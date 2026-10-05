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ΠΟΞ: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. με πρόεδρο τον Γιάννη Χατζή
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
23:59 - 05 Οκτ 2026

ΠΟΞ: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. με πρόεδρο τον Γιάννη Χατζή

Reporter.gr Newsroom

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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), όπως προέκυψε από τις Αρχαιρεσίες της 3ης Οκτωβρίου 2026 στο Electra Palace Athens, πραγματοποίησε την πρώτη του συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε Σώμα.

Τα αξιώματα και οι αρμοδιότητες κατανέμονται ως εξής:

Γιάννης Χατζής, Πρόεδρος

Στυλιανός Κριαράς, Α΄ Αντιπρόεδρος Στρατηγικής Ανάπτυξης

Ηρακλής Τσιτλακίδης, Β΄ Αντιπρόεδρος Μικρών και Πολύ Μικρών Οικογενειακών Ξενοδοχείων

Γεράσιμος Τιμοθεάτος, Γ΄ Αντιπρόεδρος Οικονομικών

Αντώνης Παγώνης, Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Κυριακάκης, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και Εντεταλμένος Σύμβουλος Εξωστρέφειας και Επικοινωνίας

Ιωάννης Λασπάς, Εντεταλμένος Σύμβουλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας

Κωνσταντίνος Μαρινάκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Έρευνας

Χαράλαμπος Βούλγαρης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Ευθύνης και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ιορδάνης Μιχαηλίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Ακριτικών και Απομακρυσμένων Περιοχών

Ευάγγελος Κατσαράς, Εντεταλμένος Σύμβουλος Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σοφία Φλέγκα, Εντεταλμένη Σύμβουλος Ειδικών Μορφών Τουρισμού

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