάσεις της, να οργανώσει τον εξοπλισμό της, να δημιουργήσει το απόθεμά της και να αποκτήσει την πελατεία της. Μερικές φορές, όμως, αρκούν λίγες ώρες για να ανατραπεί αυτή η ισορροπία.

Μια πλημμύρα, ένας σεισμός ή μια πυρκαγιά μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε κτίρια, εξοπλισμό και εμπορεύματα, αλλά και να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Την ίδια στιγμή, οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν ένα ακόμη μέτωπο κινδύνου, καθώς μπορούν να επηρεάσουν δεδομένα, συστήματα, συναλλαγές και, τελικά, την επιχειρησιακή συνέχεια.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο τι μπορεί να πάει στραβά, αλλά κυρίως τι έχει κάνει μια επιχείρηση από πριν, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί όταν αυτό συμβεί.

Μήπως, λοιπόν, έχει έρθει η ώρα η ασφάλιση να αποτελέσει μέρος της στρατηγικής μιας επιχείρησης και όχι απλώς μια επιλογή για την αντιμετώπιση μιας ζημιάς;

Ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που συγκαταλέγεται στις πιο σεισμογενείς περιοχές του κόσμου, η πρόληψη και η προετοιμασία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για ορισμένες επιχειρήσεις η ύπαρξη της προβλεπόμενης ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης έναντι φυσικών καταστροφών αποτελεί πλέον προϋπόθεση για τη δυνατότητα λήψης κρατικής ενίσχυσης σε περίπτωση ζημιάς. Η κάλυψη αφορά κινδύνους όπως ο σεισμός, η πλημμύρα και η δασική πυρκαγιά και, σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο, πρέπει να αφορά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, από τα κτίρια και τον εξοπλισμό έως τα εμπορεύματα και τα μηχανήματα.

Έτσι, η ασφαλιστική προστασία αποκτά έναν ευρύτερο ρόλο στον επιχειρηματικό σχεδιασμό. Δεν αφορά μόνο το τι θα συμβεί μετά από μια ζημιά, αλλά και το κατά πόσο μια επιχείρηση έχει προετοιμαστεί, ώστε να περιορίσει τις επιπτώσεις ενός απρόβλεπτου γεγονότος και να επιστρέψει όσο το δυνατόν ταχύτερα στην κανονικότητα.

Η ανάγκη για προστασία, όμως, δεν σταματά στην «πόρτα» της επιχείρησης. Μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς της βρίσκεται πλέον στο ψηφιακό περιβάλλον, όπου οι κυβερνοαπειλές εξελίσσονται διαρκώς. Μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων, διακοπή εργασιών ή ακόμη και σε οικονομικές απαιτήσεις από τρίτους. Παράλληλα, μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη πελατών και συνεργατών, δημιουργώντας επιπτώσεις που δεν σταματούν τη στιγμή που αποκαθίσταται η λειτουργία των συστημάτων.

Έτσι, η προστασία μιας σύγχρονης επιχείρησης αποκτά πλέον δύο διαστάσεις: την προστασία της φυσικής της περιουσίας και την προστασία της ψηφιακής της δραστηριότητας. Και καθώς οι δύο κίνδυνοι μπορούν να επηρεάσουν εξίσου την επιχειρησιακή συνέχεια, η ασφαλιστική κάλυψη καλείται να ακολουθήσει τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Eurolife FFH διαθέτει δύο λύσεις για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται σε διαφορετικές πλευρές της επιχειρηματικής λειτουργίας, καλύπτοντας τόσο τους κινδύνους που αφορούν τη φυσική περιουσία όσο και εκείνους που συνδέονται με το ψηφιακό περιβάλλον.

Προστασία περιουσίας

Από το επαγγελματικό ακίνητο και τον εξοπλισμό έως τα εμπορεύματα και τις υποδομές, κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές προτεραιότητες ως προς την ασφαλιστική της κάλυψη.

Σε αυτή τη λογική κινείται το My Business First της Eurolife FFH, ένα πρόγραμμα ασφάλισης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, είτε αυτές δραστηριοποιούνται σε ιδιόκτητο επαγγελματικό ακίνητο είτε σε μισθωμένο χώρο.

Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκονται 14 βασικές καλύψεις, που αφορούν μεταξύ άλλων την πυρκαγιά, την έκρηξη και τον κεραυνό, αλλά και έξοδα φύλαξης και αποκομιδής συντριμμάτων, καθώς και απώλεια ενοικίων.

Από εκεί και πέρα, η κάλυψη μπορεί να διευρυνθεί μέσα από 6 προαιρετικά πακέτα, ανάλογα με το αντικείμενο και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ζημιές από καιρικά φαινόμενα και θραύσεις, τρομοκρατικές ενέργειες και κλοπή, χρηματικές απώλειες, αλλά και ο κίνδυνος σεισμού.

Η προστασία, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην ίδια την περιουσία της επιχείρησης. Με την επιλογή της σχετικής κάλυψης, επεκτείνεται και στην αστική ευθύνη έναντι τρίτων, με διευρυμένα όρια κάλυψης που φτάνουν έως €200.000. Παράλληλα, η νομική προστασία, με όριο έως €3.000, μπορεί να καλύψει ανάγκες που αφορούν την προάσπιση των έννομων συμφερόντων της επιχείρησης.

