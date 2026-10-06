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Η S&amp;P Global Ratings αναβαθμίζει την πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου TITAN
Ανακοινώσεις
10:50 - 06 Οκτ 2026

Η S&P Global Ratings αναβαθμίζει την πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου TITAN

Reporter.gr Newsroom

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Η Titan SA (η Εταιρία) (Euronext Brussels, Paris και Euronext Athens, TITC) ανακοινώνει ότι η S&P Global Ratings αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της εταιρίας σε «BBB-» με σταθερή προοπτική, από «BB+».

Η απόκτηση της αξιολόγησης σε επενδυτική βαθμίδα αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής «TITAN Forward 2029» και αποδεικνύει ότι ο Όμιλος παραμένει σταθερά στην σωστή πορεία για την επίτευξη των στρατηγικών και χρηματοοικονομικών στόχων που παρουσιάστηκαν κατά την Ημέρα Επενδυτών «TITAN Forward 2029». Η αναβάθμιση αντανακλά τη σταθερά ισχυρή λειτουργική απόδοση του Τιτάνα, τη συνετή χρηματοοικονομική πολιτική του, την ανθεκτική δημιουργία ταμειακών ροών και τη διαρκή δέσμευση του για τη διατήρηση ενός ισχυρού ισολογισμού, που υποστηρίζεται από τις ηγετικές θέσεις του στην αγορά, τη γεωγραφική διαφοροποίηση και τη στρατηγική πειθαρχημένης κατανομής κεφαλαίων.

Η αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας αποτελεί ανεξάρτητη επιβεβαίωση του ενισχυμένου πιστωτικού προφίλ του Ομίλου TITAN και της δυναμικής που χαρακτηρίζει τη στρατηγική του. Επιπλέον, ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών, των προμηθευτών, των επενδυτών και των χρηματοοικονομικών εταίρων και αναμένεται να διευρύνει την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, να διαφοροποιήσει τις πηγές χρηματοδότησης και να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου, με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα.

Ο Γιάννης Ιωάννου, Group CFO, δήλωσε: «Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας σε επενδυτική βαθμίδα από την S&P αποτελεί ορόσημο στην πορεία του Ομίλου TITAN αντικατοπτρίζοντας πολυετή χρηματοοικονομική πειθαρχία, συνεχή μείωση του δανεισμού και σταθερή δημιουργία ταμειακών ροών. Διευρύνει την πρόσβασή μας στις κεφαλαιαγορές, μειώνει το κόστος χρηματοδότησής μας και μας παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία να επενδύουμε στην ανάπτυξη και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, συνεχίζοντας παράλληλα να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.»

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