ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Kumho Tire ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην Ευρώπη
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14:45 - 05 Οκτ 2026

Η Kumho Tire ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην Ευρώπη

Νίκος Λιβανός

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η Kumho Tire συνεχίζει να ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην Ευρώπη, επενδύοντας σε τεχνολογία, έρευνα, ανάπτυξη και σε μία ολοκληρωμένη γκάμα ελαστικών που ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες οδήγησης της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η Kumho Tire συνεχίζει να ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην Ευρώπη, επενδύοντας σε τεχνολογία, έρευνα, ανάπτυξη και σε μία ολοκληρωμένη γκάμα ελαστικών που ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες οδήγησης της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η Ευρώπη διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διεθνή αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 20%. Παράλληλα, η Kumho Tire πέτυχε πωλήσεις-ρεκόρ ύψους 3,2 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ενίσχυση της θέσης της στη διεθνή αγορά ελαστικών.

Καθοριστικό παράγοντα αυτής της πορείας αποτελεί η στρατηγική Έρευνας & Ανάπτυξης της Kumho Tire, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών δρόμων, τις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες και τις υψηλές προσδοκίες των Ευρωπαίων οδηγών όσον αφορά την ασφάλεια, τις επιδόσεις και την οδηγική συμπεριφορά.

Στο επίκεντρο της γκάμας της εταιρείας βρίσκονται προηγμένα θερινά ελαστικά, όπως τo νέο ECSTA PS 72, το ECSTA HS52, καθώς και το χειμερινό WinterCRAFT WP52+. Το ECSTA PS 72 είναι ένα Ultra High Performance ελαστικό, σχεδιασμένο για να αξιοποιούν τις δυνατότητες οχημάτων υψηλών επιδόσεων, προσφέροντας κορυφαία επίπεδα ελέγχου και οδηγικής απόδοσης.

academy_1_605912206600d482.jpg

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αναγνώριση των προϊόντων της Kumho Tire από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εξειδικευμένα auto Media. Το WinterCRAFT WP52+, το οποίο έχει εξελιχθεί ειδικά για τις ευρωπαϊκές συνθήκες οδήγησης, κατέλαβε την 3η θέση μεταξύ 51 ελαστικών διεθνών κατασκευαστών στη χειμερινή δοκιμή ελαστικών του Auto Bild το 2025, αποσπώντας παράλληλα την αξιολόγηση “Exemplary” (υποδειγματικό).

Η ισχυρή τεχνολογική παρουσία της Kumho Tire στην Ευρώπη επιβεβαιώνεται επίσης από τις επιδόσεις των προϊόντων της σε ανεξάρτητες δοκιμές σημαντικών γερμανικών φορέων και Μedia αυτοκίνησης, όπως το ADAC και το Auto Bild, ενισχύοντας περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα και την αξιοπιστία της μάρκας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το ευρωπαϊκό portfolio της Kumho Tire περιλαμβάνει ακόμη προϊόντα όπως τα ESCTA PS 71, ECSTA PS 91, SOLUS HA32, WinterCRAFT ICE WI32, WI52 και PorTran 4S CX11, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και αναγκών, από επιβατικά αυτοκίνητα και SUV έως ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Παράλληλα, η Kumho Tire συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών για τη μελλοντική κινητικότητα. Concept ελαστικά, όπως τα Volume και Origami, αποτυπώνουν τη μακροπρόθεσμη κατεύθυνση της εταιρείας προς καινοτόμες λύσεις που συνδέονται με τις νέες απαιτήσεις της αυτοκίνησης και του mobility.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
05/10/2026 - 15:55

Qualco Foundation: Πρώτη συναυλία στον Εθνικό Κήπο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MERITAcubed

Οικονομία
05/10/2026 - 15:45

Πόθεν έσχες: «Κρυμμένα» εισοδήματα και περιουσίες άνω των €14,3 εκατ. εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα

Ανεμοδείκτης
05/10/2026 - 15:25

Η Ευρώπη σε κρίση, αλλά στις Βρυξέλλες συνεχίζεται το πάρτι

Ειδήσεις
05/10/2026 - 15:23

Μελόνι: Κατοχυρώνει τη φωνή της στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ για να μπλοκάρει τα deepfakes

