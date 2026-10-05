Η Kumho Tire ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην Ευρώπη

Η Kumho Tire συνεχίζει να ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην Ευρώπη, επενδύοντας σε τεχνολογία, έρευνα, ανάπτυξη και σε μία ολοκληρωμένη γκάμα ελαστικών που ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες οδήγησης της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η Kumho Tire συνεχίζει να ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην Ευρώπη, επενδύοντας σε τεχνολογία, έρευνα, ανάπτυξη και σε μία ολοκληρωμένη γκάμα ελαστικών που ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες οδήγησης της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η Ευρώπη διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διεθνή αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 20%. Παράλληλα, η Kumho Tire πέτυχε πωλήσεις-ρεκόρ ύψους 3,2 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ενίσχυση της θέσης της στη διεθνή αγορά ελαστικών.

Καθοριστικό παράγοντα αυτής της πορείας αποτελεί η στρατηγική Έρευνας & Ανάπτυξης της Kumho Tire, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών δρόμων, τις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες και τις υψηλές προσδοκίες των Ευρωπαίων οδηγών όσον αφορά την ασφάλεια, τις επιδόσεις και την οδηγική συμπεριφορά.

Στο επίκεντρο της γκάμας της εταιρείας βρίσκονται προηγμένα θερινά ελαστικά, όπως τo νέο ECSTA PS 72, το ECSTA HS52, καθώς και το χειμερινό WinterCRAFT WP52+. Το ECSTA PS 72 είναι ένα Ultra High Performance ελαστικό, σχεδιασμένο για να αξιοποιούν τις δυνατότητες οχημάτων υψηλών επιδόσεων, προσφέροντας κορυφαία επίπεδα ελέγχου και οδηγικής απόδοσης.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αναγνώριση των προϊόντων της Kumho Tire από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εξειδικευμένα auto Media. Το WinterCRAFT WP52+, το οποίο έχει εξελιχθεί ειδικά για τις ευρωπαϊκές συνθήκες οδήγησης, κατέλαβε την 3η θέση μεταξύ 51 ελαστικών διεθνών κατασκευαστών στη χειμερινή δοκιμή ελαστικών του Auto Bild το 2025, αποσπώντας παράλληλα την αξιολόγηση “Exemplary” (υποδειγματικό).

Η ισχυρή τεχνολογική παρουσία της Kumho Tire στην Ευρώπη επιβεβαιώνεται επίσης από τις επιδόσεις των προϊόντων της σε ανεξάρτητες δοκιμές σημαντικών γερμανικών φορέων και Μedia αυτοκίνησης, όπως το ADAC και το Auto Bild, ενισχύοντας περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα και την αξιοπιστία της μάρκας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το ευρωπαϊκό portfolio της Kumho Tire περιλαμβάνει ακόμη προϊόντα όπως τα ESCTA PS 71, ECSTA PS 91, SOLUS HA32, WinterCRAFT ICE WI32, WI52 και PorTran 4S CX11, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και αναγκών, από επιβατικά αυτοκίνητα και SUV έως ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Παράλληλα, η Kumho Tire συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών για τη μελλοντική κινητικότητα. Concept ελαστικά, όπως τα Volume και Origami, αποτυπώνουν τη μακροπρόθεσμη κατεύθυνση της εταιρείας προς καινοτόμες λύσεις που συνδέονται με τις νέες απαιτήσεις της αυτοκίνησης και του mobility.