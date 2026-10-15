Οι προπαραγγελίες στην Ελλάδα ξεκίνησαν στις 13 Οκτωβρίου 2026, με τιμή από €45.290. Το μοντέλο θα διατίθεται αρχικά στο επίπεδο εξοπλισμού Life, σε τρεις εκδόσεις ισχύος, ενώ το εμπορικό του λανσάρισμα έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Φεβρουαρίου 2027.

Η Volkswagen ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της γκάμας της. Το νέο ID. Tiguan μεταφέρει στην ηλεκτρική εποχή όσα έχουν καθιερώσει το Tiguan ως σημείο αναφοράς για τα SUV της μάρκας: τη διαχρονική σχεδίαση, την ποιότητα κατασκευής και κύλισης, την άνεση και την πρακτικότητα.

Με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, αυτονομία έως 600 km και ένα πλήρως ανασχεδιασμένο εξωτερικό και εσωτερικό, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την καθημερινότητα και το ταξίδι.

Οι προπαραγγελίες στην Ελλάδα ξεκίνησαν στις 13 Οκτωβρίου 2026, με τιμή από €45.290. Το μοντέλο θα διατίθεται αρχικά στο επίπεδο εξοπλισμού Life, σε τρεις εκδόσεις ισχύος, ενώ το εμπορικό του λανσάρισμα έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Φεβρουαρίου 2027.

Ένα ισχυρό όνομα με ηλεκτρικό μέλλον

Το Tiguan είναι σήμερα το δημοφιλέστερο μοντέλο της Volkswagen παγκοσμίως, με βάση τις πωλήσεις. Με περισσότερα από 8,3 εκατομμύρια αυτοκίνητα να έχουν παραχθεί από την πρώτη του γενιά, το νέο ID. Tiguan μεταφέρει αυτή την επιτυχημένη πορεία και κληρονομιά στην ηλεκτρική εποχή. Το νέο ID. Tiguan αξιοποιεί αυτή την αναγνωρισιμότητα, δίνοντας στους πελάτες έναν οικείο προσανατολισμό στην εξελισσόμενη ηλεκτρική γκάμα της Volkswagen, μετά τα ID. Polo και ID. Cross.

Το νέο μοντέλο διαδέχεται τα ID.4 και ID.5 και θα προσφέρεται παράλληλα με το Tiguan με κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδικά συστήματα κίνησης. Έτσι, η Volkswagen διευρύνει τις επιλογές γύρω από ένα καταξιωμένο SUV, προσφέροντας διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις κάθε οδηγού.

Σχεδίαση με χαρακτήρα Volkswagen

Η σχεδιαστική φιλοσοφία Pure Positive δίνει στο ID. Tiguan μια καθαρή, δυναμική και διαχρονική εμφάνιση. Οι ισορροπημένες αναλογίες, οι έντονες επιφάνειες και οι με ακρίβεια σχεδιασμένες γραμμές αναδεικνύουν έναν αυθεντικό χαρακτήρα SUV, με ισχυρή παρουσία στον δρόμο και την αίσθηση ενός αυτοκινήτου μεγαλύτερης κατηγορίας.

Η ίδια προσέγγιση συνεχίζεται στο εσωτερικό. Η αναβαθμισμένη ποιότητα των υλικών, η προσεγμένη διαμόρφωση του ταμπλό και η αρμονική σύνθεση των χρωμάτων δημιουργούν ένα φιλόξενο περιβάλλον. Η Volkswagen συνδυάζει τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία με μια καμπίνα σχεδιασμένη γύρω από τον άνθρωπο, όπου η άνεση και η λειτουργικότητα έχουν τον πρώτο λόγο.

Περισσότερη ευκολία σε κάθε διαδρομή

Στην εξέλιξη του ID. Tiguan, η Volkswagen αξιοποίησε τις παρατηρήσεις των πελατών της, με ουσιαστικές βελτιώσεις στον τρόπο χειρισμού και την εργονομία. Οι βασικές λειτουργίες του κλιματισμού ελέγχονται από φυσικά πλήκτρα στην κεντρική κονσόλα, ενώ το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών διαθέτει επίσης φυσικά κουμπιά. Ένα εύκολα προσβάσιμο περιστροφικό χειριστήριο επιτρέπει τη ρύθμιση της έντασης του ήχου και την αλλαγή ραδιοφωνικού σταθμού ή μουσικού κομματιού, αλλά και της επιλεγμένης «Ατμόσφαιρας» του εσωτερικού χάρη στην λειτουργία Atmospheres που επιτρέπει με το πάτημα ενός κουμπιού την ταυτόχρονη προσαρμογή πολλαπλών ρυθμίσεων: από τον ατμοσφαιρικό φωτισμό και την αναπαραγωγή μουσικής έως την προσαρμοσμένη παρουσίαση του Digital Cockpit.