Όταν η ταχύτητα κάνει τη διαφορά

Όταν προκύπτει μια ζημιά, η αποκατάσταση δεν αφορά μόνο το κόστος της. Εξίσου σημαντικό είναι το πόσο γρήγορα μπορεί να αντιμετωπιστεί το περιστατικό, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις και η επιχείρηση να επιστρέψει όσο το δυνατόν συντομότερα στην κανονική της λειτουργία.

Σε αυτό το σημείο, ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του My Business First είναι η Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο. Η δυνατότητα άμεσης κινητοποίησης σε ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να κάνει τη διαφορά, ιδιαίτερα όταν μια ζημιά χρειάζεται να αντιμετωπιστεί χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να περιοριστεί η έκτασή της και να αποκατασταθεί ταχύτερα η λειτουργία της επιχείρησης.

Σημαντική δυνατότητα αποτελεί και η μηδενική απαλλαγή σε συγκεκριμένες καλύψεις, ανάλογα με την επιλογή και τους όρους του συμβολαίου. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι για ορισμένα περιστατικά ο ασφαλισμένος μπορεί να μην χρειαστεί να επιβαρυνθεί με μέρος της ζημιάς που αντιστοιχεί στην απαλλαγή. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αφορά ζημιές από χιόνι, χαλάζι, καταιγίδες, θύελλες και παγετό, αλλά και περιστατικά όπως διαρροή νερού από σωληνώσεις, ζημιές σε πινακίδες και φωτεινές επιγραφές, αντικείμενα στην ύπαιθρο, κλοπή από διάρρηξη και ληστεία.

Η άμεση επέμβαση και η δυνατότητα μηδενικής απαλλαγής σε επιλεγμένες καλύψεις αποτελούν, επομένως, δύο στοιχεία που μεταφέρουν την ασφαλιστική προστασία από τη θεωρία στην πράξη. Από το τι προβλέπει ένα συμβόλαιο, στο πώς αντιμετωπίζεται πραγματικά μια ζημιά όταν αυτή προκύψει.

Από τη φυσική περιουσία, στην ψηφιακή ασφάλεια

Καθώς η καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης εξαρτάται ολοένα περισσότερο από πληροφοριακά συστήματα, δεδομένα και ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι κυβερνοκίνδυνοι εξελίσσονται σε έναν παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει άμεσα την επιχειρησιακή συνέχεια.

Μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να προκαλέσει διακοπή εργασιών, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και έξοδα αποκατάστασης, ενώ παράλληλα μπορεί να δημιουργήσει απαιτήσεις από τρίτους. Για μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση, η διαχείριση ενός τέτοιου περιστατικού μπορεί να απαιτήσει συνδυασμό τεχνικής, νομικής και οικονομικής υποστήριξης.

Σε αυτό το περιβάλλον εντάσσεται το My Business Cyber Protection της Eurolife FFH, το οποίο εστιάζει στους κινδύνους που συνδέονται με την ψηφιακή δραστηριότητα μιας επιχείρησης. Οι καλύψεις του εκτείνονται από τα έξοδα ανταπόκρισης σε ένα περιστατικό και τη διακοπή εργασιών έως την αποκατάσταση δεδομένων και συστημάτων, ενώ περιλαμβάνουν επίσης ζημιές προς τρίτους, έξοδα υπεράσπισης και νομική προστασία.

Με άλλα λόγια, η κάλυψη δεν αφορά μόνο τη στιγμή της κυβερνοεπίθεσης, αλλά και τα επόμενα βήματα, όταν η επιχείρηση καλείται να περιορίσει τις επιπτώσεις και να επαναφέρει τη λειτουργία της.

Σε ένα κυβερνοπεριστατικό, ο χρόνος αντίδρασης μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα κρίσιμος. Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα προβλέπει 24/7 τηλεφωνική επικοινωνία, ώστε η αναγγελία ενός περιστατικού να μπορεί να γίνει άμεσα και να ενεργοποιηθεί η απαιτούμενη υποστήριξη.

Παράλληλα, προβλέπονται καλύψεις για απώλεια κερδών λόγω διακοπής εργασιών, αλλά και για την ανάκτηση δεδομένων και λογισμικού. Πρόκειται για στοιχεία που συνδέονται άμεσα με την προσπάθεια μιας επιχείρησης να επανέλθει στους κανονικούς της ρυθμούς μετά από ένα σοβαρό ψηφιακό περιστατικό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως €25 εκατ., οι οποίες πραγματοποιούν διαδικτυακά το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών και των συναλλαγών τους. Το κόστος διαμορφώνεται με βάση το προφίλ κάθε επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως ο κύκλος εργασιών, η δραστηριότητα και τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται ήδη στα ηλεκτρονικά της συστήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ασφάλιση μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, ώστε το απρόβλεπτο να μην σημαίνει απαραίτητα και απροετοίμαστο.