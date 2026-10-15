Πρόστιμο 1.000 ευρώ σε σούπερ μάρκετ «Μασούτης» στο Παλαιό Φάληρο

Πρόστιμο 1.000 ευρώ επιβλήθηκε σε σούπερ μάρκετ «Μασούτης» στο Παλαιό Φάληρο, μετά από έλεγχο της Περιφέρειας Αττικής που διαπίστωσε υψηλότερη τιμή στο ταμείο από την αναγραφόμενη στην πινακίδα πώλησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2026 στο υποκατάστημα της επιχείρησης, στη συμβολή των οδών Τηλέμαχου 25 και Τύρινθος 12, στο Παλαιό Φάληρο. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι για ένα προϊόν ζητήθηκε στο ταμείο υψηλότερη τιμή από εκείνη που αναγραφόταν στην πινακίδα στο σημείο πώλησης.

Η παράβαση αφορά τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. και συγκεκριμένα το άρθρο 2Β, παράγραφος 9, του κεφαλαίου 1Α, που αφορά την είσπραξη τιμής υψηλότερης από την αναγραφόμενη στο σημείο πώλησης.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1299916/08-10-2026 απόφαση του αναπληρωτή προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Η υπόθεση αφορά την τήρηση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να χρεώνουν τους καταναλωτές με την τιμή που αναγράφεται στο προϊόν ή στην πινακίδα πώλησης.