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Συνάντηση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς με τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά για ζητήματα της πόλης και της αγοράς
ΕΜΠΟΡΙΟ
13:22 - 13 Οκτ 2026

Συνάντηση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς με τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά για ζητήματα της πόλης και της αγοράς

Reporter.gr Newsroom

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Σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, η συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, κ. Σταύρο Βοϊδονικόλα, με αντικείμενο σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της πόλης και τη λειτουργία της τοπικής αγοράς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, με ιδιαίτερη έμφαση:

-Στα έργα υποδομής της Περιφέρειας, στις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και στη συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της.

-Στο κυκλοφοριακό πρόβλημα και την προσβασιμότητα, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών και επιχειρήσεων.

-Στην υπογειοποίηση των γραμμών του ΗΣΑΠ, στο τμήμα Νέο Φάληρο–Πειραιάς, ένα έργο με σημαντικές κυκλοφοριακές και αναπτυξιακές προεκτάσεις.

-Στην Ιπποδάμεια Αγορά Τροφίμων, ένα διαχρονικό αίτημα του εμπορικού κόσμου, με σημαντικές δυνατότητες αναβάθμισης της περιοχής.

-Στην προβολή και τόνωση της πειραϊκής αγοράς, μέσα από τη στήριξη δράσεων και εκδηλώσεων του ΕΣΠ και την καλύτερη αξιοποίηση της τουριστικής επισκεψιμότητας προς όφελος της τοπικής οικονομίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, κ. Σταύρος Βοϊδονικόλας, εξέφρασε τη σταθερή στήριξή του στον εμπορικό κόσμο και στην τοπική επιχειρηματικότητα, τονίζοντας ότι, ως άνθρωπος που προέρχεται από την ίδια την πόλη και γνωρίζει από κοντά την αγορά και τις ανάγκες της, θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη στενή συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς.

Αναφέρθηκε στη διαχρονικά άριστη σχέση των δύο πλευρών και στην κοινή επιδίωξη να συνεχιστεί και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η συνεργασία αυτή, με ουσιαστικές πρωτοβουλίες προς όφελος της πόλης, της αγοράς και των επιχειρήσεών της.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΣΠ, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Με τον Σταύρο Βοϊδονικόλα μας συνδέει μια διαχρονική σχέση εκτίμησης και ουσιαστικής συνεργασίας. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει τον Πειραιά, την αγορά και τις ανάγκες της. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία του Εμπορικού Συλλόγου με την Αντιπεριφέρεια μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση σημαντικών ζητημάτων για την πόλη μας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και κοινές πρωτοβουλίες που θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων και στην αναπτυξιακή προοπτική του Πειραιά».

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την επιβεβαίωση της κοινής βούλησης για τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς και της Αντιπεριφέρειας Πειραιά, με γνώμονα την πρόοδο της πόλης, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη στήριξη της πειραϊκής αγοράς.

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