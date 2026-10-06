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9 + 1 tips για να επιβιώσεις στο 1ο έτος
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:56 - 06 Οκτ 2026

9 + 1 tips για να επιβιώσεις στο 1ο έτος

Reporter.gr Newsroom

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Το πρώτο έτος στη φοιτητική ζωή φέρνει νέες υποχρεώσεις, νέες φιλίες και οικονομική αυτονομία. Δες τα 9+1 πιο πρακτικά tips για να οργανωθείς στο πανεπιστήμιο ως πρωτοετής και να ξεκινήσεις σωστά. Και κάπου στη μέση, θα βρεις κι ένα tip για τα οικονομικά σου — γιατί κι αυτά είναι κομμάτι του «adulting».

01 | Κάνε connections, όχι μόνο μαθήματα.
Ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να γίνει ο επόμενος κολλητός, συνεργάτης ή future boss σου. Στο πανεπιστήμιο θα γνωρίσεις εκατοντάδες ανθρώπους — συμφοιτητές, καθηγητές κοκ.

02 | Βάλε deadlines στο calendar.
Γιατί το «θα το κάνω αύριο» κάποια στιγμή γίνεται «έχω 3 εργασίες αύριο». Χρησιμοποίησε ένα ημερολόγιο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, και σημείωνε εργασίες, εξετάσεις, συναντήσεις και πανεπιστημιακές εκδηλώσεις που σε ενδιαφέρουν. Θα έχεις πολλές διαφορετικές υποχρεώσεις, οπότε όσο πιο γρήγορα βρεις μια ρουτίνα που σου ταιριάζει τόσο καλύτερα. Προσπάθησε να μην παραδίδεις ποτέ μια εργασία εκπρόθεσμα.

Tip μέσα στο tip: σημείωσε στο ημερολόγιό σου και την 31/10/2026 – τελευταία ημέρα για να γίνεις πελάτης Πειραιώς και να μπεις στον Φοιτητικό Διαγωνισμό!

03 | Copy-paste; Hard pass.
Μάθε, γράψε, cite. Το plagiarism δεν είναι shortcut. Μία από τις δεξιότητες που θα αναπτύξεις κατά τη διάρκεια των χρόνων σου στη σχολή είναι η συγγραφή και η παρουσίαση. Μην αντιγράφεις και μην κάνεις απλώς copy-paste από άλλες πηγές. Μάθε να χρησιμοποιείς διαφορετικές πηγές και εργαλεία, να κάνεις σωστές παραπομπές και να αναπτύξεις το δικό σου τρόπο γραφής. Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν επίσης εργαλεία που μπορούν να ελέγξουν τις εργασίες για λογοκλοπή.

04 | Βρες το study hack σου.
Laptop; σημειώσεις στο χέρι; χρώματα; voice notes; Βρες τι δουλεύει για σένα. Το laptop μπορεί να είναι πιο γρήγορο και πρακτικό, όμως το να γράφεις με το χέρι μπορεί να σε βοηθά να θυμάσαι καλύτερα όσα ακούς στο μάθημα. Δοκίμασε διαφορετικούς τρόπους και δες τι σε βοηθά περισσότερο στη μελέτη και την επανάληψη.

05 | Backup. Backup. BACKUP.
Το laptop μπορεί να σε προδώσει. Το backup όχι. Δεν υπάρχει χειρότερο από το να χαλάσει ο υπολογιστής σου ενώ ολοκληρώνεις μια εργασία ή να χάσεις ένα ολόκληρο αρχείο. Φρόντιζε να κρατάς αντίγραφα των σημαντικών αρχείων σου.

06 | Ρώτα όταν δεν ξέρεις.
Καθηγητές, σύμβουλοι, career office , «παλιοί»— είναι εκεί για να σε βοηθήσουν. Κράτα επαφή τόσο με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο όσο και με το career center του πανεπιστημίου. Μπορούν να σε βοηθήσουν σημαντικά τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών σου όσο και στις μελλοντικές επαγγελματικές σου αποφάσεις. Αξίζει επίσης να πηγαίνεις σε career fairs, ακόμη κι αν δεν ψάχνεις άμεσα για δουλειά, καθώς είναι ευκαιρίες για networking.

07 | Βγες από το lecture hall.
Clubs, events, ομάδες, parties, workshops. Η φοιτητική ζωή δεν είναι μόνο αμφιθέατρο. Από διαλέξεις μέχρι πάρτι και εκδηλώσεις της σχολής, όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι ευκαιρίες να γνωρίσεις καλύτερα συμφοιτητές, καθηγητές και επαγγελματίες, αλλά και να μάθεις καινούργια πράγματα.

08 | Eat. Sleep. Move. Repeat.
Καφές ≠ διατροφή. Φάε καλά, κοιμήσου και βάλε κίνηση στην ημέρα σου. Η φροντίδα του σώματος και του μυαλού είναι σημαντική σε κάθε φάση της ζωής, αλλά ακόμη περισσότερο όταν ξεκινάς ένα νέο κεφάλαιο μακριά από το σπίτι και την οικογένειά σου. Μπορεί να μπεις στον πειρασμό να τρως πρόχειρα, να μαγειρεύεις όσο πιο οικονομικά γίνεται και να μην ασκείσαι λόγω έλλειψης χρόνου. Παρ' όλα αυτά, προσπάθησε να τρέφεσαι σωστά, να τρως φρούτα και λαχανικά, να πίνεις αρκετό νερό, να κοιμάσαι καλά και να ασκείσαι.

09 | Γνώρισε τους καθηγητές σου.
Ένα «γεια» σήμερα μπορεί να γίνει μια πολύτιμη συμβουλή αύριο. Το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο μαθήματα και εξετάσεις - είναι επίσης networking. Οι περισσότεροι καθηγητές είναι πρόθυμοι να σε γνωρίσουν, να μοιραστούν την εμπειρία τους και να σε καθοδηγήσουν στην πορεία σου.

+1 | Adulting unlocked

Ώρα να κάνεις και το πρώτο σου banking move. Με το Piraeus app, γίνεσαι πελάτης της Πειραιώς από το κινητό σου και έχεις τον πρώτο σου λογαριασμό και τη χρεωστική σου κάρτα, εύκολα και γρήγορα.

Και επειδή το adulting μπορεί να έχει και rewards… αν γίνεις πελάτης Πειραιώς από 1/9/2026 μέχρι τις 31/10/2026 συμμετέχεις στον Φοιτητικό Διαγωνισμό και μπαίνεις σε κλήρωση:

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Ταξιδιωτική δωροεπιταγή €300*

Και επιπλέον, με την πρώτη σου συναλλαγή με τη χρεωστική κάρτα, κερδίζεις 10.000 yellows, με εγγραφή στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow.

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* Ισχύει για τους πελάτες που κατά την περίοδο της ενέργειας θα πραγματοποιήσουν επιπλέον την εγγραφή τους και στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow. Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή στο Yellow εδώ.

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