ΠΟΞ: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. με πρόεδρο τον Γιάννη Χατζή

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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), όπως προέκυψε από τις Αρχαιρεσίες της 3ης Οκτωβρίου 2026 στο Electra Palace Athens, πραγματοποίησε την πρώτη του συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε Σώμα.