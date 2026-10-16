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Jumbo: Άνω του 5% το μερίδιο της FMR
ΕΜΠΟΡΙΟ
17:05 - 16 Οκτ 2026

Jumbo: Άνω του 5% το μερίδιο της FMR

Reporter.gr Newsroom

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Η εταιρεία «Jumbo AEE» (η Εταιρεία) ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007, τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η  “FMR LLC”, με την από 16.10.2026 επιστολή της γνωστοποίησε ότι στις 14.10.2026 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα στην εταιρεία υπερέβη το όριο του 5%, κατόπιν απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου, που κατείχε έμμεσα η “FMR LLC” στην Jumbo AEE κατά την 14.10.2026, ήταν 6.859.182 ή ποσοστό 5,10%, ενώ το ποσοστό αυτής κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση ήταν 4,99%.

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