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Το νέο Volkswagen ID. Polo σε όλες τις εκθέσεις Volkswagen στην Ελλάδα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16:32 - 20 Οκτ 2026

Το νέο Volkswagen ID. Polo σε όλες τις εκθέσεις Volkswagen στην Ελλάδα

Νίκος Λιβανός

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Με τιμή από 24.990 ευρώ, χώρους για πέντε επιβάτες και πλούσιο εξοπλισμό, το αμιγώς ηλεκτρικό Polo φέρνει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στην καθημερινότητα.

Το νέο Volkswagen ID. Polo βρίσκεται πλέον σε όλες τις εκθέσεις του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Volkswagen στην Ελλάδα. Το κοινό μπορεί να γνωρίσει από κοντά την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της μάρκας και να ανακαλύψει τη σχεδίαση, την ποιότητα και τους χώρους του.

Με το ID. Polo, η Volkswagen μεταφέρει στην ηλεκτρική εποχή τις αξίες που καθιέρωσαν το Polo ως ένα παγκόσμιο best seller: ευκολία χρήσης, πρακτικότητα και τεχνολογία με ουσιαστικό όφελος. Η παρουσία του στις εκθέσεις των Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Volkswagen σε όλη τη χώρα δίνει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να εξερευνήσουν το μοντέλο και να ενημερωθούν για την έκδοση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Πολλές επιλογές εκδόσεων και ισχύος

ID. Polo Trend 116 PS: από 24.990 €

ID. Polo Life 116PS: από 27.990 €

ID. Polo Life 135 PS: από 28.990 €

ID. Polo Life 211 PS: από 33.590 €

ID. Polo Style 211 PS: από 36.990 €

Οι παραπάνω τιμές είναι οι ανώτατες προτεινόμενες λιανικές τιμές του επίσημου τιμοκαταλόγου Volkswagen και δεν περιλαμβάνουν κρατική επιδότηση.

Εξοπλισμός που κάνει την καθημερινότητα πιο άνετη

Το νέο ID. Polo αποδεικνύει ότι η σύγχρονη τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη. Με πλούσιο εξοπλισμό ήδη από τη βασική έκδοση Trend, προσφέρει χαρακτηριστικά άνεσης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού.

Η έκδοση Trend περιλαμβάνει αυτόματο κλιματισμό Climatronic, ψηφιακό πίνακα οργάνων Digital Cockpit 10,2 ιντσών, σύστημα infotainment με οθόνη 12,9 ιντσών και δύο εμπρός θύρες USB-C ισχύος έως 60 W. Στον βασικό εξοπλισμό ανήκουν επίσης προβολείς LED με Light Assist και σύστημα Side Assist, ενισχύοντας την άνεση και την ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.

Για τις εκδόσεις λανσαρίσματος Life και Style, η Volkswagen ενισχύει ακόμη περισσότερο την πρόταση αξίας του νέου ID. Polo, προσφέροντας επιπλέον εξοπλισμό χωρίς πρόσθετη χρέωση, αποκλειστικά για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων, έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου αποθέματος.

Στην έκδοση λανσαρίσματος Life περιλαμβάνονται σκούρα θερμομονωτικά κρύσταλλα στα πίσω πλευρικά παράθυρα και το πίσω παρμπρίζ, αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic 2 ζωνών, σύστημα πλοήγησης Innovision Pro, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και θερμαινόμενο τιμόνι, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο άνετο και ευχάριστο περιβάλλον για οδηγό και επιβάτες.

Η έκδοση λανσαρίσματος Style αναβαθμίζει περαιτέρω την εμπειρία, προσθέτοντας στον βασικό εξοπλισμό αποσπώμενο κοτσαδόρο με δυνατότητα κλειδώματος, πανοραμική ηλιοροφή, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα με λειτουργία massage, οσφυϊκή υποστήριξη μέσης του οδηγού και λειτουργία μνήμης. Παράλληλα, το πακέτο IQ.DRIVE Plus, με Area View, κάμερα οπισθοπορείας, Travel Assist με Emergency Assist, Pre-Crash και Park Assist Plus, αναδεικνύει τον προηγμένο τεχνολογικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Στο εσωτερικό, η ψηφιακή τεχνολογία συνυπάρχει αρμονικά με τη γνώριμη εργονομία της Volkswagen. Οι μεγάλες οθόνες συνδυάζονται με φυσικά κουμπιά και εύχρηστα χειριστήρια, διατηρώντας την απλότητα και την αμεσότητα στην καθημερινή χρήση. Οι καθαρές γραμμές, τα προσεγμένα υλικά και οι έξυπνες πρακτικές λύσεις δημιουργούν ένα σύγχρονο περιβάλλον που παραμένει οικείο από την πρώτη στιγμή. Γιατί στο νέο ID. Polo, η καινοτομία δεν απαιτεί από τον οδηγό να αλλάξει τις συνήθειές του, αλλά προσαρμόζεται στις δικές του ανάγκες.

Compact διαστάσεις, χώροι που ξεπερνούν τις προσδοκίες

Το νέο ID. Polo επαναπροσδιορίζει όσα μπορεί να προσφέρει ένα compact αυτοκίνητο, συνδυάζοντας την ευελιξία που απαιτεί η πόλη με την ευρυχωρία και την πρακτικότητα που χρειάζεται η σύγχρονη οικογένεια.

Με μήκος 4.053 χλστ. και μεταξόνιο 2.600 χλστ., αξιοποιεί τη νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική MEB+ για να προσφέρει άνετους χώρους για πέντε επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 441 λίτρα — αυξημένος κατά 25% σε σχέση με το Polo με κινητήρα εσωτερικής καύσης — και επεκτείνεται στα 1.240 λίτρα με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων.

Έτσι, πίσω από τις compact εξωτερικές του διαστάσεις κρύβεται ένα αυτοκίνητο με ουσιαστικές δυνατότητες, ικανό να ανταποκριθεί τόσο στις απαιτήσεις της καθημερινής μετακίνησης όσο και στις ανάγκες ενός ταξιδιού ή μιας οικογενειακής απόδρασης.

Η γκάμα συνδυάζει τις εκδόσεις 116 και 135 PS με μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 37 kWh, ενώ οι εκδόσεις 211 PS διαθέτουν μπαταρία 52 kWh. Η μέγιστη αυτονομία φτάνει έως τα 454 χλμ. κατά WLTP, με τη μεγαλύτερη μπαταρία να υποστηρίζει φόρτιση από 10% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά σε κατάλληλο ταχυφορτιστή DC.

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