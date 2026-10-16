Jumbo: Άνω του 5% το μερίδιο της FMR

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Η εταιρεία «Jumbo AEE» (η Εταιρεία) ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007, τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η “FMR LLC”, με την από 16.10.2026 επιστολή της γνωστοποίησε ότι στις 14.10.2026 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα στην εταιρεία υπερέβη το όριο του 5%, κατόπιν απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου.