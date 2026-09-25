ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Jumbo: Περιθώριο ανόδου 28% βλέπει η NBG Securities – Στα €31,30 η τιμή-στόχος
Επιχειρήσεις
15:42 - 25 Σεπ 2026

Jumbo: Περιθώριο ανόδου 28% βλέπει η NBG Securities – Στα €31,30 η τιμή-στόχος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η NBG Securities επαναλαμβάνει τη σύσταση Outperform για τη Jumbo, διατηρώντας την τιμή-στόχο στα 31,30 ευρώ, έναντι των 24,40 ευρώ όπου βρίσκεται η μετοχή, γεγονός που μεταφράζεται σε περιθώριο ανόδου περίπου 28%.  

Σε σχόλιό της μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου 2026, η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει τη συνολική εικόνα «δίκαιη», επισημαίνοντας ότι τα οικονομικά μεγέθη κινήθηκαν ελαφρώς πάνω από τις δικές της εκτιμήσεις. Παράλληλα, δεν εντοπίζει εκπλήξεις σε επίπεδο αποτελεσμάτων, ενώ υπογραμμίζει ότι ο ισολογισμός του ομίλου εξακολουθεί να διατηρεί την ισχυρή του θέση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η NBG Securities στην πορεία των ταμειακών ροών. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 73,7 εκατ. ευρώ, από 20,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Την ίδια στιγμή, η Jumbo ολοκλήρωσε το α’ εξάμηνο με καθαρό ταμείο 485,7 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης.

Η χρηματιστηριακή δεν προχωρά σε αλλαγές στις εκτιμήσεις της για το 2026 και στρέφει πλέον την προσοχή της στο επόμενο σημαντικό σημείο αναφοράς, το trading update του Σεπτεμβρίου. Η ενημέρωση αυτή θα περιλαμβάνει και την περίοδο επιστροφής στα σχολεία, η οποία αναμένεται να προσφέρει πιο καθαρή εικόνα για την πορεία των πωλήσεων και συνολικά της φετινής χρήσης.

Με βάση τα μοντέλα αποτίμησης της NBG Securities, η Jumbo διαπραγματεύεται με εκτιμώμενο P/E 10,3 φορές για το 2026, έναντι 12,1 φορές, που αποτελεί τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η συγκεκριμένη έκπτωση στην αποτίμηση δεν δικαιολογείται.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Jumbo: Νέο format με μικρότερα καταστήματα από το 2027-2028 – Το σχέδιο για Καναδά και Ρουμανία
ΕΜΠΟΡΙΟ

Jumbo: Νέο format με μικρότερα καταστήματα από το 2027-2028 – Το σχέδιο για Καναδά και Ρουμανία

ΔΕΗ: Η Axia - Alpha Finance ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 29,10 ευρώ
Αναλύσεις

ΔΕΗ: Η Axia - Alpha Finance ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 29,10 ευρώ

Jumbo: Καθαρά κέρδη €120,6 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο 2026
Επιχειρήσεις

Jumbo: Καθαρά κέρδη €120,6 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο 2026

JPMorgan: Ξεκινά την κάλυψη της Metlen με τιμή - στόχο 64 ευρώ
Αναλύσεις

JPMorgan: Ξεκινά την κάλυψη της Metlen με τιμή - στόχο 64 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:58

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα (28/9) στον ΑΘΕ λόγω ασφαλτικών εργασιών

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 15:55

«Ιστορίες Ελπίδας» και Motor Oil: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος – Σύντομα τέσσερις νέες αληθινές ιστορίες

Πολιτική
25/09/2026 - 15:52

Χρηστίδης: Μητσοτάκης και Τσίπρας διχάζουν με συνθήματα άλλων εποχών

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:48

Κομισιόν προς Ελλάδα: Προθεσμία δύο μηνών για ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και άλλες τρεις οδηγίες

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:46

Πυρκαγιά στο BLUE CARRIER 2 βόρεια της Μυκόνου – Ασφαλείς και οι 29 επιβαίνοντες

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 15:42

Jumbo: Περιθώριο ανόδου 28% βλέπει η NBG Securities – Στα €31,30 η τιμή-στόχος

Φορολογία
25/09/2026 - 15:41

ΑΑΔΕ: Έως τις 31 Οκτωβρίου η αίτηση για εναλλακτική φορολόγηση συνταξιούχων εξωτερικού

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 15:35

Στο «παιχνίδι» των ιταλικών τραπεζών: Η UniCredit ζητά assets από Intesa και Credit Agricole

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:26

Κάλας: Η ΕΕ συμφώνησε στην αποδέσμευση 6,6 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας

Ομόλογα
25/09/2026 - 15:18

Αμερικανικά ομόλογα: Οι αποδόσεις του 5% φέρνουν τα πάνω κάτω στη Wall Street

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:11

Κομισιόν: Ο εφοδιασμός της ΕΕ με φυσικό αέριο παραμένει προς το παρόν σταθερός

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:09

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού – Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

Ειδήσεις
25/09/2026 - 14:58

Οι πλούσιοι και ισχυροί που ήταν παρόντες στο δείπνο Τραμπ–Σι στον Λευκό Οίκο

Νομίσματα
25/09/2026 - 14:57

Bitcoin: Επιστρέφουν οι επενδυτές – Σχεδόν $3 δισ. στα ETF σε έξι ημέρες

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/09/2026 - 14:56

Ηράκλειο: «Πράσινο φως» από το ΣτΕ για τα ραντάρ του νέου αεροδρομίου στον λόφο Παπούρα

Ειδήσεις
25/09/2026 - 14:43

Κρεμλίνο: Ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης με Ουκρανία και ΗΠΑ

Ειδήσεις
25/09/2026 - 14:28

«Επίθεση φιλίας» Ερντογάν στην Ελλάδα: Δεν είμαστε εχθροί, αλλά γείτονες και σύμμαχοι

Ειδήσεις
25/09/2026 - 14:12

Αγωνία μετά την έκρηξη στην Πλάκα: Πληροφορίες για πέντε αγνοούμενους στο κτίριο που κατέρρευσε

Πολιτική
25/09/2026 - 13:56

Πρόταση Ανδρουλάκη «να επιστρέφεται ο πλεονάζων ΦΠΑ στους νησιώτες»

Αυτοδιοίκηση
25/09/2026 - 13:50

Δήμος Αθηναίων: Νέα αναβάθμιση από τη Moody’s - Δούκας: Άλλη μία αναγνώριση της σημαντικής δουλειάς που κάνουμε

Ανεμοδείκτης
25/09/2026 - 13:49

Η Δούρου δεν προφέρει καν το όνομα του Τσίπρα

Ειδήσεις
25/09/2026 - 13:49

Οι εξελίξεις της εβδομάδας στη δίκη των Τεμπών - Ενοχλημένοι οι συγγενείς με την Επιτροπή PETI

Ειδήσεις
25/09/2026 - 13:48

Ζελένσκι: Ο Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» για παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 13:43

Premia Properties: Στα ξενοδοχεία το νέο στοίχημα ανάπτυξης – Στόχος €1,2 δισ. το 2030

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
25/09/2026 - 13:39

Η νέα εποχή του Salvage

Το σκίτσο του ΚΥΡ
25/09/2026 - 13:39

Διλήμματα κι απορίες

Ειδήσεις
25/09/2026 - 13:35

Τουρκία: Συνελήφθη πρώην υποδιοικητής της κεντρικής τράπεζας για το σκάνδαλο των funds

Εμπορεύματα
25/09/2026 - 13:35

Αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν

Οικονομία
25/09/2026 - 13:34

Στουρνάρας: Οι οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών

Υγεία
25/09/2026 - 13:31

Καμπάνια ενίσχυσης του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» από την AHEPA Hellas

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