Πολιτική
05/10/2026 - 15:21

Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας - ΗΠΑ: Τι φέρνει στην Αθήνα τον Μάρκο Ρούμπιο

Ειδήσεις
05/10/2026 - 15:09

Κάλας: Η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές στην Ευρώπη με υβριδικές επιθέσεις

Οικονομία
05/10/2026 - 15:07

ΠΑΣΟΚ: Το προσχέδιο προϋπολογισμού επικυρώνει το οριστικό διαζύγιο της Κυβέρνησης με την κοινωνία

Περιβάλλον
05/10/2026 - 14:56

Ελ Νίνιο: 450.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι θα χάσουν τη ζωή τους έως το Φεβρουάριο λόγω της ζέστης

Οικονομία
05/10/2026 - 14:47

ΤτΕ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Γενικό Συμβούλιο μετά τον διορισμό του Δημήτριου Τσομώκου

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/10/2026 - 14:45

Η Kumho Tire ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/10/2026 - 14:38

To «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» έφερε τη Formula 1 στην Ελλάδα

Εμπορεύματα
05/10/2026 - 14:35

Ρωσία: Ηχηρή πτώση στα ενεργειακά έσοδα – Χαμηλό 17 ετών στην παραγωγή πετρελαίου

Ειδήσεις
05/10/2026 - 14:31

Κομισιόν: Η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου αναμένεται να λειτουργήσει θετικά

Υγεία
05/10/2026 - 14:22

Οκτώβριος στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων με δωρεάν δράσεις προληπτικής ιατρικής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
05/10/2026 - 14:17

FARAD S.A.: Νέα εποχή ανάπτυξης στις νέες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Παιανία

Πολιτική
05/10/2026 - 14:02

Μητσοτάκης: Νέα... επιστολή στην ΕΕ για δημοσιονομική ευελιξία – «Όχι» σε τουρκική συμμετοχή στο SAFE

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/10/2026 - 13:57

Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης: Παρουσιάζει προϊόντα με ελληνική ταυτότητα στο Thessaloniki Beer Festival 2026

Ναυτιλία
05/10/2026 - 13:55

PCT – Αύξηση εσόδων 12% παρά τη μείωση της διακίνησης στον Πειραιά

Ναυτιλία
05/10/2026 - 13:51

MSC Cruises και Royal Caribbean: Νέος τερματικός σταθμός κρουαζιέρας στην Οκινάουα της Ιαπωνίας

Ειδήσεις
05/10/2026 - 13:47

Μάχη με τις φλόγες στο Σουφλί - 220 πυροσβέστες και ισχυρές εναέριες δυνάμεις στο μέτωπο

Ναυτιλία
05/10/2026 - 13:45

Νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο της Dynacom στα Στενά του Ορμούζ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/10/2026 - 13:38

Chery Τiggo 9 και Robert Lewandowski: Δύο «9άρια», μία κοινή πορεία προς την κορυφή

Νομίσματα
05/10/2026 - 13:36

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά crypto – Στη ζώνη των $86.000 το Bitcoin

Ειδήσεις
05/10/2026 - 13:35

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 14 Νοεμβρίου με σκοπό την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης φωτισμού

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/10/2026 - 13:30

Chery: 3η μάρκα σε πωλήσεις λιανικής στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2026

Εμπορεύματα
05/10/2026 - 13:28

Έντονες διακυμάνσεις στο πετρέλαιο - Πάνω από τα $102 η τιμή του Brent

Πολιτική
05/10/2026 - 13:24

«Ναύαρχε, καλώς ήρθες»: Ο Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στο ΠΑΣΟΚ τον Αποστολάκη

Ανεμοδείκτης
05/10/2026 - 13:20

Ο Δούκας βράβευσε τον Σάντσεθ και... έπεσε η κυβέρνηση στην Ισπανία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/10/2026 - 13:16

«Πικρός» ο λογαριασμός του καφέ: Γιατί ανεβαίνουν ξανά οι τιμές – Τι λέει η αγορά

Ειδήσεις
05/10/2026 - 13:16

Νόμπελ Ιατρικής στην αποκωδικοποίηση των μυστηρίων του εγκεφάλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