Η έμφαση στην εργονομία επεκτείνεται στους επανασχεδιασμένους διακόπτες των τεσσάρων ηλεκτρικών παραθύρων και στις εσωτερικές χειρολαβές. Ενω εξωτερικά, το μοντέλο διαθέτει κλασικές χειρολαβές θυρών. Πρόκειται για επιλογές που κάνουν τη χρήση του αυτοκινήτου πιο άμεση και φυσική, από την πρώτη επαφή μαζί του.

Μια νέα ψηφιακή εμπειρία

Το νέο Digital Cockpit των 10 ιντσών και η κεντρική οθόνη infotainment των 15 ιντσών διαμορφώνουν ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, με σαφή παρουσίαση των πληροφοριών. Για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό Volkswagen, η τεχνολογική πρόταση του μοντέλου περιλαμβάνει και προαιρετική οθόνη συνοδηγού 12 ιντσών2. Η οθόνη αυτή επιτρέπει στον συνοδηγό να απολαμβάνει το δικό του περιεχόμενο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Η λειτουργία ιδιωτικότητας εμποδίζει τον οδηγό να βλέπει το περιεχόμενό της, ενώ ο ήχος μπορεί να μεταδίδεται αποκλειστικά σε συνδεδεμένα ακουστικά Bluetooth.

Μια ιδιαίτερη σύνδεση με την ιστορία της μάρκας προσφέρουν οι νέες απεικονίσεις «Retro». Με την επιλογή της αντίστοιχης προβολής, το Digital Cockpit παραπέμπει στα χαρακτηριστικά μπλε και κόκκινα όργανα του Golf IV. Στην κεντρική οθόνη, ένα ψηφιακό γκαράζ με έξι εμβληματικά Volkswagen, μεταξύ των οποίων τα Golf I, Tiguan I και Beetle, προσθέτει έναν προσωπικό τόνο στην εμπειρία χρήσης.

Χώροι και ηλεκτρική κίνηση για την καθημερινότητα

Το ID. Tiguan προσφέρει χώρους για πέντε επιβάτες και χώρο αποσκευών έως 534 λίτρα. Ένας πρόσθετος εμπρόσθιος αποθηκευτικός χώρος 32 λίτρων, το λεγόμενο frunk, ενισχύει την πρακτικότητα, προσφέροντας μια ακόμη λύση για την οργάνωση των αντικειμένων της καθημερινότητας και του ταξιδιού.

Στην ελληνικά αγορά θα διατεθεί αρχικά η έκδοση Life, που περιλαμβάνει την έκδοση 190 PS με μπαταρία 58 kWh, αυτονομία 453km (WLTP)3 και κίνηση στους πίσω τροχούς. Διατίθεται επίσης η έκδοση με 286 PS, κίνηση στους πίσω τροχούς, μπαταρία 77 kWh και αυτονομία που φτάνει έως τα 604 km κατά WLTP, ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό. Τέλος, διατίθεται και η τετρακίνηση έκδοση 4MOTION με ισχύ 299 PS μπαταρία 77 kWh και αυτονομία 563Km (WLTP)3.

Η δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει έως τα 1.800 kg για την έκδοση με μπαταρία 58 kWh και έως τα 2.000 kg για τις εκδόσεις με μπαταρία 77 kWh. Παράλληλα, η λειτουργία one-pedal driving επιτρέπει έντονη επιβράδυνση με την άρση του ποδιού από το πεντάλ του γκαζιού, διευκολύνοντας την οδήγηση στις καθημερινές διαδρομές.

Τεχνολογία με έμφαση στην άνεση

Στις διαθέσιμες προαιρετικές τεχνολογίες του μοντέλου περιλαμβάνεται το νέο Connected Travel Assist με αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών. Το σύστημα μπορεί να υποστηρίζει αλλαγές λωρίδας στον αυτοκινητόδρομο και να σταματά αυτόματα το αυτοκίνητο σε κόκκινο σηματοδότη, εντός των ορίων λειτουργίας του και με τον οδηγό να διατηρεί πάντοτε την ευθύνη.

Οι επιλογές άνεσης περιλαμβάνουν ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα με λειτουργίες μασάζ, μνήμης και εξαερισμού, πανοραμική ηλιοροφή και ηχοσύστημα Harman Kardon ισχύος 480 Watt. Ο διαθέσιμος προαιρετικός εξοπλισμός διαμορφώνεται ανάλογα με την έκδοση και την αγορά.

Το ID. Tiguan στην Ελλάδα

Το νέο ID. Tiguan διατίθεται αρχικά στο επίπεδο εξοπλισμού Life, με τις ακόλουθες ανώτατες προτεινόμενες λιανικές τιμές: