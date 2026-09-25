Jumbo: Περιθώριο ανόδου 28% βλέπει η NBG Securities – Στα €31,30 η τιμή-στόχος

Η NBG Securities επαναλαμβάνει τη σύσταση Outperform για τη Jumbo, διατηρώντας την τιμή-στόχο στα 31,30 ευρώ, έναντι των 24,40 ευρώ όπου βρίσκεται η μετοχή, γεγονός που μεταφράζεται σε περιθώριο ανόδου περίπου 28%.

Σε σχόλιό της μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου 2026, η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει τη συνολική εικόνα «δίκαιη», επισημαίνοντας ότι τα οικονομικά μεγέθη κινήθηκαν ελαφρώς πάνω από τις δικές της εκτιμήσεις. Παράλληλα, δεν εντοπίζει εκπλήξεις σε επίπεδο αποτελεσμάτων, ενώ υπογραμμίζει ότι ο ισολογισμός του ομίλου εξακολουθεί να διατηρεί την ισχυρή του θέση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η NBG Securities στην πορεία των ταμειακών ροών. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 73,7 εκατ. ευρώ, από 20,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Την ίδια στιγμή, η Jumbo ολοκλήρωσε το α’ εξάμηνο με καθαρό ταμείο 485,7 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης.

Η χρηματιστηριακή δεν προχωρά σε αλλαγές στις εκτιμήσεις της για το 2026 και στρέφει πλέον την προσοχή της στο επόμενο σημαντικό σημείο αναφοράς, το trading update του Σεπτεμβρίου. Η ενημέρωση αυτή θα περιλαμβάνει και την περίοδο επιστροφής στα σχολεία, η οποία αναμένεται να προσφέρει πιο καθαρή εικόνα για την πορεία των πωλήσεων και συνολικά της φετινής χρήσης.

Με βάση τα μοντέλα αποτίμησης της NBG Securities, η Jumbo διαπραγματεύεται με εκτιμώμενο P/E 10,3 φορές για το 2026, έναντι 12,1 φορές, που αποτελεί τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η συγκεκριμένη έκπτωση στην αποτίμηση δεν δικαιολογείται.